FOTO | Un nou caz șocant de cruzime față de animale, în Alba: Cățelușă împușcată în coloană, la Sebeș! Animalul a fost operat de urgență la Cluj-Napoca. Asociația care l-a salvat are nevoie de ajutor

Un nou caz șocant de cruzime față de animale, în Alba: Cățelușă împușcată în coloană, la Sebeș! Animalul a fost operat de urgență la Cluj-Napoca. Asociația care l-a salvat are nevoie de ajutor

Un nou caz de cruzime față de animale a fost semnalat în județul Alba. O cățelușă din Sebeș a fost găsită în agonie, incapabilă să își miște lăbuțele din spate, după ce a fost împușcată în coloană. Animalul a fost operat de urgență la Cluj-Napoca, însă intervenția medicală și recuperarea presupun costuri pe care Asociația Help 4 Strays nu le poate acoperi fără sprijin financiar.

Cazul a fost făcut public de femeia care a preluat cățelușa și a încercat să îi ofere o șansă la viață. Potrivit declarației acesteia, totul a început duminică, atunci când i s-a cerut ajutorul pentru un animal care zăcea la pământ, în dureri și fără să își poată mișca picioarele din spate.

Inițial, salvatoarea a sperat că este vorba despre o altă problemă medicală. O rană pe lateralul corpului părea să indice o posibilă mușcătură, însă investigațiile au scos la iveală o realitate mult mai gravă: cățelușa fusese împușcată, iar o alice îi ajunsese în coloană.

„În Sebeș. În anul 2026. În anul 2026 încă există oameni care împușcă animale nevinovate și le lasă să se zbată în chinuri”, a scris femeia revoltată pe rețelele de socializare.

Operație de urgență la Cluj-Napoca

După ce a ținut cățelușa la căldură și a supravegheat-o peste noapte, salvatoarea a dus-o la medic pentru investigații. Confirmarea că animalul fusese împușcat și că avea o leziune gravă la nivelul coloanei a determinat-o să caute imediat un medic specialist.

Pentru că timpul era esențial, a luat legătura cu un specialist din Cluj-Napoca și a reușit să obțină o programare de urgență. Neavând pe cineva care să asigure transportul, femeia a pornit personal la drum, însoțită de cele două fetițe ale sale, inclusiv de bebelușul de numai patru luni.

În ciuda drumului dificil și a tuturor obstacolelor, cățelușa a ajuns la Cluj-Napoca și a fost operată.

„Dar a fost operată, și asta contează cel mai mult acum!”, a transmis salvatoarea.

Costurile operației ajung la aproximativ 3.000 de lei

Intervenția chirurgicală costă aproximativ 3.000 de lei, potrivit femeii care a preluat animalul. La această sumă se adaugă cheltuielile pentru recuperarea medicală, recomandată ulterior în ședințe săptămânale.

Salvatoarea spune că asociația are deja mai multe facturi restante, iar banii disponibili în cont sunt aproape epuizați. În aceste condiții, achitarea operației și susținerea tratamentelor necesare devin o provocare majoră.

Femeia face apel la oamenii cu suflet mare să contribuie cu orice sumă, pentru ca asociația să poată acoperi costurile medicale și să îi ofere cățelușei șansa la recuperare.

„Vă rog din tot sufletul, haideți să o ajutăm. Eu am făcut tot ce mi-a stat în puteri. Am luat-o de acolo, am dus-o la medic în Alba, am căutat medici pentru operație, am dus-o la Cluj și am făcut tot posibilul să fie operată cât mai repede. Dar de aici înainte am nevoie de voi.

Orice ajutor, contează ENORM!!!”, a transmis aceasta.

Cum poate fi ajutată cățelușa

Persoanele care doresc să sprijine Asociația Help 4 Strays și să contribuie la plata operației și a recuperării pot face donații prin următoarele metode, comunicate de salvatoare:

-Beneficiar: Asociația Help 4 Strays

-Cont în euro: RO72BTRLEURCRT0557991901

-Cont în lei: RO25BTRLRONCRT0557991901

-BT Pay: 0757 388 209

-Revolut: 0757 388 209

-PayPal: [email protected]

Orice contribuție poate ajuta la acoperirea cheltuielilor medicale și a ședințelor de recuperare de care cățelușa are nevoie.

Salvatoarea va sesiza Poliția

Dincolo de lupta pentru recuperarea animalului, femeia a anunțat că intenționează să depună o plângere la Poliție pentru a semnala cazul și a solicita identificarea persoanei responsabile.

„Și da, fac și plângerea la poliție!! Cineva va răspunde pentru asta!”, a transmis salvatoarea.

Cazul readuce în atenție problema violenței împotriva animalelor și nevoia ca astfel de fapte să fie semnalate autorităților. Până când vor fi stabilite împrejurările în care cățelușa a fost împușcată, prioritatea celor care au preluat-o rămâne îngrijirea medicală și recuperarea acesteia.

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