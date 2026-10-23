Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional superior: Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional superior: Calendar și condiții de participare
Primăria municipiului Aiud organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Ordinea și liniștea publică – Evidența persoanelor din cadrul Serviciului Poliția Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud.
Durata timpului de muncă pentru funcția publică de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Ordinea și liniștea publică – Evidența persoanelor din cadrul Serviciului Poliția Locală este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână, respectiv durată normală a timpului de muncă.
Condiţiile de participare la concurs sunt:
– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
– vechime minimă în specialitatea studiilor: 7 ani;
– cunoştinţe de operare pe calculator: nivel de bază;
– permis conducere, categoria B.
Condiţiile de desfășurare a concursului sunt:
– verificarea eligibilității candidaților în cadrul căreia comisia de concurs verifică eligibilitatea candidaților la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional superior, pe baza documentelor conținute de dosarele de concurs (rezultatul verificării eligibilității se afișează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor);
– proba suplimentară: 24.11.2026, ora 09:00 – cunoştinţe de operare pe calculator: nivel de bază, la sediul Primăriei Municipiului Aiud;
– proba scrisă: 26.11.2026, ora 11:00 – sediul Primăriei Municipiului Aiud;
– interviul: – se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 8 zile lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, de către candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte, la sediul Primăriei Municipiului Aiud;
– data și ora susţinerii probei interviului se vor afișa pe site-ul instituției: www.aiud.ro, precum și la afișier, odată cu afișarea rezultatului probei scrise.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 23.10.2026 – 11.11.2026 (ora 16:00).
Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul Primăriei Municipiului Aiud și pe site-ul instituției: www.aiud.ro.
Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, telefon 0258 861310, interior 1013 sau 0731831605, fax 0258 861280, e-mail: [email protected], precum și de pe site-ul instituției: www.aiud.ro, persoana de contact: Morar Angela, consilier, clasa I, grad profesional superior (secretarul comisiei de concurs) în cadrul Compartimentului Resurse umane, Control intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Politică Administrație
Surse: Cine are cele mai mari șanse de a fi noul prefect de Alba din partea PSD
Surse: Cine are cele mai mari șanse de a fi noul prefect de Alba din partea PSD Schimbări importante se pregătesc la nivelul prefecturilor din România, după învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu. PSD a început consultările cu organizațiile din teritoriu pentru stabilirea persoanelor care ar urma să ocupe funcțiile de prefecți. Discuțiile cu organizațiile […]
Foto | O nouă bază sportivă în construcție la Sebeș: „Este un proiect important pentru comunitatea noastră”
O nouă bază sportivă în construcție la Sebeș: „Este un proiect important pentru comunitatea noastră” Pe șantierul viitoarei baze sportive de pe strada Tipografilor din Sebeș au început lucrările, iar în prezent se lucrează la fundații, a anunțat miercuri, 21 octombrie 2026 primarul Dorin Nistor. „Este un proiect important pentru comunitatea noastră, prin care ne […]
Video | Au reînceput lucrările de eficientizare energetică a blocurilor din Blaj: Primele trei imobile intră în șantier, din totalul de 19 finanțate
Au reînceput lucrările de eficientizare energetică a blocurilor din Blaj: Primele trei imobile intră în șantier, din totalul de 19 finanțate Lucrările de eficientizare energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Blaj au fost reluate. Prima etapă vizează trei imobile, din cele 19 care beneficiază de finanțare. Anunțul a fost făcut joi, 22 octombrie 2026 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
CASS pe pensii în 2026, măsură contestată la Curtea Constituțională: Cât pierd pensionarii
CASS pe pensii în 2026, măsură contestată la Curtea Constituțională: Cât pierd pensionarii Aproape două milioane de pensionari din România...
Călin Georgescu rămâne în arest preventiv: Decizie definitivă la Curtea de Apel București
Decizie definitivă la Curtea de Apel București: Călin Georgescu rămâne în arest preventiv Călin Georgescu rămâne în arest preventiv, după...
Știrea Zilei
Ștafeta Veteranilor Invictus 2026: Aiudeanul Levi Polgar duce pentru al zecelea an consecutiv ștafeta albastră de la Oradea la Carei
Ștafeta Veteranilor Invictus 2026: Aiudeanul Levi Polgar duce pentru al zecelea an consecutiv ștafeta albastră de la Oradea la Carei...
Foto | Rafila Stoenescu, 100 de ani de viață și istorie: Centenara din Vinerea păstrează vie moștenirea unui neam de seamă
Rafila Stoenescu, 100 de ani de viață și istorie: Centenara din Vinerea păstrează vie moștenirea unui neam de seamă Localnicii...
Curier Județean
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 19.10-25.10.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 19.10-25.10.2026 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba...
23 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri...
Politică Administrație
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional superior: Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional...
Surse: Cine are cele mai mari șanse de a fi noul prefect de Alba din partea PSD
Surse: Cine are cele mai mari șanse de a fi noul prefect de Alba din partea PSD Schimbări importante se...
Opinii Comentarii
23 octombrie 1956: A început Revoluția Ungară. Insurecție împotriva regimului comunist și a dominației sovietice
23 octombrie 1956: A început Revoluția Ungară. Insurecție împotriva regimului comunist și a dominației sovietice O demonstrație studențească pornită pe...
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026. Urări și felicitări pentru cei ce își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026 • Urări și felicitări de bine care pot fi transmise prin SMS pentru Sf. Paraschiva,...