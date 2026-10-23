Politică Administrație

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional superior: Calendar și condiții de participare

Ioana Oprean

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Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional superior: Calendar și condiții de participare

Primăria municipiului Aiud organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Ordinea și liniștea publică – Evidența persoanelor din cadrul Serviciului Poliția Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud.

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Durata timpului de muncă pentru funcția publică de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Ordinea și liniștea publică – Evidența persoanelor din cadrul Serviciului Poliția Locală este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână, respectiv durată normală a timpului de muncă.

Condiţiile de participare la concurs sunt:

– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
– vechime minimă în specialitatea studiilor: 7 ani;
– cunoştinţe de operare pe calculator: nivel de bază;
– permis conducere, categoria B.

Condiţiile de desfășurare a concursului sunt:

– verificarea eligibilității candidaților în cadrul căreia comisia de concurs verifică eligibilitatea candidaților la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional superior, pe baza documentelor conținute de dosarele de concurs (rezultatul verificării eligibilității se afișează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor);
– proba suplimentară: 24.11.2026, ora 09:00 – cunoştinţe de operare pe calculator: nivel de bază, la sediul Primăriei Municipiului Aiud;
– proba scrisă: 26.11.2026, ora 11:00 – sediul Primăriei Municipiului Aiud;
– interviul: – se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 8 zile lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, de către candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte, la sediul Primăriei Municipiului Aiud;
– data și ora susţinerii probei interviului se vor afișa pe site-ul instituției: www.aiud.ro, precum și la afișier, odată cu afișarea rezultatului probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 23.10.2026 – 11.11.2026 (ora 16:00).

Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul Primăriei Municipiului Aiud și pe site-ul instituției: www.aiud.ro.

Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, telefon 0258 861310, interior 1013 sau 0731831605, fax 0258 861280, e-mail: [email protected], precum și de pe site-ul instituției: www.aiud.ro, persoana de contact: Morar Angela, consilier, clasa I, grad profesional superior (secretarul comisiei de concurs) în cadrul Compartimentului Resurse umane, Control intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud.

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