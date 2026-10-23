Video | La Blaj a început construcția depoului destinat autobuzelor electrice: Când se estimează că va fi funcțional noul sistem de transport din „Mica Romă”
La Blaj a început construcția depoului destinat autobuzelor electrice: Când se estimează că va fi funcțional noul sistem de transport din „Mica Romă”
Lucrările aferente proiectului „Coridor mobilitate urbană prin traseu mobilitate urbană, amenajare depou și construire Park&Ride” au început la Blaj. În această etapă se lucrează la depoul destinat autobuzelor electrice, astfel încât să poată fi dat startul transportului public cu autobuze electrice în primăvara anului viitor, a anunțat vineri, 23 octombrie 2026 primarul Gheorghe Valentin Rotar.
„Depoul este o componentă a proiectului de mobilitate derulat cu fonduri europene.
Noul depou va cuprinde o hală de structură metalică, în care vor fi plus opt stații de încărcare. Avem nevoie aici și de un punct de transformare a energiei electrice.
Deci, sunt lucrări și investiții serioase pentru a putea să asigurăm infrastructura necesară transportului electric la nivelul Blajului
Până în luna martie sperăm ca acest depou, aceste hale să fie finalizate și, bineînțeles, vom continua cu planul de mobilitate care cuprinde partea de mobilitate stradală cu străzile Clujului, Gheorghe Doja și Avram Iancu și parcarea / Park&Ride-ul, care va fi vizavi de Piața Mică”, a explicat primarul municipiului Blaj.
sursa: Gheorghe Valentin Rotar / Facebook
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