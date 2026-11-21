Volei Alba Blaj – Medicina Tg. Mureș 3-0, în Divizia A1 | Vicecampioana, antrenament pentru derby-ul cu CSO Voluntari!

Volei Alba Blaj – Medicina Tg. Mureș 3-0, în Divizia A1 | Vicecampioana, antrenament pentru derby-ul cu CSO Voluntari

Volei Alba Blaj a obținut a cincea victorie consecutivă, 3-0 (25-19, 25-15, 25-9), cu Medicina Tg. Mureș, în etapa a opta a Diviziei A1, în „Alba Blaj” Arena. O partidă facilă, ce a durat 61 de minute, un antrenament cu public, aproximativ 700 de spectatori, înaintea derby-ului extern cu campioana CSO Voluntari, rivala ultimelor ediții. Derby-ul cu campioana, angrenată în partidele din Liga Campionilor (în 25 noiembrie, cu Suhl, în deplasare, în Germania; în 3 decembrie, acasă cu Budowlani Lodz), este sâmbătă, 28 noiembrie. La blocaje a fost 11-4 (cele mai multe Viktoria Trcol – 7), iar la ași 8-2 (Ksenya Opria – 3). La vizitatoare au jucat fostele echipiere ale Blajului, Mihaela Otcuparu – 11 puncte (cele mai multe), Daria Ocenic – 6, în lot fiimd și Eva Vizitiu. Principala realizatoare a fost Sabine Haewegene – 22 de puncte (MVP-ul întâlnirii).

Volei Alba Blaj: Borrero Moreno – două puncte, Ksenya Opria – 13, Viktoria Trcol – 13, Vittoria Piani – 8, Sabine Haewegene – 22, Alexandra Botezat – 4, Diana Vereș (l); au mai intrat Bianca Grama – un punct, Ioana Mănăilă, Anja Mezei (l); nu au jucat Kristina Besman, Radostina Marinova, Yaniledys Sanchez și Elina Rodriguez

Foto: Nicu GOGA, Radio Blaj

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