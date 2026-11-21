UPDATE FOTO | Accident rutier în Sebeș: Coliziune între două mașini pe strada Călărași
Accident rutier în Sebeș: Coliziune între două mașini pe strada Călărași
Un accident rutier a avut loc sâmbătă, în jurul orei 13.30, în Sebeș. Două mașini s-au ciocnit pe strada Călărași.
Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în municipiul Sebeș, pe strada Călărași.
În accident sunt implicate 2 autoturisme, fără persoane încarcerate.
La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.
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