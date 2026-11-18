Anunț Primăria Blaj: Aviz de mediu pentru proiectul „Înființare rețea canalizare pluvială pe străzile Iuliu Maniu și Aurel Vlaicu”
Anunț Primăria Blaj: Aviz de mediu pentru proiectul „Înființare rețea canalizare pluvială pe străzile Iuliu Maniu și Aurel Vlaicu”
UAT BLAJ, titular al proiectului “ ÎNFIINȚARE REȚEA CANALIZARE PLUVIALĂ PE STRĂZILE IULIU MANIU ȘI AUREL VLAICU, MUN. BLAJ, JUD. ALBA” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate pentru proiectul “ ÎNFIINȚARE REȚEA CANALIZARE PLUVIALĂ PE STRĂZILE IULIU MANIU ȘI AUREL VLAICU, MUN. BLAJ, JUD. ALBA”, propus a fi amplasat în oraș Blaj, str. Iuliu Maniu și Aurel Vlaicu, jud. Alba.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Alba, din Alba Iulia, str. Lalelelor nr. 7B în zilele de luni – joi, între orele 09 – 14:30, vineri între orele 9-13, la următoarea adresă de internert djmab.anmap.gov.ro, precum și la primăria Orasului Blaj cu sediul în Blaj, str. Piața 1848, 16, jud. Alba, România, Tel/fax: 0258/710110, în zilele de luni – vineri 08 – 16.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul DJM Alba, se arată într-un comunicat transmis de Primăria Blaj.
Foto: Arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Politică Administrație
Într-o comună de munte din Alba, undă verde pentru proiectul de modernizare a 15 străzi din două sate
Într-o comună de munte din Alba, undă verde pentru proiectul de modernizare a 15 străzi din două sate Direcția Județeană de Mediu Alba a publicat proiectul deciziei de încadrare pentru modernizarea infrastructurii rutiere locale din satele Mușca și Hădărău, comuna Lupșa. Concluzia: investiția nu se supune evaluării impactului asupra mediului. Aproape cinci kilometri de străzi […]
Un nou consilier local USR la Cugir: Judecătoria Alba Iulia a validat mandatul lui Ioan Radu Miclea, în locul demisionarului Mihai Rus
Un nou consilier local USR la Cugir: Judecătoria Alba Iulia a validat mandatul lui Ioan Radu Miclea, în locul demisionarului Mihai Rus Judecătoria Alba Iulia a validat, pe 29 octombrie 2026, mandatul de consilier local al lui Ioan Radu Miclea în Consiliul Local al orașului Cugir. Acesta îl înlocuiește pe Mihai Rus, care și-a dat […]
Foto | Investiții de peste 46 de milioane de lei în infrastructura de apă din Apuseni: „Servicii de cea mai înaltă calitate și o siguranță sporită pentru toți cetățenii”
Investiții de peste 46 de milioane de lei în infrastructura de apă din Apuseni: „Servicii de cea mai înaltă calitate și o siguranță sporită pentru toți cetățenii” În această săptămână, la Câmpeni, au fost realizate lucrări complexe de modernizare a rezervorului de înmagazinare a apei potabile din zona Muncel. Au fost montate 4 vane noi, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
18-19 noiembrie 2026 | Cod Galben de inundații în Alba și alte județe: Cod Portocaliu pe râul Timiș
Cod Galben de inundații în Alba și alte județe: Cod Portocaliu pe râul Timiș Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire...
Surse: Ilie Bolojan și Dan Motreanu, la Alba Iulia, de 1 Decembrie 2026. Președintele și secretarul general al PNL vor participa la manifestările dedicate Zilei Naționale a României
Surse: Ilie Bolojan și Dan Motreanu, la Alba Iulia, de 1 Decembrie 2026. Președintele și secretarul general al PNL vor...
Știrea Zilei
Primarii din Apuseni cer Guvernului criterii speciale privind reforma administrativă: „Comasarea să se aplice exclusiv UAT-urilor cu mai puțin de 800 de locuitori. Comunele care depășesc 5.000 de hectare să fie exceptate”
Primarii din Apuseni cer Guvernului criterii speciale privind reforma administrativă: „Comasarea să se aplice exclusiv UAT-urilor cu mai puțin de...
Alertă de urs… degeaba la Ciugud! Jandarmii au intervenit de urgență, dar „animalul” era un sac de gunoi purtat de vânt
Alertă de urs… degeaba la Ciugud! Jandarmii au intervenit de urgență, dar „animalul” era un sac de gunoi purtat de...
Curier Județean
Un tânăr de 23 de ani din județul Alba s-a ales cu dosar penal după ce a condus pe DJ 107 B, în județul Sibiu: Ce au descoperit polițiștii
Un tânăr de 23 de ani din județul Alba s-a ales cu dosar penal după ce a condus pe DJ...
18 noiembrie 2026 | Benzina s-a ieftinit la Alba Iulia: Cât costă motorina. Prețurile carburanților la cele mai cunoscute benzinării din oraș
Benzina s-a ieftinit la Alba Iulia: Cât costă motorina. Prețurile carburanților la cele mai cunoscute benzinării din oraș Prețurile la...
Politică Administrație
Anunț Primăria Blaj: Aviz de mediu pentru proiectul „Înființare rețea canalizare pluvială pe străzile Iuliu Maniu și Aurel Vlaicu”
Anunț Primăria Blaj: Aviz de mediu pentru proiectul „Înființare rețea canalizare pluvială pe străzile Iuliu Maniu și Aurel Vlaicu” UAT...
Într-o comună de munte din Alba, undă verde pentru proiectul de modernizare a 15 străzi din două sate
Într-o comună de munte din Alba, undă verde pentru proiectul de modernizare a 15 străzi din două sate Direcția Județeană...
Opinii Comentarii
17 noiembrie – Ziua Internațională a Studenților: O zi a solidarității, libertății și dreptului la educație
17 noiembrie – Ziua Internațională a Studenților: O zi a solidarității, libertății și dreptului la educație Ziua Internațională a Studenților...
16 noiembrie 2026: 210 ani de la nașterea lui Andrei Mureșanu, autorul versurilor Imnului Național „Deșteaptă-te, române!”: Personalitate formată intelectual la Blaj
16 noiembrie 2026: 210 ani de la nașterea lui Andrei Mureșanu, autorul versurilor Imnului Național „Deșteaptă-te, române!”: Personalitate formată intelectual...