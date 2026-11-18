Anunț Primăria Blaj: Aviz de mediu pentru proiectul „Înființare rețea canalizare pluvială pe străzile Iuliu Maniu și Aurel Vlaicu”

UAT BLAJ, titular al proiectului “ ÎNFIINȚARE REȚEA CANALIZARE PLUVIALĂ PE STRĂZILE IULIU MANIU ȘI AUREL VLAICU, MUN. BLAJ, JUD. ALBA” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate pentru proiectul “ ÎNFIINȚARE REȚEA CANALIZARE PLUVIALĂ PE STRĂZILE IULIU MANIU ȘI AUREL VLAICU, MUN. BLAJ, JUD. ALBA”, propus a fi amplasat în oraș Blaj, str. Iuliu Maniu și Aurel Vlaicu, jud. Alba.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Alba, din Alba Iulia, str. Lalelelor nr. 7B în zilele de luni – joi, între orele 09 – 14:30, vineri între orele 9-13, la următoarea adresă de internert djmab.anmap.gov.ro, precum și la primăria Orasului Blaj cu sediul în Blaj, str. Piața 1848, 16, jud. Alba, România, Tel/fax: 0258/710110, în zilele de luni – vineri 08 – 16.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul DJM Alba, se arată într-un comunicat transmis de Primăria Blaj.

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