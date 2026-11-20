20 noiembrie 1919: România Mare intra într-o nouă epocă. Primul Parlament al țării întregite, inaugurat sub privirile Regelui Ferdinand și ale Reginei Maria

La aproape un an de la Marea Unire, România făcea un pas decisiv de la idealul național la construcția unui stat unitar. La 20 noiembrie 1919, în sala Ateneului Român, era inaugurat primul Parlament al României Mari, rezultat al primelor alegeri organizate pe baza votului universal. Momentul istoric aducea la aceeași masă reprezentanți ai Vechiului Regat, Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei, dar deschidea și o perioadă complicată de confruntări politice, negocieri și reforme.

20 noiembrie 1919 nu a fost doar o dată festivă în calendarul istoriei parlamentare românești. A fost momentul în care Unirea proclamată la Chișinău, Cernăuți și Alba Iulia începea să capete o expresie instituțională comună.

După destrămarea Imperiului Austro-Ungar și încheierea Primului Război Mondial, România se afla în fața unei provocări uriașe: transformarea unirii provinciilor istorice într-o realitate politică, administrativă și legislativă. Nu era suficient ca frontierele să se schimbe. Era nevoie de instituții capabile să reprezinte întreaga populație a noului stat.

Iar primul mare test democratic al României întregite avea să fie organizarea alegerilor parlamentare din noiembrie 1919.

Votul universal a schimbat regulile jocului politic

Premiera parlamentară din 1919 fusese pregătită prin reforma electorală adoptată în noiembrie 1918, în urma modificărilor constituționale din 1917. România făcea atunci un pas major de la votul cenzitar, rezervat unei categorii restrânse de cetățeni, la un sistem electoral mult extins.

Pentru Adunarea Deputaților, puteau vota bărbații care împliniseră 21 de ani, iar pentru Senat era prevăzută vârsta minimă de 40 de ani. Dreptul de a fi ales presupunea, la rândul său, îndeplinirea unor condiții de vârstă. Prin urmare, votul universal din 1919 nu trebuie confundat cu sufragiul universal contemporan: femeile nu aveau încă drept de vot la alegerile parlamentare.

Schimbarea a fost spectaculoasă. Dacă înainte de război aproximativ 100.000 de persoane aveau drept de vot direct, noul sistem a deschis participarea electorală pentru milioane de cetățeni. Într-o țară în care aproximativ 80% din populație trăia în mediul rural, țărănimea devenea principalul actor electoral.

Alegerile din noiembrie 1919 au fost primele în care locuitorii Vechiului Regat și cei ai provinciilor unite au participat la desemnarea unui Parlament comun. Scrutinul a modificat substanțial configurația politică: partidele regionale din provinciile recent unite au câștigat o influență considerabilă, Partidul Țărănesc și-a afirmat prezența, iar reprezentanții minorităților naționale au obținut mandate.

Nu a fost însă un scrutin lipsit de controverse. Organizarea alegerilor a fost criticată de o parte a opiniei publice, fiind semnalate acuzații de favoritism, nereguli și inechități. România Mare intra în parlamentarismul democratic cu ambiții importante, dar și cu problemele unei societăți aflate încă în plină reorganizare.

Ateneul Român, scena unui moment istoric

La 20 noiembrie 1919, Bucureștiul devenea centrul unui eveniment cu o puternică încărcătură simbolică. Lucrările primului Parlament al României întregite erau inaugurate în sala Ateneului Român, în prezența unui public numeros și a reprezentanților diplomatici străini.

Regele Ferdinand I a sosit însoțit de Regina Maria. Cei doi suverani au intrat în sală în jurul orei 11:30, fiind întâmpinați cu aplauze și aclamații. Prezența Reginei Maria avea o semnificație aparte: suverana se considera, pe bună dreptate, unul dintre oamenii care contribuiseră la realizarea României Mari.

În jurnalul său, Regina Maria a consemnat emoția momentului, dar și dezamăgirea provocată de realitatea politică de după război. Deși ziua ar fi trebuit să fie una exclusiv de glorie și satisfacție, ea observa că idealurile și sacrificiile războiului nu găsiseră întotdeauna un răspuns pe măsura lor în comportamentul oamenilor politici.

Această mărturie oferă o perspectivă mai puțin festivistă asupra evenimentului: dincolo de solemnitatea inaugurării, România avea de rezolvat rivalități, interese și dificultăți care amenințau să umbrească entuziasmul Unirii.

Ferdinand a prezentat Mesajul Tronului, în care a evocat unitatea provinciilor istorice și sacrificiul celor care luptaseră pentru întregirea țării.

Un pasaj esențial al discursului regal sublinia că primul gând al națiunii trebuia îndreptat către cei care, prin muncă, vitejie și jertfă, făcuseră posibilă România întregită.

Regele a pus accentul și pe responsabilitatea noilor instituții: viitorul patriei trebuia construit pe temelii solide, prin rezolvarea problemelor interne și externe ale statului.

Mesajul nu era, așadar, doar o celebrare a victoriei istorice din 1918, ci și un apel la responsabilitate politică.

Transilvania, Basarabia și Bucovina, reprezentate în aceeași instituție

Unul dintre cele mai importante aspecte ale noului Parlament era reprezentarea provinciilor istorice. Pentru prima dată, oameni politici care activaseră în sisteme administrative și politice diferite se regăseau în același for legislativ.

Transilvania a trimis peste 160 de reprezentanți în noul Parlament, iar Basarabia și Bucovina și-au trimis, la rândul lor, liderii politici și reprezentanții comunităților locale.

Printre personalitățile importante ale momentului s-au numărat:

Vasile Stroescu, militant pentru drepturile românilor basarabeni, care a condus provizoriu lucrările Adunării Deputaților, în calitate de decan de vârstă.

Vladimir de Repta, mitropolitul Bucovinei, care a prezidat primele lucrări ale Senatului.

Alexandru Vaida-Voevod, ales ulterior președinte al Adunării Deputaților.

Nicolae Iorga, care avea să preia conducerea Camerei Deputaților în decembrie 1919.

O altă noutate importantă a fost prezența reprezentanților minorităților naționale. Maghiari, germani, evrei și membri ai altor comunități au ajuns în Parlament, atât prin liste proprii, cât și prin alte formule electorale.

Această diversitate reflecta realitatea demografică a României Mari și ridica o problemă fundamentală pentru noul stat: construirea unor instituții care să asigure reprezentarea și drepturile tuturor cetățenilor.

De la inaugurare la primele confruntări politice

Ceremonia din 20 noiembrie nu a însemnat că toate mecanismele parlamentare erau deja funcționale.

În după-amiaza aceleiași zile, senatorii s-au reunit la Palatul Camerei din Dealul Mitropoliei, sub conducerea lui Vladimir de Repta. Au urmat procedurile de validare a mandatelor și organizarea celor două Camere.

La 28 noiembrie 1919, Paul Bujor a fost ales președinte al Senatului, iar Alexandru Vaida-Voevod a primit conducerea Adunării Deputaților.

În aceeași zi, guvernul generalului Arthur Văitoianu și-a prezentat demisia, după îndeplinirea misiunii de organizare a alegerilor. Alexandru Vaida-Voevod a fost desemnat să formeze noul guvern, la 1 decembrie 1919.

Ulterior, la 9 decembrie, Nicolae Iorga a fost ales președinte al Adunării Deputaților, după ce Vaida-Voevod preluase conducerea executivului.

Dezbaterile parlamentare aveau să se concentreze asupra programului guvernamental, a răspunsului la Mesajul Tronului și a măsurilor necesare consolidării statului întregit.

Printre marile provocări se aflau reforma agrară, integrarea administrativă a provinciilor, unificarea legislației, reconstrucția economică și recunoașterea internațională a noilor frontiere.

sursa: Rador, Agerpres

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