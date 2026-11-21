Usturoiul, „armă” naturală în sezonul rece! Ce ascund compușii săi sulfurați și cât de mult ne pot proteja
Usturoiul, „armă” naturală în sezonul rece! Ce ascund compușii săi sulfurați și cât de mult ne pot proteja
Un ingredient banal din bucătărie, dar cu proprietăți biologice remarcabile. Usturoiul revine în atenție odată cu sezonul rece, când organismul este mai expus infecțiilor respiratorii, iar alimentația joacă un rol important în susținerea sănătății. Dincolo de aroma sa puternică, acesta conține compuși sulfurați bioactivi, studiați pentru potențialul lor antioxidant și pentru efectele asupra unor mecanisme implicate în apărarea organismului.
Allicina, unul dintre secretele usturoiului
Printre cele mai cunoscute substanțe bioactive din usturoi se numără alicina, un compus care se formează atunci când cățeii de usturoi sunt zdrobiți sau tocați. Procesul activează enzima alinază, care transformă aliina în alicină.
Aceasta face parte din categoria compușilor organosulfurați, alături de alte substanțe rezultate din transformările chimice ale usturoiului. Cercetările de laborator au evidențiat capacitatea unor astfel de compuși de a participa la procese antioxidante și de a influența mecanismele celulare asociate stresului oxidativ.
De ce este important efectul antioxidant?
Stresul oxidativ apare atunci când producerea radicalilor liberi depășește capacitatea organismului de a-i neutraliza. În timp, acest dezechilibru poate contribui la deteriorarea structurilor celulare și este implicat în numeroase procese patologice.
Compușii sulfurați din usturoi sunt cercetați pentru capacitatea lor de a influența aceste mecanisme, inclusiv prin susținerea sistemelor antioxidante proprii ale organismului. Totuși, rezultatele obținute în laborator nu trebuie confundate cu demonstrarea unui efect terapeutic cert la om.
Usturoiul și sezonul infecțiilor respiratorii
În sezonul rece, usturoiul este adesea recomandat în alimentația tradițională, fiind asociat cu susținerea imunității. Unele cercetări au investigat posibilele efecte ale suplimentelor cu usturoi asupra frecvenței și evoluției răcelilor, însă dovezile clinice rămân limitate și neuniforme.
Prin urmare, usturoiul poate face parte dintr-o alimentație echilibrată, dar nu reprezintă un tratament pentru gripă, răceală sau alte infecții respiratorii și nu înlocuiește vaccinarea, igiena mâinilor ori recomandările medicale.
Crud sau preparat termic? Contează modul de consum!
Zdrobirea sau tocarea usturoiului favorizează formarea alicinei. Pentru a permite desfășurarea acestui proces, usturoiul poate fi lăsat câteva minute după mărunțire, înainte de a fi adăugat în mâncare.
Temperaturile ridicate pot reduce activitatea enzimei alinază și pot modifica profilul compușilor bioactivi. Din acest motiv, usturoiul crud sau adăugat spre finalul preparării poate păstra mai bine anumite substanțe sensibile la căldură. Totuși, nu există o regulă universală potrivit căreia numai usturoiul crud ar avea beneficii.
Atenție la excese și la suplimente!
Deși este un aliment utilizat pe scară largă, usturoiul nu este lipsit de efecte adverse. Consumul în cantități mari poate provoca arsuri gastrice, balonare sau disconfort digestiv.
Suplimentele concentrate cu usturoi necesită precauție, în special în cazul persoanelor care utilizează medicamente anticoagulante sau antiagregante plachetare, deoarece pot crește riscul de sângerare. Înaintea unei intervenții chirurgicale sau a administrării unor astfel de suplimente, este recomandată discuția cu medicul.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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