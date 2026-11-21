SuperLiga Alba, etapa a 13-a: liderul Industria Galda, victorie spectaculoasă în derby-ul de la Ocna Mureș | CSM Aiud, piedică pentru campioana Viitorul Sântimbru
SuperLiga Alba, etapa a 13-a, a patra a returului: liderul Industria Galda, victorie spectaculoasă în derby-ul de la Ocna Mureș | CSM Aiud, piedică pentru campioana Viitorul Sântimbru
SuperLiga Alba, etapa a 13-a, a patra a returului: liderul Industria Galda de Jos a repurtat o victorie spectaculoasă, 7-5, în derby-ul cu CS Ocna Mureș și s-a distanțat în ierarhie. Asta întrucât campioana Viitorul Sântimbru a pierdut două puncte prețioase. CSM Aiud reușind o remiză
*CS Ocna Mureș – Industria Galda de Jos;
*CSM Aiud – Viitorul Sântimbru;
*Academia Șona – Spicul Daia Română;
*Școala de Fotbal Valea Frumoasei – Inter Unirea;
*Performanța Ighiu – CSM Sebeș.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Sport
Timișul Șag – Metalurgistul Cugir 2-0 (0-0), cugirenii, iar în criză, cu un al treilea eșec la rând! Vitinha: „Am făcut cadou primul gol”
Timișul Șag – Metalurgistul Cugir 2-0 (0-0), în runda a 14-a din eșalonul terț. Cugirenii, iar în criză Timișul Șag – Metalurgistul Cugir 2-0 (0-0), în runda a 14-a din eșalonul terț Roș-albaștrii” au o serie negativă, cu 4 partide în care nu au marcat, un punct luat, golurile venind spre final, când au punctat […]
CS Universitar Alba Iulia – Poli 2 Timișoara 2-2 (0-0), în duelul suferinței! Manea: „Azi am mimat fotbalul!”
CS Universitar Alba Iulia – Poli 2 Timișoara 2-2 (0-0), în duelul suferinței CSU Alba Iulia a remizat acasă cu Poli Timișoara 2, într-o dispută a formațiilor din subsolul ierarhiei, scor 2-2 (0-0), un punct smuls in extremis, în prelungiri, după ce oaspeții au condus în două rânduri… Scorul a fost alb la pauză, bănățenii […]
CSC Ghiroda și Giarmata Vii – CSM Unirea Alba Iulia 1-1 (0-1) | Puncte prețioase irosite de lider! Pustai: „După golul primit, nu am revenit la jocul nostru”
CSC Ghiroda și Giarmata Vii – CSM Unirea Alba Iulia 1-1 (0-1) | Puncte prețioase irosite de lider, în perspectiva play-off-ului! CSM Unirea Alba Iulia a pierdut puncte prețioase la Ghiroda și Giarmata Vii, remiză 1-1 (1-0), un meci care contează enorm în perspectiva play-off-ului. O fază cheia a fost în prima repriză, la 0-1, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
La ce distanță de gard se pot planta copacii: Ce se întâmplă dacă arborele vecinului depășește linia de hotar spre curtea ta. Situațiile când poți lua amendă
La ce distanță de gard se pot planta copacii: Ce se întâmplă dacă arborele vecinului depășește linia de hotar spre...
Profesorii din România ar putea fi obligați să depună un jurământ, după modelul celui depus de medici! Ce obligații își vor asuma în fața elevilor. Textul integral al ,,Jurământului lui Socrate”
Profesorii din România ar putea fi obligați să depună un jurământ, după modelul celui depus de medici! Ce obligații își...
Știrea Zilei
Video | Vântul a făcut ravagii într-un sat din Vadu Moților! Stâlpi răsturnați și oameni lăsați fără curent: „Stăm pe întuneric”
Vântul a făcut ravagii într-un sat din Vadu Moților! Stâlpi răsturnați la pământ și oameni lăsați fără curent: „Stăm pe...
VIDEO | Luka Orzeiu și Sara Costânceanu, desemnați Miss și Mister la Balul Bobocilor 2026 la Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia. Cine a câștigat Miss și Mister Unirea
X și Y, desemnați Miss și Mister la Balul Bobocilor 2026 la Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan” din Alba...
Curier Județean
UPDATE FOTO | Accident rutier în Sebeș: Coliziune între două mașini pe strada Călărași
Accident rutier în Sebeș: Coliziune între două mașini pe strada Călărași Un accident rutier a avut loc sâmbătă, în jurul...
21 noiembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
21 noiembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu...
Politică Administrație
Rețea de apă și canalizare extinsă într-o comună din Alba: Undă verde pentru proiect din partea Direcției Județene de Mediu
Rețea de apă și canalizare extinsă într-o comună din Alba: Undă verde pentru proiect din partea Direcției Județene de Mediu...
Anunț Primăria Blaj: Aviz de mediu pentru proiectul „Înființare rețea canalizare pluvială pe străzile Iuliu Maniu și Aurel Vlaicu”
Anunț Primăria Blaj: Aviz de mediu pentru proiectul „Înființare rețea canalizare pluvială pe străzile Iuliu Maniu și Aurel Vlaicu” UAT...
Opinii Comentarii
21 noiembrie: Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Tradiții și credințe străvechi. Ce este bine să faci în această zi și ce obiceiuri au păstrat românii
21 noiembrie: Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Tradiții și credințe străvechi. Ce este bine să faci în această zi...
20 noiembrie 1919: România Mare intra într-o nouă epocă. Primul Parlament al țării întregite, inaugurat sub privirile Regelui Ferdinand și ale Reginei Maria
20 noiembrie 1919: România Mare intra într-o nouă epocă. Primul Parlament al țării întregite, inaugurat sub privirile Regelui Ferdinand și...