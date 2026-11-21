Timișul Șag – Metalurgistul Cugir 2-0 (0-0), în runda a 14-a din eșalonul terț. Cugirenii, iar în criză Timișul Șag – Metalurgistul Cugir 2-0 (0-0), în runda a 14-a din eșalonul terț Roș-albaștrii” au o serie negativă, cu 4 partide în care nu au marcat, un punct luat, golurile venind spre final, când au punctat […]