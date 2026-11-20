Timișul Șag – Metalurgistul Cugir 2-0 (0-0), în runda a 14-a din eșalonul terț. Cugirenii, iar în criză

Timișul Șag – Metalurgistul Cugir 2-0 (0-0), în runda a 14-a din eșalonul terț

Metalurgistul Cugir, iar în criză, al treilea eșec consecutiv

Gruparea cugireană este iarăși în criză, cu al treilea eșec la rând, 0-2 (0-0), în deplasare cu Timișul Șag, ocupanta locului secund. „Roș-albaștrii” au o serie negativă, cu 4 partide în care nu au marcat, un punct luat

Arbitri D. Nicodin, A. Pîslaru (ambii Arad), Cl. Gogu (Caraș-Severin), rezervă S. Saladea (Arad) Observatori Șt. Erdei (Bihor), M. Boru (Caraș-Severin),

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