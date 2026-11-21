Cum are grijă Primăria Alba Iulia de banii albaiulienilor: a evaluat la preț de chilipir un teren expropriat în Partoș, dar este obligată de instanță să plătească despăgubiri uriașe, de peste 6,4 milioane de lei!

Valoarea unui metru pătrat din terenul deținut de Fares Orăștie, a crescut de la 6,37 de euro la 61,32 de euro

Municipiul Alba Iulia a fost obligat de instanță să plătească firmei Fares SA Orăștie despăgubiri de 6.397.051 de lei pentru terenul și construcțiile expropriate pe strada Gemenilor nr. 13, în cartierul Partoș. Tribunalul Alba a admis în parte cererea societății și a majorat suma stabilită inițial de autoritățile locale, de aproape șase ori. Hotărârea a fost pronunțată pe 12 noiembrie 2026 și poate fi atacată cu apel în 30 de zile de la comunicare.

Exproprierea a fost decisă pentru două investiții publice: „Infrastructură pentru dezvoltare sistem de transport public local/zonal de călători” și „Amenajare sens giratoriu la intersecția străzilor Regiment V Vânători, Bulevardul Ferdinand I și DN 1”.

Proiectul de hotărâre a ajuns pe masa consilierilor locali într-o ședință extraordinară din 5 august 2024. Documentația arăta că hotărârea va constitui decizie de expropriere și titlu executoriu pentru predarea imobilelor, iar contestarea ei nu suspendă transferul dreptului de proprietate. Imobilul aparținând Fares SA era înscris în CF nr. 76919 Alba Iulia și are 18.367 de metri pătrați de teren intravilan, pe care se află spații industriale.

După realizarea descărcării de sarcină arheologică și în urma despăgubirilor spectaculoase realizate ulterior, cu vestigii romane vechi de 1800 de ani, Primăria Alba Iulia a renunțat să mai deruleze investiția publică în această zonă. Terenul ar urma, dacă vor fi găsite fondurile financiare necesare, să fie transformat într-un parc arheologic.

Valoarea totală a despăgubirii, calculată inițial de expropriator, era de 1.083.612 lei, defalcată astfel: teren intravilan de 18.367 mp: 661.212 lei; magazie de 347 mp: 374.760 lei; împrejmuire din plăci de beton pe stâlpi prefabricați, 255 ml: 7.382 lei; împrejmuire din plasă de sârmă pe stâlpi prefabricați, 394 ml: 12.163 lei; platforme betonate de 304,9 mp: 28.095 lei.

Împreună, construcțiile și amenajările însumau 422.400 lei. Suma a fost stabilită prin hotărârea Comisiei de verificare a dreptului de proprietate din 25 septembrie 2024, în baza Legii nr. 255/2010, a normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 53/2011 și a Hotărârii Consiliului Local nr. 399/2021. Banii au fost consemnați într-un cont deschis la BCR, pe seama proprietarului. Pentru teren, asta însemna cam 36 de lei pe metru pătrat.

Ce a stabilit Tribunalul Alba

Fares SA a contestat în instanță suma. Reclamanta a chemat în judecată UAT Municipiul Alba Iulia, prin primarul Gabriel Codru Pleșa, și Consiliul Local al municipiului. Tribunalul a anulat în parte hotărârea de stabilire a despăgubirilor și procesul-verbal din 25 septembrie 2024, în privința cuantumului acordat pentru terenul de 18.367 mp și spațiile industriale.

Noua despăgubire este de 6.397.051 lei, din care:

– 6.024.743 lei pentru teren, adică aproximativ 328 de lei pe metru pătrat, de peste nouă ori mai mult decât oferta inițială;

– 372.307 lei pentru construcții, mai puțin decât cele 422.400 lei calculate de expropriator.

În plus, municipalitatea trebuie să achite 1.118,6 lei reprezentând contravaloarea prejudiciului cauzat de dezafectarea panoului publicitar amplasat pe imobil. Între oferta inițială și suma stabilită de instanță diferența este de 5.313.439 lei.

Practic, valoarea terenului a fost reevaluată radical, în timp ce pentru construcții cifra a scăzut ușor. Prețul de aproximativ 36 de lei (6,37 euro/mp) pe metru pătrat, stabilit în 2024, a fost înlocuit de unul de circa 328 de lei (61,32 euro/mp), în urma probatoriului administrat în dosar, inclusiv a expertizelor făcute de cei doi experți numiți în cauză.

De la hotărârea comisiei și până la cea a tribunalului au trecut mai bine de doi ani. Conform documentației supuse aprobării consilierilor, contestarea despăgubirii nu suspendă transferul dreptului de proprietate, astfel că disputa s-a purtat strict pe cuantumul sumei.

Primăria Alba Iulia va plăti, dacă hotărârea va rămâne definitivă, și onorariile de expert, în valoare de 8.100 de lei. Tribunalul a mai acordat reclamantei 52.836 de lei cheltuieli de judecată parțiale, formate din 8.700 de lei onorarii de expertiză și 44.136 lei onorariu de avocat.

Adunate, despăgubirea, contravaloarea panoului, cheltuielile de judecată și onorariile experților ajung la aproximativ 6,46 milioane de lei. Hotărârea din 12 noiembrie 2026 nu este definitivă, iar părțile pot face apel la Tribunalul Alba, Secția civilă, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Secțiune Știri sub articolul principal