Foto: CIL Blaj – Nera Bogodinți 5-1 (3-1), în etapa 14 din eșalonul terț. Echipa din „Mica Romă”, cel mai clar succes stagional | Tătar: „Nemulțumit de prima repriză”

CIL Blaj – Nera Bogodinți 5-1 (3-1), în etapa 14 din eșalonul terț, echipa din „Mica Romă” a urcat pe locul 4

CIL Blaj a învins Nera Bogodinți, „lanterna roșie” a Seriei 7, scor 5-1 (3-1), iar echipa din „Mica Romă” a urcat iar pe locul 4. O întâlnire disproporționată, în care gazdele au marcat primii prin R. Pîntea (19), însă, curios, ultima clasată a reușit să egaleze prin Galliano (24). Un simplu foc de paie, întrucât Tineiu (28) și Blănaru (41, golgheter, cu 9 reușite) au dus scorul la unul mai aproape de normalitate. La reluare, nou intratul Gallini a realizat o dublă (58, 60), în numai 3 minutepentru cel mai clar succes stagional.

„Un meci important pe care trebuia să îl câștigăm cu orice preț! Am reușit, dar sunt foarte nemulțumit de prima repriză și de modul cum am înțeles că trebuie abordat acest duel! Doar diferența de valoare individuală a făcut diferența! A doua repriză a fost mai bine, deși la 5-1 am redus puțin motoarele. E bine că am câștigat și rămânem în partea din față a clasamentului. Ne pregătim pentru o întâlnire foarte grea dar și importantă la Arad, unde ne dorim să scoatem un rezultat pozitiv”, a menționat Daniel Tătar.

CIL: Păduraru – Vodă (69, C, Pîntea), Băican, Al. Radu, Jica (55, Macarie) – Y. Beza (55, S. Bran), Crivac (75, Vereșmortean) – R. Pîntea (55, Gallini), Tineiu, Nistor – Blănaru/ cpt.; rezerve Checicheș, R. Damian, Micu-Cristea, Ciumaș-Aron. Antrenor Daniel Tătar.

Nera: D. Petruț – Mil. Banac/cpt. (69, Dalipi), Stoia, Mih. Banac (63, Ursu) – Gomboș, Pleșca, P. Cristea (69, Chiratc), Vărgatu, Tîrnă – Omoh, Galliano (57, Avramovici); rezerve Martinescu-Badîi, Al. Gheorghe. Antrenor Cristian Todea

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