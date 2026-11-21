Apel umanitar pentru o familie din Vidra, rămasă fără casă în urma unui incendiu. Un brașovean s-a mobilizat pentru a le reconstrui locuința: „În postul Crăciunului, să nu îi lăsăm singuri!”

O acțiune umanitară menită să redea speranța unei familii din Munții Apuseni a fost inițiată de Vasile, brașoveanul care a decis să se implice în ajutorarea familiei Tamaș din localitatea Vidra, zona Dealul Golești. Oamenii au rămas fără un acoperiș deasupra capului după ce locuința le-a fost mistuită de flăcări, iar acum au nevoie de sprijin pentru a-și reconstrui casa.

Impresionat de situația familiei, Vasile a decis să pună umărul la reconstruirea locuinței și a început deja să adune materiale necesare lucrărilor. Geamuri, uși, folii de tablă și țiglă sunt donate chiar de acesta, după ce sediul firmei sale a intrat în renovare, iar materialele respective au devenit disponibile pentru o nouă întrebuințare.

Planul este ca din ceea ce a mai rămas din vechea locuință să fie salvată o parte, iar construcția să fie extinsă astfel încât familia să aibă din nou un spațiu în care să locuiască.

„Au rămas acolo patru pereți, o cămăruță mică, mă voi folosi de ei și voi face în prelungire încă o cameră”, a declarat Vasile pentru ziarulunirea.ro.

Până în prezent, locul a fost curățat cu sprijinul Primăriei, iar săptămâna viitoare ar urma să înceapă efectiv lucrările la căsuța familiei Tamaș. Până când vor putea avea din nou un acoperiș deasupra capului, membrii familiei sunt găzduiți temporar de un vecin, care le-a pus la dispoziție o căsuță aflată încă în construcție.

„În postul acesta, să nu îi lăsăm singuri!” – apelul brașoveanului

Vasile face apel la solidaritate și îi îndeamnă pe toți cei care pot să contribuie la această acțiune să se implice. Este nevoie atât de donații în bani, cât și de materiale de construcții sau de oameni care să ofere o mână de ajutor la lucrări.

„Nu știu cum se vor face toate astea, habar nu am, dar în postul acesta, să nu îi lăsăm singuri. Dumnezeu știe de ce le-a dat, cum le-a dat, dar dacă ne iubim aproapele nu putem să îi lăsăm”, a mai transmis brașoveanul.

Cei care doresc să ajute familia Tamaș pot face donații în următorul cont bancar:

RO82REVO0000170114360056

Titular: Tanasă Vasile

„Sprijin pentru familia Tamaș: Dăruim dragoste pentru Dumnezeu! Fii bucurie pe unde umbli!”, este mesajul prin care Vasile îi invită pe oameni să se alăture inițiativei.

Orice ajutor contează. Fie că este vorba despre o donație financiară, materiale de construcții sau implicare directă la ridicarea căsuței, fiecare gest poate contribui la șansa unei familii din Apuseni de a-și reconstrui locuința și de a o lua de la capăt.

În pragul sărbătorilor de iarnă, apelul brașoveanului este unul simplu: familia Tamaș are nevoie de oameni cu suflet mare, care să nu rămână indiferenți în fața necazului și să transforme solidaritatea în fapte.

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