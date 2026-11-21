Rețea de apă și canalizare extinsă într-o comună din Alba: Undă verde pentru proiect din partea Direcției Județene de Mediu
Rețea de apă și canalizare extinsă într-o comună din Alba: Undă verde pentru proiect din partea Direcției Județene de Mediu
Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat că proiectul „Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare menajeră în localitatea Benic, comuna Galda de Jos, județul Alba” nu se supune evaluării impactului asupra mediului. Decizia etapei de încadrare a fost luată în urma ședinței Comisiei de analiză tehnică din 10 noiembrie 2026, la solicitarea titularului, UAT Galda de Jos.
Ce se construiește și unde
Investiția se va desfășura în satul Benic, pe străzile Bobohalma (Bisericii) și Bodor, precum și pe o porțiune din drumul județean DJ107K, pe terenurile cu CF 75897 și CF 75874.
Rețeaua de alimentare cu apă însumează 910 metri: 360 m pe strada Bobohalma și 550 m pe strada Bodor. Conductele vor fi din polietilenă de înaltă densitate (PEID PE100) cu diametrul de 63 mm și se vor racorda la rețeaua existentă prin cămine noi de vane. Sunt prevăzute și 10 branșamente la gospodării, însumând 30 m, precum și puncte de aerisire și de golire.
Canalizarea menajeră, cu curgere gravitațională, are o lungime totală de 1.216 metri: 354 m pe strada Bobohalma, 492 m pe strada Bodor și 370 m în lungul DJ107K, pe partea stângă, între km 4+788 și km 5+159. Va fi realizată din tuburi PVC SN8 cu diametrul de 250 mm și va avea 39 de cămine prefabricate din beton. Din cauza configurației terenului, pe strada Bodor se va amenaja o stație de pompare a apelor uzate (SPAU 1), cu o pompă activă și una de rezervă, cu debitul de 1 l/s și înălțimea de pompare de 8 m.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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