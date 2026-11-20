21 noiembrie: Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Tradiții și credințe străvechi. Ce este bine să faci în această zi și ce obiceiuri au păstrat românii

Pe 21 noiembrie, creștinii ortodocși prăznuiesc Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, una dintre sărbătorile importante ale calendarului ortodox. Cunoscută în popor drept Vovidenia sau Ovidenia, ziua este asociată cu lumina, rugăciunea, pomenirea celor adormiți și numeroase credințe populare despre noroc, sănătate și vremea care urmează.

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, sărbătorită în fiecare an la 21 noiembrie, este un praznic închinat Fecioarei Maria și marchează un moment important din tradiția creștină. Este prima mare sărbătoare din Postul Nașterii Domnului închinată Maicii Domnului și o zi cu o puternică încărcătură spirituală pentru credincioși.

În tradiția populară românească, sărbătoarea este cunoscută sub numele de Vovidenia, Ovidenia sau Sărbătoarea Luminii, fiind însoțită de obiceiuri transmise din generație în generație. Multe dintre acestea au legătură cu aprinderea lumânărilor, pomenirea morților, protejarea gospodăriei și aflarea semnelor vremii.

De ce este sărbătorită Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

Potrivit tradiției Bisericii, sărbătoarea amintește de momentul în care Sfinții și Drepții Ioachim și Ana au dus-o pe fiica lor, Maria, la Templul din Ierusalim, când aceasta avea doar trei ani.

După mulți ani în care nu au putut avea copii, cei doi părinți s-au rugat lui Dumnezeu să le dăruiască un prunc, făgăduind că îl vor închina Lui. Când rugăciunile le-au fost ascultate, Ioachim și Ana și-au împlinit promisiunea și au dus-o pe Maria la Templu.

Conform tradiției, copila a fost întâmpinată de marele preot Zaharia și închinată lui Dumnezeu. Acest episod este văzut ca o anticipare a rolului pe care Maria urma să îl aibă în istoria creștinismului, devenind Maica Mântuitorului Iisus Hristos.

Sărbătoarea are o semnificație aparte și prin simbolismul ei: Maria este văzută drept templul viu în care avea să Se întrupeze Fiul lui Dumnezeu.

Praznicul este unul dintre cele mai importante dedicate Maicii Domnului și este marcat cu cruce roșie în calendarul ortodox.

Vovidenia – Sărbătoarea Luminii. De ce se aprind candele și lumânări

Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri de 21 noiembrie este aprinderea candelei în casă.

În credința populară, lumina are puterea de a alunga întunericul, de a proteja gospodăria și de a aduce liniște și sănătate familiei. De aceea, în multe zone ale țării, oamenii obișnuiau să țină candela aprinsă în noaptea de Vovidenie.

Lumânările aprinse aveau și o semnificație legată de pomenirea celor trecuți la cele veșnice. În unele comunități, se aprindeau lumini pentru sufletele celor morți fără lumânare la căpătâi, în special pentru cei care și-au pierdut viața în împrejurări tragice.

În tradiția populară se spune că, în noaptea de Ovidenie, cerurile se deschid, iar rugăciunile oamenilor sunt ascultate. Este considerată o noapte în care lumina capătă o semnificație aparte, atât pentru cei vii, cât și pentru cei adormiți.

Tradiții și obiceiuri de Vovidenie: ce se spune că este bine să faci pe 21 noiembrie

De-a lungul timpului, sărbătoarea a adunat numeroase obiceiuri populare, unele păstrate și astăzi în satele românești.

Aprinderea candelei în casă este unul dintre cele mai răspândite obiceiuri. Se spune că lumina trebuie să ardă pentru sănătatea copiilor, liniștea familiei și protecția gospodăriei.

Pomenirea celor adormiți reprezintă un alt obicei important. În unele regiuni, oamenii aprind lumânări și împart alimente, colaci, fructe sau alte daruri pentru sufletele celor plecați dintre noi.

Împăcarea cu cei cu care ești certat este considerată de tradiția populară un gest potrivit pentru această zi. Oamenii sunt îndemnați să lase deoparte supărările, să-și ceară iertare și să înceapă perioada următoare cu sufletul împăcat.

Dărnicia și milostenia sunt, de asemenea, asociate sărbătorii. Se obișnuiește ca oamenii să ofere de pomană celor nevoiași, ca gest de credință și solidaritate.

În unele comunități rurale, se păstrează și credința că este bine ca în această zi să începi lucruri importante, sub semnul binecuvântării și al speranței.

Se spune că de Ovidenie se deschid cerurile și animalele pot vorbi

Una dintre cele mai interesante credințe populare legate de Vovidenie spune că, în noaptea de 20 spre 21 noiembrie, cerurile se deschid, iar oamenii pot înțelege graiul animalelor.

Potrivit legendelor, animalele ar putea dezvălui lucruri ascunse sau prevesti întâmplări viitoare. Credința este întâlnită în folclorul românesc și face parte din seria tradițiilor care atribuie anumitor sărbători religioase o semnificație aparte în lumea nevăzută.

În trecut, oamenii acordau o atenție deosebită acestei nopți, considerând-o un moment în care granița dintre lumea văzută și cea nevăzută devine mai subțire.

Acestea sunt credințe populare, nu învățături sau practici impuse de Biserică.

Fetele nemăritate își puteau afla ursitul în noaptea de Vovidenie

Un obicei vechi, păstrat în unele zone rurale, era legat de aflarea ursitului.

Se spune că fetele nemăritate mergeau noaptea la o fântână din sat, luând cu ele o lumânare albă. La cântatul cocoșilor, aprindeau lumânarea și priveau în apa fântânii, sperând să zărească chipul celui care le era sortit.

Ritualul face parte din vechile credințe populare legate de aflarea viitorului și de practicile premaritale din lumea satului tradițional.

Usturoiul, folosit pentru alungarea spiritelor rele

O altă tradiție consemnată în folclorul românesc este ungerea ușilor și ferestrelor cu usturoi.

Potrivit credințelor populare, noaptea de Vovidenie era una în care spiritele rele și strigoii puteau circula nestingheriți. Pentru a-și proteja gospodăriile, oamenii ungeau cu usturoi tocurile ușilor, ferestrele și alte locuri considerate vulnerabile.

Usturoiul era privit în imaginarul tradițional românesc drept un simbol al protecției împotriva răului, a farmecelor și a pagubei.

Cum va fi vremea în iarnă? Previziunile bătrânilor de Ovidenie

În calendarul popular, ziua de 21 noiembrie era și un reper pentru prognozele meteorologice ale iernii și ale anului următor.

Bătrânii urmăreau cu atenție vremea din ziua sărbătorii și din noaptea precedentă, încercând să descifreze semnele naturii.

Printre cele mai cunoscute credințe se numără:

*Dacă în noaptea de Vovidenie cerul este senin și înstelat, se spune că anul următor va fi secetos, iar pomii nu vor avea rod bogat.

*Dacă ninge de Ovidenie, tradiția spune că va urma o iarnă cu multă zăpadă și un an roditor.

*Dacă este soare în ziua sărbătorii, bătrânii prevesteau o vară secetoasă.

*Dacă vremea este înnorată și apăsătoare, se credea că anul următor ar putea aduce boli și necazuri.

Aceste previziuni reprezintă credințe populare, transmise din generație în generație, fără valoare de prognoză meteorologică științifică.

Dezlegare la pește de Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

Sărbătoarea de 21 noiembrie este importantă și din perspectiva rânduielilor Postului Crăciunului.

Biserica a rânduit dezlegare la pește în această zi, oferind credincioșilor posibilitatea de a avea o masă de sărbătoare, chiar dacă ne aflăm în perioada postului.

Astfel, în gospodăriile românilor se pregătesc frecvent preparate din pește, alături de mâncăruri de post. În unele comunități, bucatele sunt împărțite și celor nevoiași.

Dezlegarea la pește este o rânduială bisericească, spre deosebire de numeroasele obiceiuri și superstiții care țin de tradiția populară.

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal