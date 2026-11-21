Investiție de peste 7 milioane de euro la un agent economic din Alba: Undă verde pentru proiect din partea Direcției Județene de Mediu
Investiție de peste 7 milioane de euro la un agent economic din Alba: Undă verde pentru proiect din partea Direcției Județene de Mediu
Direcția Județeană de Mediu (DJM) Alba a anunțat că a luat decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Extinderea capacității de prelucrare hârtie tissue, prin montarea unei linii de converting LC7 și extinderea spațiului de depozitare prin montarea a două corturi pentru depozitarea produselor finite“. Titularul este PEHART TEC GRUP SRL, cu sediul în localitatea Petrești, municipiul Sebeș, str. 1 Mai nr. 1. Concluzia autorității de mediu este că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Investția preconizată este în valoare de peste 7 milioane de euro.
Ce prevede proiectul
Noua linie, LC7, va fi montată în hala existentă a secției Converting, în apropierea liniilor LC5 și LC3. În hală funcționează în prezent doar aceste două linii, așa că instalarea se va face în spațiul disponibil, fără extinderea construcțiilor și fără ocuparea unor suprafețe suplimentare.
LC7 va avea o capacitate de prelucrare de 55 de tone pe zi, adică 18.700 de tone pe an. Prin instalarea ei, capacitatea totală a liniilor de converting LC1, LC3, LC5 și LC7 va ajunge la 170 de tone pe zi, respectiv 57.800 de tone pe an. Linia transformă bobinele de hârtie tissue în produse finite: role de hârtie igienică și prosoape de bucătărie.
Pentru depozitarea produselor finite se vor monta două corturi cu structură metalică acoperită cu prelată, pe platforme betonate existente, în fața departamentului comercial și în fața depozitului de produse finite. Dimensiunile lor sunt de 40 x 27 metri și de 52,2 x 20 metri, ambele cu înălțimea de 6,75 metri.
Condiții impuse
Decizia Direcției Județene de Mediu Alba este însoțită de mai multe condiții, printre care:
*respectarea lucrărilor propuse prin proiect și luarea de măsuri pentru protecția factorilor de mediu și securitatea muncii pe durata execuției;
*depozitarea materialelor numai în locuri special amenajate;
*folosirea de utilaje silențioase și în stare tehnică corespunzătoare;
*amenajarea de spații pentru colectarea și stocarea temporară a deșeurilor, fără afectarea terenurilor învecinate, și gestionarea lor conform OUG nr. 92/2021;
*măsuri împotriva poluării accidentale;
*izolarea fonică a echipamentelor generatoare de zgomot, astfel încât la limita zonei funcționale nivelul de zgomot să nu depășească 65 dB, conform SR 10009/2017/C91:2020;
*respectarea cerințelor BAT (cele mai bune tehnici disponibile) de către echipamentele tehnologice;
*notificarea DJM Alba la finalizarea investiției și solicitarea actualizării autorizației integrate de mediu în vigoare.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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