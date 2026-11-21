Mersul Trenurilor 2027: Biletele de tren se scumpesc din 13 decembrie. Cu cât cresc prețurile
Mersul Trenurilor 2027: Biletele de tren se scumpesc din 13 decembrie. Cu cât cresc prețurile
Biletele și abonamentele de tren, atât cele puse în vânzare de CFR, cât și cele vândute de operatorii privați, se scumpesc cu aproape 7% începând din data de 13 decembrie.
Asta pentru că tarifele se actualizează la fiecare final de an cu rata inflației. Va fi a cincea scumpire a călătoriilor cu trenul în ultimii 4 ani.
Biletele de tren se vor scumpi cu 6,6% din 13 decembrie, odată cu noul Mers al Trenurilor. Majorarea se va aplica atât la biletele vândute de CFR Călători, cât și celor vândute de operatorii feroviari privați. Autoritatea pentru Reformă Feroviară spune că prețurile sunt ajustate anual în funcție de rata inflației.
De exemplu, unele rute efectuate cu trenuri InterRegio vor avea scumpiri și de 13 lei per bilet, e cazul trenului Iași-Timișoara. O călătorie de la București la Brașov va fi mai scumpă cu 5 lei, iar una de la București la Cluj cu 9 lei.
Și biletele la trenurile InterCity, care sunt mai rapide, pentru că au mai puține opriri, se scumpesc. De pildă, un bilet București-Suceava va costa din 13 decembrie mai mult cu 10 lei.
Peste 30 de milioane de călătorii cu trenul, în prima jumătate a anului 2026
Statisticile arată că prima alegere de transport pe care o facem când plecăm la drum este fie mașina, fie trenul.
Conform Eurostat, anul trecut românii au preferat într-un procent covârșitor transportul terestru, 94% și asta ne plasează pe primul loc în Europa. Doar 5,92% au ales să zboare cu avionul și nici măcar 1% nu au mers pe cale navigabilă. Când vine vorba de mersul cu trenul, în România, în prima jumătate a anului au avut loc peste 30 de milioane de călătorii cu trenul, potrivit datelor INS.
Noile tarife ale biletelor de tren vor fi valabile până în decembrie 2027. Este a cincea scumpire din ultimii 4 ani, în condițiile în care anul trecut a avut loc o dublă majorare.
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