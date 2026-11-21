Tată condamnat la 8 luni de închisoare cu executare pentru că nu a plătit pensia de întreținere a copiilor timp de aproape patru ani: Judecătoria Aiud l-a obligat să le plătească și câte 2.000 de euro daune morale

Un bărbat în vârstă de 47 de ani, stabilit în Elveția, a fost condamnat de Judecătoria Aiud la 8 luni de închisoare în regim de detenție pentru abandon de familie, după ce nu a achitat timp de aproape patru ani pensia de întreținere stabilită în favoarea celor doi copii ai săi. Instanța a constatat că acesta a ignorat în mod constant obligațiile stabilite printr-o hotărâre judecătorească, deși avea cunoștință despre existența acestora și desfășura activități lucrative în străinătate.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, bărbatul a fost obligat să plătească fiecăruia dintre cei doi copii câte 2.000 de euro cu titlu de daune morale, precum și 1.315 lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat.

Sentința penală a fost pronunțată la 19 noiembrie 2026 de Judecătoria Aiud, în dosarul în care bărbatul a fost judecat pentru infracțiunea de abandon de familie, prevăzută de art. 378 alin. 1 lit. c din Codul penal.

Aproape patru ani fără niciun leu pentru întreținerea copiilor

Potrivit actului de sesizare, bărbatul nu a achitat, în perioada februarie 2021 – octombrie 2024, nicio sumă de bani din pensia de întreținere stabilită în favoarea celor doi copii minori.

Prin sentința civilă pronunțată la 13 ianuarie 2021 de Judecătoria Aiud, în procesul de divorț, tatăl fusese obligat să plătească lunar o pensie de întreținere reprezentând o treime din venitul net minim pe economie, respectiv câte o șesime pentru fiecare dintre cei doi copii. Obligația fusese stabilită începând cu 4 septembrie 2020 și urma să fie menținută până la majoratul copiilor sau până la o nouă dispoziție a instanței.

Hotărârea civilă a rămas definitivă la 9 martie 2021 și îi fusese comunicată tatălui încă din 30 ianuarie 2021.

Cu toate acestea, potrivit probelor administrate, acesta nu a făcut nicio plată.

Mama copiilor a declarat că fostul soț știa despre procesul de divorț și despre obligațiile care îi reveneau. Mai mult, acesta i-ar fi confirmat că a primit hotărârea judecătorească, însă ar fi refuzat categoric să contribuie financiar la creșterea și întreținerea copiilor.

Femeia a arătat că i-a trimis în repetate rânduri mesaje prin care i-a solicitat să își respecte obligațiile față de minori. Răspunsurile au fost însă inexistente sau lipsite de orice disponibilitate de a rezolva situația. Singura comunicare amintită a fost un mesaj transmis în februarie 2022, prin care bărbatul și-a felicitat fiica de ziua acesteia.

Muncea în Elveția, dar copiii nu primeau pensia alimentară

Unul dintre aspectele importante analizate de instanță a fost situația materială a inculpatului și posibilitatea reală a acestuia de a-și îndeplini obligațiile financiare.

Documentele obținute de la instituțiile din România arătau că bărbatul nu figura cu venituri declarate în țară în perioada verificată. De asemenea, nu beneficia de indemnizație de șomaj, nu era înregistrat ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă și nu primea indemnizație pentru creșterea copilului.

Totuși, verificările efectuate prin intermediul Biroului Național Interpol au scos la iveală un element esențial: bărbatul se afla în Elveția și lucrase, începând din noiembrie 2022, la o societate din domeniul amenajărilor peisagistice și al lucrărilor de grădinărit.

Instanța a apreciat că lipsa veniturilor înregistrate în România nu demonstrează automat imposibilitatea obiectivă de a plăti pensia de întreținere, în condițiile în care existau informații concrete privind desfășurarea unei activități profesionale în străinătate.

Judecătorii au mai constatat că bărbatul figura în evidențele fiscale ale Primăriei Aiud cu două autoturisme, dobândite în anul 2008, aspect avut în vedere ca element suplimentar în evaluarea situației sale patrimoniale.

În opinia instanței, toate aceste împrejurări, analizate împreună cu refuzul repetat de a contribui la întreținerea copiilor, au susținut concluzia că neplata pensiei nu a fost determinată de o imposibilitate obiectivă, ci de rea-credință.

A ignorat citațiile și nu s-a prezentat nici la proces

Un alt element reținut în motivarea sentinței a fost atitudinea bărbatului față de procedurile judiciare.

Acesta nu s-a prezentat nici în cursul urmăririi penale, pentru a fi audiat în calitate de suspect sau inculpat, și nici în fața instanței de judecată.

Potrivit documentelor din dosar, citațiile expediate la adresa din Elveția au fost primite personal de acesta, existând confirmări de primire inclusiv în anii 2024, 2025 și 2026.

La un moment dat, instanța a dispus inclusiv emiterea unui mandat de aducere. Din procesul-verbal întocmit de jandarmi a rezultat că bărbatul era plecat din țară de aproximativ doi ani, iar vecinii nu știau când urma să revină.

Ulterior, autoritățile judiciare au făcut demersuri pentru introducerea unei semnalări în Sistemul Informatic Schengen, în vederea participării acestuia la procedura judiciară.

Judecătoria Aiud a constatat că inculpatul cunoștea existența procesului penal și că primise personal citațiile, însă a ales să nu se prezinte.

Instanța a subliniat că această conduită trebuie avută în vedere la individualizarea pedepsei, alături de comportamentul său ulterior comiterii faptei.

Declarațiile mamei și ale bunicului au confirmat lipsa sprijinului patern

În cursul procesului au fost audiate mama copiilor și bunicul matern, ambii confirmând că tatăl nu a contribuit financiar la întreținerea minorilor.

Fiica a declarat, la rândul său, în cursul urmăririi penale, că tatăl nu o mai contactase de aproximativ trei ani și că nu achitase nicio sumă cu titlu de pensie de întreținere. Aceasta a arătat că mama era singura care se ocupa de întreținerea lor.

Declarațiile au fost considerate concordante și au fost coroborate cu hotărârea civilă, dovezile de comunicare și celelalte documente aflate la dosar.

Judecătorii au reținut că întreaga responsabilitate financiară pentru creșterea și îngrijirea celor doi copii a rămas în sarcina mamei, în timp ce tatăl nu a făcut niciun demers pentru executarea obligației stabilite de instanță.

Unul dintre copii are probleme psihice, iar bunicul a vorbit despre efectele emoționale ale abandonului

În analiza daunelor morale solicitate de cei doi copii, instanța a acordat o atenție deosebită consecințelor pe care comportamentul tatălui le-a avut asupra dezvoltării și echilibrului lor emoțional.

Bunicul matern a declarat că minorii au fost afectați de indiferența tatălui, iar în timp s-au îndepărtat emoțional de acesta, ajungând să nu mai dorească să audă despre el sau despre sprijinul pe care l-ar putea oferi.

Mai mult, martorul a arătat că unul dintre copii suferă de afecțiuni de natură psihiatrică și urmează un tratament. Potrivit declarației sale, starea de sănătate s-ar fi agravat la aproximativ un an și jumătate după divorțul părinților.

Aspectele referitoare la starea de sănătate au fost susținute și de înscrisurile medicale depuse la dosarul cauzei.

Instanța a apreciat că lipsa contribuției financiare, dezinteresul manifestat de tată și durata îndelungată a acestei conduite au produs copiilor nu doar dificultăți materiale, ci și suferințe psihice, cu efecte asupra vieții familiale, sociale și emoționale.

Judecătorii au considerat că prejudiciul moral este cert și că se impune acordarea unor despăgubiri pentru suferințele provocate.

Câte 2.000 de euro pentru fiecare copil. Cererea de 44.859 de lei, respinsă

Mama copiilor, în calitate de reprezentant legal, a formulat și pretenții civile în cadrul procesului penal.

Aceasta a solicitat 44.859,99 lei reprezentând pensia de întreținere neachitată până la data de 30 iunie 2026, precum și daune morale în cuantum de 10.000 de euro.

Instanța a respins ca inadmisibilă solicitarea privind daunele materiale, motivând că minorii dețin deja un titlu executoriu – hotărârea civilă prin care tatăl fusese obligat la plata pensiei de întreținere. Prin urmare, recuperarea sumelor restante trebuie urmărită în baza acelui titlu.

În schimb, judecătorii au admis în parte pretențiile referitoare la daunele morale.

Astfel, fiecare dintre cei doi copii va primi câte 2.000 de euro, în total 4.000 de euro, reprezentând despăgubiri pentru suferințele psihice și emoționale provocate de conduita tatălui.

Instanța a apreciat că suma este una echitabilă, ținând cont de gravitatea prejudiciului, de durata faptelor și de principiul potrivit căruia despăgubirile nu trebuie să constituie nici o sancțiune pecuniară excesivă pentru autor, nici un câștig nejustificat pentru victime.

Opt luni de închisoare cu executare, deși nu avea antecedente penale

La stabilirea pedepsei, Judecătoria Aiud a ținut cont de gravitatea faptei, de perioada îndelungată în care obligația nu a fost respectată, de consecințele asupra copiilor, dar și de datele care îl caracterizează pe inculpat.

Bărbatul are 47 de ani și nu are antecedente penale. Cu toate acestea, instanța a apreciat că aplicarea unei amenzi penale nu ar fi oportună, întrucât ar putea afecta chiar posibilitatea achitării obligațiilor de întreținere față de copii. Judecătorii s-au orientat către pedeapsa închisorii și au stabilit un cuantum de 8 luni, apreciind că executarea acesteia trebuie să se facă în regim de detenție.

În motivare, instanța a arătat că inculpatul a lipsit copiii de mijloacele de întreținere la care aveau dreptul și a creat o stare de pericol pentru relațiile de familie ocrotite de legea penală.

Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel, în termen de 10 zile de la comunicare, apelul urmând să fie depus la Judecătoria Aiud.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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