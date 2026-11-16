Ştirea Ta

Foto știrea ta | Bariera de pe strada Mărășești s-a blocat: Coloană de mașini și nervi pentru șoferii din Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 42 de minute

în

De

Bariera de pe strada Mărășești s-a blocat: Coloană de mașini și nervi pentru șoferii din Alba Iulia 

Trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Mărășești a devenit din nou un adevărat coșmar pentru conducătorii auto chiar în prima zi din săptămână. Potrivit unor conducători auto care au fost în zonă în această dimineață, bariera s-a blocat. 

Un cititor ziarulunirea.ro a trimis o poză în care explică că, în jurul orei 9:30, bariera de pe strada Mărășești din Alba Iulia s-a blocat. Normal, acest lucru a creat disconfort pentru participanții la trafic. 

Reamintim că, trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Mărășești a devenit o adevărată problemă pentru șoferii din Alba Iulia în ultimele luni. Aceștia reclamă, în repetate rânduri, că pierd mult prea mult timp și nervi în această zonă constant.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea Ta

Ştirea Ta

Foto știrea ta | „Dorel” lovește din nou la Alba Iulia: Groapă de pe strada George Barițiu, plombată cu „porția”. „Bătaie de joc”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 zile

în

13 noiembrie 2026

De

„Dorel” lovește din nou la Alba Iulia: Groapă de pe strada George Barițiu, plombată cu „porția”. „Bătaie de joc” O groapă de pe strada George Barițiu din Alba Iulia a fost plombată doar parțial, materialul folosit acoperind numai o parte din suprafața acesteia.  Din acest motiv, o parte din porțiunea deteriorată a rămas în continuare […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

Foto-Știrea Ta | Bariera de pe strada Mărășești din Alba Iulia: Coloană incredibil de mare de mașini în ploaie preț de aproape o jumătate de oră

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 săptămâni

în

22 octombrie 2026

De

Foto-Știrea Ta | Bariera de pe strada Mărășești din Alba Iulia: Coloană incredibil de mare de mașini în ploaie preț de aproape o jumătate de oră O coloană uriașă de mașini s-a format, în condiții de ploaie, în dimineața zilei de joi, 23 octombrie 2026, la bariera de pe strada Mărășești din Alba Iulia. Oamenii […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | Copac în loc de stâlp pentru firele de curent într-un sat din Alba: Sesizări peste sesizări, lucrări lăsate baltă și nici o soluție finală în județul lui ,,Papură Vodă”. Localnicii se tem de o tragedie

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 săptămâni

în

19 octombrie 2026

De

Copac în loc de stâlp pentru firele de curent într-un sat din Alba: Sesizări peste sesizări, lucrări lăsate baltă și nici o soluție finală în județul lui ,,Papură Vodă”. Localnicii se tem de o tragedie Situație îngrijorătoare în satul Poduri–Bricești, comuna Vadu Moților, din Alba, unde un copac este folosit pentru susținerea firelor electrice. Un […]

Citește mai mult