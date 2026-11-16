Foto știrea ta | Bariera de pe strada Mărășești s-a blocat: Coloană de mașini și nervi pentru șoferii din Alba Iulia

Bariera de pe strada Mărășești s-a blocat: Coloană de mașini și nervi pentru șoferii din Alba Iulia

Trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Mărășești a devenit din nou un adevărat coșmar pentru conducătorii auto chiar în prima zi din săptămână. Potrivit unor conducători auto care au fost în zonă în această dimineață, bariera s-a blocat.

Un cititor ziarulunirea.ro a trimis o poză în care explică că, în jurul orei 9:30, bariera de pe strada Mărășești din Alba Iulia s-a blocat. Normal, acest lucru a creat disconfort pentru participanții la trafic.

Reamintim că, trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Mărășești a devenit o adevărată problemă pentru șoferii din Alba Iulia în ultimele luni. Aceștia reclamă, în repetate rânduri, că pierd mult prea mult timp și nervi în această zonă constant.

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