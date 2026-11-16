Liga 4, etapa a 10-a (prima din retur): Dacic Blandiana, la două „lungimi” de lider în Seria 1, Voința Stremț a revenit în fruntea Seriei 2!

În Seria 1, liderul Sportul Câmpeni a remizat la Vințu de Jos (prima remiză albă din acest sezon al celui de-al cincilea eșalon), iar Dacic Blandiana s-a apropiat la două puncte.

În Seria 2, iarăși schimbare de lider, întrucât a stat Fortuna Lunca Mureșului, iar Voința Stremț a revenit în frunte, cu un meci mai mult după succesul din derby-ul cu Târnavele Tiur.

Seria 1: Cuprirom Abrud – Dacic Blandiana 1-2, Inter Ciugud – AFC Micești 0-6, VCG Vințu de Jos – Sportul Câmpeni 0-0, Școala de Fotbal Valea Frumoasei 2 – Limbenii Limba 6-1, Hidro Mecanica Șugag – a stat.

Clasament: 1. Sportul Câmpeni 22 (33-13), 2. Dacic Blandiana 19 (34-19), 3. Hidro Mecanica Șugag 16 (28-14), 4. Școala de Fotbal 2 Valea Frumoasei 14 (32-23);

Etapa 11 (a doua din retur): *sâmbătă, 21 noiembrie, ora 14.00: AFC Micești – Hidro Mecanica Șugag (în tur, 1-5), Sportul Câmpeni – Inter Ciugud (8-2); *duminică, 22 noiembrie, ora 11.00; Limbenii Limba – Dacic Blandiana (1-4), VCG Vințu de Jos – Cuprirom Abrud (3-1), Școala de Fotbal Valea Frumoasei 2 – stă.

Seria 2: Rapid CFR Teiuș – Voința Beldiu 1-2 (un derby local), Voința Stremț -Târnavele Tiur 2-1 (derby, cu dubla lui D. Stanciu, de la 0-1), Arieșul Apuseni Baia de Arieș – Recolta Crăciunel 5-2, ACS Oiejdea – Nicolae Linca Cergău 1-0 (un alt derby), Fortuna Lunca Mureșului – a stat.

În clasament: 1. Voința Stremț 20 (27-11), 2. Fortuna Lunca Mureșului 18 (29-10), 3. ACS Oiejdea 16 (19-15), 4. Voința Beldiu 15 (21-14);

Etapa 11: *sâmbătă, 21 noiembrie, ora 14.00: Voința Beldiu – ACS Oiejdea (în tur, 4-4); *duminică, 22 noiembrie, ora 13.00: Arieșul Apuseni Baia de Arieș – Fortuna Lunca Mureșului (0-6); ora 14.00: Recolta Crăciunel – Rapid CFR Teiuș (3-6), Nicolae Linca Cergău – Voința Stremț (1-2), Târnavele Tiur – stă.

Foto: Rareș Niculaș, Voința Stremț, Sportul Câmpeni

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