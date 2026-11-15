Prezența a 3 urși semnalată în Ormeniș-Miraslău: A fost emis mesaj RO-ALERT
Prezența a 3 urși semnalată în Ormeniș-Miraslău: A fost emis mesaj RO-ALERT
În comuna Mirăslău a fost semnalată prezența a trei urși.
La fața locului se deplasează de urgență echipajul de intervenție al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.
Pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții populației din zonă, ISU Alba a emis mesaj RO-ALERT.
Intervenția este în desfășurare. Vom reveni cu informații actualizate.
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