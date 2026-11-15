Canalizare menajeră pe strada Spitalului din Galda de Jos: Ce presupune proiectul
Canalizare menajeră pe strada Spitalului din Galda de Jos: Ce presupune proiectul
Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat că a fost depusă solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere rețea canalizare menajeră – str. Spitalului, loc. Galda de Jos, com. Galda de Jos, jud. Alba“. Titularul investiției este Primăria Galda de Jos.
Ce se întâmplă acum pe strada Spitalului
Potrivit memoriului de prezentare, pe strada Spitalului nu există în prezent rețea de canalizare, iar imobilele din zonă nu se pot racorda la rețeaua menajeră existentă a localității. Situația afectează și Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică, racordat la o rețea din incinta Castelului Kemeny-Albini. În document se arată că aceasta este colmatată, nefuncțională și amplasată pe domeniu privat, motiv pentru care se dorește realizarea rețelei pe domeniul public.
Ce prevede proiectul
Lucrările presupun montarea unei conducte principale din PVC (tip KGEM, SN4, Dn 250 mm) de 566 metri, la care se adaugă o ramificație de 100 metri și cinci racorduri de aproximativ 4 metri fiecare. Pe traseu vor fi amplasate 14 cămine de vizitare din beton prefabricat, cu capac de fontă carosabil. Apele uzate vor fi deversate în căminul existent de pe str. Dracenilor și transportate prin rețeaua deja realizată către stația de epurare a localității. Conducta va fi montată pe domeniul public, în acostamentul drumului. Memoriul precizează că, în funcție de condițiile din teren, pot apărea modificări de traseu.
Costuri și calendar
Valoarea investiției este estimată la 400.000 lei fără TVA și se va realiza din fonduri publice. Durata de implementare este preliminată la 10 luni, din care două pentru proiectare (faza PT + DTAC), restul fiind alocat execuției. În memoriu se precizează că o parte dintre avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 41 din 02.10.2026 au fost obținute, iar restul sunt în curs de obținere.
Beneficii invocate
Autorii memoriului susțin că investiția va reduce evacuările necontrolate de ape uzate, va îmbunătăți condițiile de igienă și sănătate publică și va crește gradul de acces la servicii publice de canalizare. Apele colectate vor fi epurate la stația localității, în conformitate cu normativul NTPA 001/2002.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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