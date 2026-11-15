Dosar de viol în comunitatea romilor din Sebeș: O minoră a născut la 13 ani, iar partenerul ei major a fost trimis în judecată
Dosar de viol în comunitatea romilor din Sebeș: O minoră a născut la 13 ani, iar partenerul ei major a fost trimis în judecată
Un bărbat din Sebeș, care avea 18 ani când a început o relație cu o minoră de 13 ani, va fi judecat pentru viol săvârșit asupra unui minor, în formă continuată. Judecătoria Sebeș a încheiat, la 23 octombrie 2026, procedura de cameră preliminară și a dispus începerea judecății.
Potrivit rechizitoriului, tânărul a întreținut în mod repetat raporturi sexuale cu minora, la locuința lui, din 22 februarie 2024, când aceasta împlinise 13 ani, până la 30 iunie 2026. Pe 17 decembrie 2024, fata a născut un copil. Aceasta a împlinit 14 ani abia pe 22 februarie 2025, la două luni după naștere.
Cazul a ajuns la poliție după o sesizare a Direcției de Asistență Socială din 30 ianuarie 2025, care a semnalat nașterea. Polițiștii s-au sesizat din oficiu, iar fata a fost audiată. În dosar există și o expertiză medico-legală, un raport psihologic, o anchetă socială și documentele medicale de la externarea minorei din spital.
Mama fetei a declarat că cei doi s-au apropiat la finalul lui 2023 sau începutul lui 2024. S-a opus inițial din cauza diferenței de vârstă, apoi a acceptat, după ce tânărul i-a promis că relația va fi doar una amicală până când fata va împlini 18 ani.
Părinții bărbatului au declarat că cei doi s-au cunoscut în 2024, iar minora a rămas însărcinată în același an. Ei au spus că fiul lor a avut acordul familiei fetei și că „în comunitatea lor nu este neobișnuit ca o fată să nască mai tânără”. Cei doi fac parte din comunitatea romă a municipiului Sebeș.
Bărbatul a recunoscut faptele și a precizat că, la primul raport sexual, el avea 18 ani, iar fata 13. Rechizitoriul descrie raporturile ca fiind consimțite, dar le încadrează drept viol, având în vedere vârsta victimei. Judecătorul de cameră preliminară a constatat competența instanței, legalitatea sesizării și a probelor, iar nicio parte nu a ridicat excepții. Cauza merge acum la judecata pe fond.
Bărbatul acum în vârstă de 20 de ani se bucură de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă.
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