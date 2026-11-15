Ştirea zilei

Dosar de viol în comunitatea romilor din Sebeș: O minoră a născut la 13 ani, iar partenerul ei major a fost trimis în judecată

Ioana Oprean

Publicat

acum 30 de minute

în

De

Dosar de viol în comunitatea romilor din Sebeș: O minoră a născut la 13 ani, iar partenerul ei major a fost trimis în judecată

Un bărbat din Sebeș, care avea 18 ani când a început o relație cu o minoră de 13 ani, va fi judecat pentru viol săvârșit asupra unui minor, în formă continuată. Judecătoria Sebeș a încheiat, la 23 octombrie 2026, procedura de cameră preliminară și a dispus începerea judecății.

Potrivit rechizitoriului, tânărul a întreținut în mod repetat raporturi sexuale cu minora, la locuința lui, din 22 februarie 2024, când aceasta împlinise 13 ani, până la 30 iunie 2026. Pe 17 decembrie 2024, fata a născut un copil. Aceasta a împlinit 14 ani abia pe 22 februarie 2025, la două luni după naștere.

Cazul a ajuns la poliție după o sesizare a Direcției de Asistență Socială din 30 ianuarie 2025, care a semnalat nașterea. Polițiștii s-au sesizat din oficiu, iar fata a fost audiată. În dosar există și o expertiză medico-legală, un raport psihologic, o anchetă socială și documentele medicale de la externarea minorei din spital.

Mama fetei a declarat că cei doi s-au apropiat la finalul lui 2023 sau începutul lui 2024. S-a opus inițial din cauza diferenței de vârstă, apoi a acceptat, după ce tânărul i-a promis că relația va fi doar una amicală până când fata va împlini 18 ani.

Părinții bărbatului au declarat că cei doi s-au cunoscut în 2024, iar minora a rămas însărcinată în același an. Ei au spus că fiul lor a avut acordul familiei fetei și că „în comunitatea lor nu este neobișnuit ca o fată să nască mai tânără”. Cei doi fac parte din comunitatea romă a municipiului Sebeș.

Bărbatul a recunoscut faptele și a precizat că, la primul raport sexual, el avea 18 ani, iar fata 13. Rechizitoriul descrie raporturile ca fiind consimțite, dar le încadrează drept viol, având în vedere vârsta victimei. Judecătorul de cameră preliminară a constatat competența instanței, legalitatea sesizării și a probelor, iar nicio parte nu a ridicat excepții. Cauza merge acum la judecata pe fond.

Bărbatul acum în vârstă de 20 de ani se bucură de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Video | Râmeț și Ponor, două comune din Alba care ar putea face pasul spre comasare voluntară. Primarul Vasile Raica: ,,Eu zic că ar fi benefic pentru ambele părți”

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

15 noiembrie 2026

De

Râmeț și Ponor, două comune din Alba care ar putea face pasul spre comasare voluntară. Primarul Vasile Raica: ,,Eu zic că ar fi benefic pentru ambele părți” Guvernul dorește comasarea a aproape 430 de comune din România care au cel mult 1.500 de locuitori. Reforma administrativ-teritorială ar urma să fie realizată în cel puțin două […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Cosmin Matieș, antreprenor HoReCa: „La Alba Iulia, turismul bate pasul pe loc, dar firmele de casă încasează fenomenal de bine. Craiova atrage turiști, noi tăiem panglici și depunem coroane”

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

15 noiembrie 2026

De

Cosmin Matieș, antreprenor HoReCa: „La Alba Iulia, turismul bate pasul pe loc, dar firmele de casă încasează fenomenal de bine. Craiova atrage turiști, noi tăiem panglici și depunem coroane” Cosmin Matieș, cunoscut antreprenor local din domeniul HoReCa, lansează critici dure la adresa administrației locale din Alba Iulia, acuzând lipsa unei strategii coerente de dezvoltare turistică […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Video | Bărbat din Blaj, reținut pentru furt calificat: A spart ușa unei locuințe din Ighiu și a furat un generator și o motocositoare

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 ore

în

15 noiembrie 2026

De

Bărbat din Blaj, reținut pentru furt calificat: A spart ușa unei locuințe din Ighiu și a furat un generator și o motocositoare Sâmbătă, 14 noiembrie 2026, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din municipiul […]

Citește mai mult