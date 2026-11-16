Traian Băsescu îl taxează pe Nicușor Dan în scandalul cu jurnalistul Ovidiu Vanghele: „Putea să rezolve totul în doi”
Traian Băsescu îl taxează pe Nicușor Dan în scandalul cu jurnalistul Ovidiu Vanghele: „Putea să rezolve totul în doi”
Conflictul dintre președintele Nicușor Dan și jurnalistul Ovidiu Vanghele, izbucnit după o conferință de presă organizată la Palatul Cotroceni, a intrat și în atenția fostului președinte Traian Băsescu. Acesta a comentat public controversa, criticând modul în care actualul șef al statului a gestionat situația, dar formulând observații și la adresa jurnalistului. Mesajul lui Băsescu este unul nuanțat: Nicușor Dan ar fi putut evita escaladarea conflictului printr-o discuție directă, în timp ce Ovidiu Vanghele ar fi trebuit să acorde mai multă atenție comportamentului și ținutei sale în contextul unei întâlniri oficiale la Cotroceni.
Fostul șef al statului consideră că disputa putea fi rezolvată fără un moment tensionat în fața celorlalți reprezentanți ai presei. În opinia sa, președintele putea să îl cheme separat pe jurnalist și să îi explice nemulțumirile, fără să transforme incidentul într-un episod public. „Chestiunea cu Vanghele o putea rezolva în doi”, a fost ideea centrală transmisă de Traian Băsescu. Acesta a atras atenția și asupra faptului că o conferință de presă prelungită, de aproximativ două ore, poate favoriza reacții neinspirate, mai ales atunci când un politician nu este suficient de antrenat în gestionarea confruntărilor directe cu jurnaliștii.
Băsescu nu l-a menajat însă nici pe Ovidiu Vanghele. Fostul președinte a făcut referire la ținuta jurnalistului, criticând apariția acestuia în blugi uzați și tricou cu mânecă scurtă la Palatul Cotroceni. Observația a mutat o parte a discuției de la problema accesului presei la instituția prezidențială către conduita individuală a jurnalistului. Astfel, Băsescu nu s-a poziționat necondiționat de partea niciunuia dintre cei doi protagoniști ai conflictului.
Controversa a izbucnit pe 10 noiembrie 2026, la finalul unei conferințe de presă susținute de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Ovidiu Vanghele, jurnalist al Centrului de Investigații Media, i-a adresat președintelui o întrebare despre activitatea procurorului general Cristina Chiriac și despre votul acesteia în cadrul Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Înainte de a răspunde, Nicușor Dan i-a comunicat jurnalistului că a decis ca acesta să nu mai aibă acces la conferințele sale de presă pe durata mandatului prezidențial.
Motivul invocat de șeful statului a fost reprezentat de afirmațiile jignitoare pe care jurnalistul le-ar fi făcut anterior la adresa sa în spațiul public. Nicușor Dan a susținut că nu poate accepta ca un reprezentant al statului să fie tratat în asemenea termeni și a explicat că decizia ține atât de demnitatea sa personală, cât și de respectul datorat instituției prezidențiale. „Eu nu sunt un gunoi”, a afirmat președintele, făcând referire la limbajul folosit de jurnalist într-o postare anterioară.
Ulterior, Ovidiu Vanghele a recunoscut, într-un interviu acordat podcastului Paginademedia, că folosise termenul „gunoi” într-o postare publicată pe Facebook în aprilie 2026. Jurnalistul a admis că formularea a fost nepotrivită și și-a cerut scuze pentru jignirea personală, însă a precizat că nu își retrage criticile referitoare la activitatea și deciziile președintelui. Vanghele a făcut astfel distincția între atacul la persoană, pe care l-a regretat, și dreptul de a critica un demnitar pentru acțiunile sale publice.
Cazul a depășit rapid limitele unei dispute personale. Peste 50 de redacții și organizații neguvernamentale, între care Centrul pentru Jurnalism Independent, ActiveWatch, APADOR-CH și Recorder, au cerut Administrației Prezidențiale să revină asupra interdicției. Semnatarii au invocat libertatea presei, dreptul publicului la informații de interes public și prevederile constituționale privind libertatea de exprimare și accesul la informație. În esență, organizațiile au susținut că accesul unui jurnalist la o instituție publică nu ar trebui condiționat de opiniile sale critice sau de relația personală cu conducătorul instituției.
Disputa a generat reacții și în spațiul audiovizual, fiind discutată inclusiv în cadrul Consiliului Național al Audiovizualului.
sursa: România TV
foto – cu rol ilustrativ
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
16-18 noiembrie 2026 | Vânt și ploi, dar și ninsori la munte, în România: Cod Galben de intensificări ale vântului în Alba, în Munții Apuseni
Vânt și ploi, dar și ninsori la munte, în România: Cod Galben de intensificări ale vântului în Alba, în Munții Apuseni România intră sub incidența unui episod de vreme instabilă, cu intensificări ale vântului, ploi însemnate cantitativ și ninsori la altitudini mari. O informare meteo este valabilă în perioada 16 noiembrie, ora 10:00 – 18 […]
Zi decisivă pentru Călin Georgescu: Află astăzi dacă scapă de arestul preventiv
Zi decisivă pentru Călin Georgescu: Află astăzi dacă scapă de arestul preventiv Magistrații Tribunalului Ilfov analizează luni situația fostului candidat la alegerile prezidențiale și vor decide dacă acesta va rămâne în arest preventiv sau va fi plasat sub o măsură preventivă mai blândă. Judecătorii Tribunalului Ilfov trebuie să stabilească luni dacă se mai impune menținerea […]
Părinții care amenință sau bat profesorii riscă pedepse mai dure: ,,Școala trebuie să fie un spațiu sigur atât pentru elevi, cât și pentru profesori”
Părinții care amenință sau bat profesorii riscă pedepse mai dure: ,,Școala trebuie să fie un spațiu sigur atât pentru elevi, cât și pentru profesori” Părinții din România care amenință sau bat cadre didactice, atât în școală, cât și în afara acesteia, vor risca pedepse mai dure, potrivit unui proiect de lege inițiat de deputații USR […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
16-18 noiembrie 2026 | Vânt și ploi, dar și ninsori la munte, în România: Cod Galben de intensificări ale vântului în Alba, în Munții Apuseni
Vânt și ploi, dar și ninsori la munte, în România: Cod Galben de intensificări ale vântului în Alba, în Munții...
Traian Băsescu îl taxează pe Nicușor Dan în scandalul cu jurnalistul Ovidiu Vanghele: „Putea să rezolve totul în doi”
Traian Băsescu îl taxează pe Nicușor Dan în scandalul cu jurnalistul Ovidiu Vanghele: „Putea să rezolve totul în doi” Conflictul...
Știrea Zilei
Prezența a 3 urși semnalată în Ormeniș-Miraslău: A fost emis mesaj RO-ALERT
Prezența a 3 urși semnalată în Ormeniș-Miraslău: A fost emis mesaj RO-ALERT În comuna Mirăslău a fost semnalată prezența a...
Dosar de viol în comunitatea romilor din Sebeș: O minoră a născut la 13 ani, iar partenerul ei major a fost trimis în judecată
Dosar de viol în comunitatea romilor din Sebeș: O minoră a născut la 13 ani, iar partenerul ei major a...
Curier Județean
Video | S-a îmbătat și a furat o mașină parcată: Bărbat de 38, din Livezile, reținut de polițiști. Avea o alcoolemie de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat
S-a îmbătat și a furat o mașină parcată: Bărbat de 38, din Livezile, reținut de polițiști. Avea o alcoolemie de...
Video | Bărbat din Alba Iulia, reținut de polițiști: A condus fără permis de conducere pe raza localității Șard
Bărbat din Alba Iulia, reținut de polițiști: A condus fără permis de conducere pe raza localității Șard Un bărbat de...
Politică Administrație
Un nou consilier local USR la Cugir: Judecătoria Alba Iulia a validat mandatul lui Ioan Radu Miclea, în locul demisionarului Mihai Rus
Un nou consilier local USR la Cugir: Judecătoria Alba Iulia a validat mandatul lui Ioan Radu Miclea, în locul demisionarului...
Foto | Investiții de peste 46 de milioane de lei în infrastructura de apă din Apuseni: „Servicii de cea mai înaltă calitate și o siguranță sporită pentru toți cetățenii”
Investiții de peste 46 de milioane de lei în infrastructura de apă din Apuseni: „Servicii de cea mai înaltă calitate...
Opinii Comentarii
16 noiembrie 2026: 210 ani de la nașterea lui Andrei Mureșanu, autorul versurilor Imnului Național „Deșteaptă-te, române!”: Personalitate formată intelectual la Blaj
16 noiembrie 2026: 210 ani de la nașterea lui Andrei Mureșanu, autorul versurilor Imnului Național „Deșteaptă-te, române!”: Personalitate formată intelectual...
16 noiembrie: Sfântul Matei, apostolul care a lăsat în urmă averea pentru credință. Povestea vameșului devenit unul dintre cei patru mari evangheliști
16 noiembrie: Sfântul Matei, apostolul care a lăsat în urmă averea pentru credință. Povestea vameșului devenit unul dintre cei patru...