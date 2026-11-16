Traian Băsescu îl taxează pe Nicușor Dan în scandalul cu jurnalistul Ovidiu Vanghele: „Putea să rezolve totul în doi”

Conflictul dintre președintele Nicușor Dan și jurnalistul Ovidiu Vanghele, izbucnit după o conferință de presă organizată la Palatul Cotroceni, a intrat și în atenția fostului președinte Traian Băsescu. Acesta a comentat public controversa, criticând modul în care actualul șef al statului a gestionat situația, dar formulând observații și la adresa jurnalistului. Mesajul lui Băsescu este unul nuanțat: Nicușor Dan ar fi putut evita escaladarea conflictului printr-o discuție directă, în timp ce Ovidiu Vanghele ar fi trebuit să acorde mai multă atenție comportamentului și ținutei sale în contextul unei întâlniri oficiale la Cotroceni.

Fostul șef al statului consideră că disputa putea fi rezolvată fără un moment tensionat în fața celorlalți reprezentanți ai presei. În opinia sa, președintele putea să îl cheme separat pe jurnalist și să îi explice nemulțumirile, fără să transforme incidentul într-un episod public. „Chestiunea cu Vanghele o putea rezolva în doi”, a fost ideea centrală transmisă de Traian Băsescu. Acesta a atras atenția și asupra faptului că o conferință de presă prelungită, de aproximativ două ore, poate favoriza reacții neinspirate, mai ales atunci când un politician nu este suficient de antrenat în gestionarea confruntărilor directe cu jurnaliștii.

Băsescu nu l-a menajat însă nici pe Ovidiu Vanghele. Fostul președinte a făcut referire la ținuta jurnalistului, criticând apariția acestuia în blugi uzați și tricou cu mânecă scurtă la Palatul Cotroceni. Observația a mutat o parte a discuției de la problema accesului presei la instituția prezidențială către conduita individuală a jurnalistului. Astfel, Băsescu nu s-a poziționat necondiționat de partea niciunuia dintre cei doi protagoniști ai conflictului.

Controversa a izbucnit pe 10 noiembrie 2026, la finalul unei conferințe de presă susținute de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Ovidiu Vanghele, jurnalist al Centrului de Investigații Media, i-a adresat președintelui o întrebare despre activitatea procurorului general Cristina Chiriac și despre votul acesteia în cadrul Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Înainte de a răspunde, Nicușor Dan i-a comunicat jurnalistului că a decis ca acesta să nu mai aibă acces la conferințele sale de presă pe durata mandatului prezidențial.

Motivul invocat de șeful statului a fost reprezentat de afirmațiile jignitoare pe care jurnalistul le-ar fi făcut anterior la adresa sa în spațiul public. Nicușor Dan a susținut că nu poate accepta ca un reprezentant al statului să fie tratat în asemenea termeni și a explicat că decizia ține atât de demnitatea sa personală, cât și de respectul datorat instituției prezidențiale. „Eu nu sunt un gunoi”, a afirmat președintele, făcând referire la limbajul folosit de jurnalist într-o postare anterioară.

Ulterior, Ovidiu Vanghele a recunoscut, într-un interviu acordat podcastului Paginademedia, că folosise termenul „gunoi” într-o postare publicată pe Facebook în aprilie 2026. Jurnalistul a admis că formularea a fost nepotrivită și și-a cerut scuze pentru jignirea personală, însă a precizat că nu își retrage criticile referitoare la activitatea și deciziile președintelui. Vanghele a făcut astfel distincția între atacul la persoană, pe care l-a regretat, și dreptul de a critica un demnitar pentru acțiunile sale publice.

Cazul a depășit rapid limitele unei dispute personale. Peste 50 de redacții și organizații neguvernamentale, între care Centrul pentru Jurnalism Independent, ActiveWatch, APADOR-CH și Recorder, au cerut Administrației Prezidențiale să revină asupra interdicției. Semnatarii au invocat libertatea presei, dreptul publicului la informații de interes public și prevederile constituționale privind libertatea de exprimare și accesul la informație. În esență, organizațiile au susținut că accesul unui jurnalist la o instituție publică nu ar trebui condiționat de opiniile sale critice sau de relația personală cu conducătorul instituției.

Disputa a generat reacții și în spațiul audiovizual, fiind discutată inclusiv în cadrul Consiliului Național al Audiovizualului.

sursa: România TV

foto – cu rol ilustrativ

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