Cum va arăta rețeaua școlară din Alba Iulia în anul de învățământ 2027-2028

Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Alba Iulia de marți, 17 noiembrie 2026 se regăsește și un proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Alba Iulia pentru anul școlar 2027–2028.

Cine stabilește rețeaua și pe ce bază

Potrivit referatului de aprobare a proiectului de hotărâre, rețeaua școlară locală cuprinde toate unitățile de învățământ preuniversitar autorizate provizoriu sau acreditate, aflate în raza de competență a autorităților locale. Ea se organizează prin hotărâre a consiliului local, în baza art. 19 alin. (6) lit. „a” din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Legea cere ca decizia să fie luată cu avizul conform al DJIP/DMBIP.

Calendarul operațiunilor este stabilit prin Ordinul nr. 5814/2026.

Învățământul de stat: 19 unități cu personalitate juridică

*Nouă licee și colegii. Colegiile sunt Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan”, Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian”, liceele tehnologice „Alexandru Domșa” și „Dorin Pavel” și Colegiul Tehnic „Apulum”. Acestora li se adaugă Liceul de Artă „Regina Maria”, Liceul cu Program Sportiv, Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” și Liceul Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly”.

Patru școli gimnaziale: „Vasile Goldiș”, „Avram Iancu”, „Ion Agârbiceanu” și „Mihai Eminescu”.

Șase grădinițe. Rețeaua include Grădinița cu Program Prelungit step by step nr. 12, „Scufița Roșie”, nr. 11, nr. 16, nr. 13 și „Dumbrava Minunată”.

Mai multe dintre aceste unități au structuri arondate:

*Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” are în subordine Școala Postliceală Sanitară Alba Iulia.

*Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” are arondate Școala Gimnazială Bărăbanț și Școala Profesională Germană Alba Iulia.

*Liceul cu Program Sportiv are în componență Clubul Sportiv Școlar și Școala Gimnazială Micești.

*Grădinițele au arondate structuri din cartiere și localități aparținătoare, precum Păclișa, Oarda de Jos, Bărăbanț și Micești. În listă apar și grădinițele cu program normal sau prelungit nr. 1, 2, 8, 9 și 10.

Învățământul particular: 7 unități

Zona privată cuprinde:

*Liceul Teoretic „Sfântul Iosif”;

*grădinițele „Licurici” și „Emanuel”;

*Școala Postliceală Sanitară „Henri Coandă”;

*Școala Postliceală Sanitară FEG;

*Școala Gimnazială „1 Decembrie 1918”;

*Creșa „Creștem Frumos”.

Creșe, învățământ militar și activități extrașcolare

Creșele. Creșa Municipiului Alba Iulia funcționează în cinci locații: Ampoi 1, Ampoi 2, Cetate 1, Partoș și Gheorghe Șincai. Coordonarea metodologică este asigurată de Grădinița cu Program Prelungit nr. 16.

Învățământul vocațional militar. Este reprezentat de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”.

Activitățile extrașcolare. Palatul Copiilor Alba Iulia are cluburi ale elevilor la Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Sebeș și Ocna Mureș.

Centrul Județean de Excelență Alba figurează ca unitate separată.

foto – Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia (arhivă; cu rol ilustrativ)

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