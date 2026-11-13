Foto știrea ta | „Dorel” lovește din nou la Alba Iulia: Groapă de pe strada George Barițiu, plombată cu „porția”. „Bătaie de joc”
„Dorel” lovește din nou la Alba Iulia: Groapă de pe strada George Barițiu, plombată cu „porția”. „Bătaie de joc”
O groapă de pe strada George Barițiu din Alba Iulia a fost plombată doar parțial, materialul folosit acoperind numai o parte din suprafața acesteia.
Din acest motiv, o parte din porțiunea deteriorată a rămas în continuare vizibilă.
Situația a fost semnalată de un bărbat, care a publicat pe o rețea de socializare, într-un grup destinat locuitorilor din Alba Iulia, mai multe fotografii care surprind modul în care a fost realizată plombarea.
Acesta a criticat intervenția scriind: „Bătaie de joc cu plombarea acestei gropi de pe strada George Barițiu! Primăria Alba Iulia… A ținut exact o săptămână și un pic”, a scris bărbatul.
În secțiunea de comentarii, albaiulienii au ironizat modul în care a fost realizată lucrarea, atribuind intervenția celebrului „Dorel”.
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