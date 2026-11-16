16-18 noiembrie 2026 | Vânt și ploi, dar și ninsori la munte, în România: Cod Galben de intensificări ale vântului în Alba, în Munții Apuseni

Vânt și ploi, dar și ninsori la munte, în România: Cod Galben de intensificări ale vântului în Alba, în Munții Apuseni

România intră sub incidența unui episod de vreme instabilă, cu intensificări ale vântului, ploi însemnate cantitativ și ninsori la altitudini mari. O informare meteo este valabilă în perioada 16 noiembrie, ora 10:00 – 18 noiembrie, ora 20:00.

Potrivit meteorologilor, luni, 16 noiembrie 2026, vântul va avea intensificări local în sudul Banatului, Moldova, Dobrogea și în zonele montane. Marți și miercuri, 17 și 18 noiembrie 2026, rafalele vor fi resimțite mai ales în vestul și sud-estul țării, precum și la munte.

Vitezele vântului vor ajunge, în general, la 40–50 km/h, în timp ce la altitudini mari rafalele pot atinge 70–90 km/h.

Ploi de până la 50 l/mp în mai multe regiuni

Instabilitatea atmosferică va aduce precipitații moderate cantitativ în sud-vestul, vestul și nord-vestul țării, dar și în zonele montane. În unele locuri, cantitățile de apă vor ajunge la 20–50 l/mp.

Ninsori și strat nou de zăpadă la munte

La altitudini de peste 1.700 de metri, în Carpații Meridionali și în nordul Carpaților Orientali, vor predomina ninsorile luni și în prima parte a zilei de marți.

Meteorologii estimează depunerea unui strat nou de zăpadă de aproximativ 5 centimetri.

Cod Galben de intensificări ale vântului (și) în Alba

În interbvalul 17 noiembrie 2026, ora 6.00 – 18 noiembrie 2026, ora 10.00, mai multe zone, între care și zona din județul Alba a Munților Apuseni, vor fi sub inceidența unei atenționări meteo Cod Galben de intensificări ale vântului la munte.

În intervalul menționat, la munte vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la altitudini mari de 90…120 km/h.

sursa: ANM

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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