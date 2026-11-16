16 noiembrie: Sfântul Matei, apostolul care a lăsat în urmă averea pentru credință. Povestea vameșului devenit unul dintre cei patru mari evangheliști

Credincioșii ortodocși îl prăznuiesc pe 16 noiembrie pe Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus Hristos și autorul căruia tradiția creștină îi atribuie prima Evanghelie din Noul Testament. Înainte de a deveni propovăduitor al credinței creștine, Matei a avut o ocupație privită cu ostilitate de contemporanii săi: era vameș, colector de taxe pentru autoritățile romane.

Povestea Sfântului Matei este una dintre cele mai puternice mărturii despre schimbarea radicală a vieții unui om. De la o meserie asociată în epocă cu abuzurile, câștigurile nedrepte și colaborarea cu puterea romană, acesta a ajuns să fie unul dintre cei mai importanți martori ai învățăturilor lui Iisus Hristos.

Potrivit calendarului oficial al Patriarhiei Române, Sfântul Apostol și Evanghelist Matei este pomenit în fiecare an la 16 noiembrie.

Cine a fost Matei înainte de a deveni apostol

Sfântul Matei era cunoscut și sub numele de Levi și locuia în Capernaum, o localitate din Galileea, aflată în apropierea lacului Galileii. Era vameș, ocupație care presupunea colectarea taxelor și impozitelor pentru administrația romană.

În societatea iudaică a vremii, vameșii erau considerați adesea trădători și păcătoși, deoarece lucrau pentru autoritățile de ocupație și erau asociați cu practicile abuzive de colectare a taxelor.

Momentul decisiv al vieții sale este descris în Evanghelia după Matei, capitolul 9, versetul 9. Iisus Hristos l-a văzut stând la vamă și i-a adresat chemarea: „Vino după Mine!”. Matei s-a ridicat și L-a urmat.

Renunțarea la vechea ocupație a reprezentat începutul unei vieți cu totul diferite. În tradiția creștină, această întâmplare este interpretată drept o dovadă a puterii pocăinței și a posibilității de transformare spirituală, indiferent de trecutul unei persoane.

Un alt episod important este ospățul organizat de Matei în casa sa, la care a fost invitat și Iisus. Prezența vameșilor și a altor oameni considerați păcătoși a provocat nemulțumirea fariseilor. Răspunsul Mântuitorului a devenit una dintre ideile fundamentale ale misiunii Sale: nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi, iar El a venit să-i cheme pe păcătoși la pocăință.

Sfântul Matei și Evanghelia care îi poartă numele

Sfântul Matei este unul dintre cei patru evangheliști, alături de Marcu, Luca și Ioan.

Tradiția Bisericii îl consideră autorul primei Evanghelii din Noul Testament, o scriere care prezintă viața, învățăturile, minunile, moartea și Învierea lui Iisus Hristos.

Textul acordă o atenție deosebită legăturii dintre Iisus și profețiile Vechiului Testament, evidențiind împlinirea făgăduințelor mesianice. Din acest motiv, Evanghelia după Matei este considerată deosebit de importantă pentru înțelegerea relației dintre tradiția iudaică și creștinismul timpuriu.

Printre cele mai cunoscute pasaje se numără Predica de pe Munte, în care sunt prezentate Fericirile, rugăciunea Tatăl nostru și numeroase învățături despre iertare, milostenie, smerenie și iubirea aproapelui.

Este important de precizat că atribuirea Evangheliei apostolului Matei aparține tradiției creștine vechi. Cercetarea biblică modernă discută identitatea autorului și contextul redactării textului, care nu își numește explicit autorul în interiorul scrierii.

Unde a propovăduit și cum ar fi murit Sfântul Matei

După Pogorârea Sfântului Duh, Matei s-a dedicat propovăduirii Evangheliei. Potrivit tradiției bisericești, misiunea sa apostolică s-a extins dincolo de Palestina, fiind asociată cu regiuni precum Persia, Parția și Etiopia.

Relatările tradiționale despre ultimii ani ai vieții sale diferă în privința locurilor și împrejurărilor morții. Tradiția ortodoxă îl cinstește ca martir, legând sfârșitul vieții sale pământești de activitatea misionară din Etiopia.

Potrivit relatărilor păstrate în tradiția hagiografică ortodoxă, conducătorul unei comunități locale s-ar fi opus răspândirii creștinismului, iar apostolul ar fi fost supus unor încercări și în cele din urmă ucis pentru credința sa.

Aceste episoade aparțin tradiției hagiografice și nu pot fi reconstituite integral prin documente istorice independente.

Sfântul Matei, simbol al schimbării și al iertării

Dincolo de datele biografice și de contribuția sa la răspândirea creștinismului, figura Sfântului Matei are o semnificație spirituală aparte.

Trecerea de la meseria de vameș la misiunea apostolică este privită în Biserică drept un exemplu al faptului că omul se poate schimba și poate începe o viață nouă atunci când răspunde chemării credinței.

De asemenea, episodul chemării sale transmite un mesaj despre iertare, despre depășirea prejudecăților și despre valoarea fiecărui om, indiferent de trecutul său.

În iconografia creștină, Sfântul Matei este reprezentat adesea cu o carte sau un sul, simboluri ale Evangheliei, și este asociat cu figura omului înaripat, unul dintre simbolurile tradiționale ale celor patru evangheliști.

sursa foto: Ziarul Lumina

Secțiune Știri sub articolul principal