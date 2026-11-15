Foto | Investiții de peste 46 de milioane de lei în infrastructura de apă din Apuseni: „Servicii de cea mai înaltă calitate și o siguranță sporită pentru toți cetățenii”

Investiții de peste 46 de milioane de lei în infrastructura de apă din Apuseni: „S ervicii de cea mai înaltă calitate și o siguranță sporită pentru toți cetățenii”

În această săptămână, la Câmpeni, au fost realizate lucrări complexe de modernizare a rezervorului de înmagazinare a apei potabile din zona Muncel. Au fost montate 4 vane noi, ce au presupus și golirea, spălarea, igienizarea și reumplerea rezervorului. Mobilizând 3 echipe care au lucrat susținut, operatorul Apa CTTA a reușit să termine lucrările mai repede decât era programat, diminuând disconfortul creat cetățenilor din zonă.

Alte investiții importante, cu o valoare însumată de peste 46 de milioane de lei, se fac în zona Apusenilor la infrastructura de apă și canal. La Abrud și Baia de Arieș au fost construite stații de epurare a apelor noi și moderne, dotate cu echipamente de ultimă generație. Stațiile de tratare a apei potabile dela Zlatna și Mihoiești au fost modernizate și reabilitate, fiind acum monitorizate digital.

Cele două stații de tratare a apei se află acum în faza probelor tehnologice în vederea efectuării testelor de punere în funcțiune.

„Continuăm investițiile majore în infrastructura de apă din județul Alba pentru a asigura servicii de cea mai înaltă calitate și o siguranță sporită pentru toți cetățenii!

Prin fiecare astfel de pas, investim în prezent pentru un viitor mai sigur și pentru servicii publice cu adevărat moderne în comunitățile noastre”, a precizat președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel.

„Începând cu dimineața zilei de 10 noiembrie 2026, SC Apa CTTA SA Alba – Sucursala Apuseni a derulat lucrări de modernizare la rezervoarele de înmagazinare a apei potabile din Câmpeni, care s-au încheiat mai devreme decât termenul de 48 de ore stabilit prin grafic. Lucrările au vizat implementarea corespunzătoare a unei parti din contractul de lucrări AB3 – CL7 „Stații de epurare apă uzată Abrud, Baia de Arieș și reabilitare Stații de tratare apă potabilă Zlatna și Mihoiești”, respectiv Modernizare Stația de Tratare Apă Mihoiești. Practic, a fost modernizat rezervorul de înmagazinare Câmpeni, situat în orașul Câmpeni, str. Horea – Muncel, cu 4 vane noi: 3 vane cu diametrul DN600 și o vană de DN300.

Lucrările au fost complexe și au inclus, de asemenea: manevre de închidere/deschidere vane; golirea, spălarea și dezinfecția rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă de 2.500 mc, respectiv de 100 mc, operațiuni urmate de umplerea a acestora și reluarea treptată a furnizării apei potabile în zonele afectate de lucrări. Pentru a diminua disconfortul consumatorilor, operatorul a mobilizat, împreună cu antreprenorul lucrărilor, 3 echipe care au lucrat concomitent, astfel încât toate lucrările să poată fi realizate într-o singură etapă.

Contractul de lucrări, în valoare totală de 46.147.454,02 lei (fără TVA), este de tip proiectare și execuție lucrări și include următoarele obiective de investiții din zona montană a județului Alba: Stație de Epurare a Apelor Uzate Abrud; Stație de Epurare a Apelor Uzate Baia de Arieș, Reabilitare Stație de Tratare Apă Zlatna și Modernizare Stația de Tratare Apă Mihoiești, fiind modernizate liniile tehnologice, construite și reabilitate o serie de clădiri, utilaje și echipamente, care acum sunt noi. În cazul stațiilor de tratare a apei vorbim, printre altele, despre clădiri administrative, clădiri pentru tratarea apei, cămine debitmetre pentru apă brută, apă potabilă și apă recirculată, stații de pompare apă tratată, stații de reactivi, bazin de retenție apă de la spălare și stație de pompare apă recirculată, îngroșător de nămol și bazin-tampon pentru nămol îngroșat; rezervoare de înmagazinare; sistem SCADA pentru monitorizarea digitală a tuturor parametrilor; rețele interioare de utilități, dotări și altele.

Cele două stații de tratare a apei se află în faza probelor tehnologice în vederea efectuării testelor de punere în funcțiune, astfel încât atunci când va începe furnizarea apei potabile prin rețeaua de distribuție apa să respecte parametrii de potabilitate prevăzuți de legislația în vigoare pentru siguranța consumatorilor.

La Abrud și Baia de Arieș, au fost construite stații de epurare a apelor uzate noi și moderne, cele două orașe neavând până acum astfel de obiective, cele două investiții aflându-se la această dată în etapa de organizare a recepției la terminarea lucrărilor”, au transmis, la rândul lor, resprezentanții SC Apa CTTA SA Alba.

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