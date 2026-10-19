FOTO ȘTIREA TA | Copac în loc de stâlp pentru firele de curent într-un sat din Alba: Sesizări peste sesizări, lucrări lăsate baltă și nici o soluție finală în județul lui ,,Papură Vodă”. Localnicii se tem de o tragedie

Copac în loc de stâlp pentru firele de curent într-un sat din Alba: Sesizări peste sesizări, lucrări lăsate baltă și nici o soluție finală în județul lui ,,Papură Vodă”. Localnicii se tem de o tragedie

Situație îngrijorătoare în satul Poduri–Bricești, comuna Vadu Moților, din Alba, unde un copac este folosit pentru susținerea firelor electrice. Un localnic a semnalat public problema, avertizând că vegetația ajunge printre cabluri și că rețeaua electrică ar reprezenta un pericol pentru comunitate. Acesta susține că a făcut mai multe sesizări oficiale, însă lucrările de modernizare au rămas incomplete.

Un copac care ține loc de stâlp pentru firele de curent. Este imaginea semnalată de un localnic din satul Poduri–Bricești, comuna Vadu Moților, care atrage atenția asupra stării rețelei electrice și cere intervenția autorităților înainte de venirea iernii.

Într-o postare publicată pe Facebook, acesta reclamă existența unor fire electrice printre crengile copacilor. Situația îi îngrijorează pe localnici, atât din perspectiva siguranței oamenilor, cât și a riscului ca vremea rea să provoace noi probleme în alimentarea cu energie electrică.

„Se pare că nu mai avem nevoie de stâlpi, până avem copaci!”, a scris localnicul, într-un mesaj prin care cere remedierea problemelor semnalate.

Sesizări oficiale, dar lucrările ar fi rămas incomplete

Potrivit autorului postării, problema nu este una nouă. Acesta susține că a făcut demersuri oficiale pentru modernizarea rețelei electrice și că a strâns inclusiv semnăturile mai multor locuitori.

Localnicul afirmă că, în urma demersurilor, au fost înlocuiți aproximativ cinci stâlpi, după care lucrările s-ar fi oprit. În opinia sa, problemele semnalate nu au fost rezolvate în totalitate, iar intervențiile pentru toaletarea și îndepărtarea vegetației din apropierea firelor electrice, despre care spune că i-au fost comunicate, trebuie realizate.

„Trebuie să se întâmple o tragedie?”

Apropierea iernii amplifică temerile oamenilor din zonă. Potrivit autorului sesizării, crengile care ajung peste firele electrice ar putea provoca probleme suplimentare în cazul ninsorilor sau al altor fenomene meteorologice.

„Așteptăm să vină zăpada, să cadă crengile peste fire și să rămânem fără curent cu zilele? Trebuie să se întâmple o tragedie pentru ca această situație să fie tratată cu seriozitate?”, întreabă acesta în mesajul publicat pe Facebook.

Localnicul solicită public intervenția Distribuție Energie Electrică România (DEER), Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Instituției Prefectului – Județul Alba și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), pentru analizarea situației și luarea măsurilor care intră în competența fiecărei instituții.

Acesta cere finalizarea lucrărilor necesare și verificarea rețelei, astfel încât locuitorii să nu fie nevoiți să aștepte producerea unui incident pentru ca problema să fie rezolvată.

Localnicul mai spune că își dorește intervenții înainte de venirea iernii și o rețea electrică sigură pentru comunitate, nu doar promisiuni și sesizări repetate.

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