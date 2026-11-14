Sport

Foto: Știința București – Volei Alba Blaj 0-3, în Divizia A1

Dan HENEGAR

Publicat

acum 24 de minute

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Știința București – Volei Alba Blaj 0-3, în Divizia A1

Vicecampioana, a patra victorie consecutivă, 3-0  (25-12, 25-15, 25-19) în deplasare cu Știința București

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Petrecerea Divorțaților

Volei Alba Blaj a obținut a patra victorie consecutivă, 3-0, cu Știința București, în etapa a șaptea a Diviziei A1 la volei feminin, în „Alba Blaj” Arena.

Un meci fără istoric, adjudecat clar de vizitatoare, în minimum de seturi, împotriva penultimei clasate

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