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Foto | Credința și valorile militare, unite la Alba Iulia: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”, locul I la prima ediție a Concursului „Biblia – Cuvânt viu pentru toate generațiile”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 31 de minute

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Credința și valorile militare, unite la Alba Iulia: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”, locul I la prima ediție a Concursului „Biblia – Cuvânt viu pentru toate generațiile”

Elevi din cele cinci colegii naționale militare din România s-au întâlnit, la Alba Iulia, la prima ediție a Concursului „Biblia – Cuvânt viu pentru toate generațiile”, un eveniment dedicat Zilei Bibliei, care a pus în valoare credința, curajul, disciplina și responsabilitatea.

Petrecerea Divorțaților

Gazda competiției, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, a obținut Premiul I, într-o manifestare care a îmbinat educația spirituală cu valorile care definesc formarea tinerilor militari.

„Elevi din cele cinci colegii naționale militare s-au reunit la sfârșitul acestei săptămâni la Alba Iulia, unde au participat la prima ediție a Concursului „Biblia – Cuvânt viu pentru toate generațiile”. Organizat cu ocazia Zilei Bibliei, concursul a apărut din dorința de a dezvolta valorile morale și spirituale ale elevilor militari.

Evenimentul s-a desfășurat sub forma unui concurs biblic propriu-zis și prezentări deosebit de valoroase care au adus în prim-plan viețile unor sfinte din calendarul Bisericii, evidențiind virtuțile, credința și curajul care le-au caracterizat, valori care trebuie să călăuzească și viața militarilor precum disciplina, devotamentul, responsabilitatea, dragostea față de aproapele și față de țară. Pregătite sub îndrumarea cadrelor didactice, prezentările au fost dedicate anului 2026, proclamat în Patriarhia Română drept «Anul omagial al pastorației familiei creștine» și «Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame)». De asemenea, participanții au avut prilejul de a lua parte la o masă interconfesională și la o serie de activități culturale și educative.

La finalul concursului, toți participanții au primit diplome de participare și de excelență, dar și câte o Biblie pe care să o transmită mai departe pentru lecturare.

În urma evaluării lucrărilor și a prezentărilor susținute, clasamentul final al concursului este următorul:

Premiul I – Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, coordonatori profesor Adrian Buta și pr. profesor Ioan Nistor;

Premiul II – Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza, coordonatori profesor Niculaie Meleacă și pr. profesor Adrian Dumitru;

Premiul III – Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, coordonatori profesor Ana-Maria Pintilie și pr. dr. Constantin Cârloanță;

Mențiune – Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” Constanța, profesor coordonator Adriana Nicoleta Argatu și Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” Craiova, coordonatori profesor Cristian Isvoranu și pr. prof. Florin Ionescu.

Pe lângă experiența educativă și informațiile valoroase dobândite, concursul a oferit un cadru ideal pentru socializare, schimb de experiențe, dezvoltarea spiritul de echipă dar și legarea de noi prietenii. Evenimentul a fost organizat de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia în parteneriat cu Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei și Inspectoratul Școlar Județean Alba.

Felicitări tuturor pentru implicare, creativitate și dăruire!”, au transmis reprezentanții colegiului militar albaiulian.

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