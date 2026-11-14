Bărbat din Alba, reținut după ce a fost prins de două ori băut la volan, în Cluj-Napoca: Nu are permis de conducere
Bărbat din Alba, reținut după ce a fost prins de două ori băut la volan, în Cluj-Napoca: Nu are permis de conducere
Un bărbat în vârstă de 32 de ani, din județul Alba, a ajuns în arestul poliției după ce a fost depistat de două ori, în decursul aceleiași zile, conducând sub influența alcoolului pe străzile din Cluj-Napoca. Mai mult, în urma verificărilor, polițiștii au stabilit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, prima oprire în trafic a avut loc în noaptea de 13 noiembrie, în jurul orei 01:10, pe strada Jupiter. Bărbatul se afla la volanul unui autoturism, iar testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat.
În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.
Depistat din nou la volan, cu o alcoolemie mai mare
La aproape 20 de ore de la primul incident, bărbatul a fost surprins din nou conducând pe drumurile publice, de această dată pe strada Observatorului din Cluj-Napoca.
Controlul efectuat în jurul orei 20:50 a scos la iveală o situație și mai gravă. Aparatul etilotest a indicat 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat, o valoare mai mare decât cea înregistrată la prima testare.
În urma cercetărilor și a probelor administrate, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Cluj-Napoca au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore, la data de 13 noiembrie.
Acesta este cercetat penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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