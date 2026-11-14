Cum vrea Ministerul Apărării Naționale să atragă tineri voluntari în armată: Câți bani ar urma să primească participanții. Nou proiect legislativ
Cum vrea Ministerul Apărării Naționale să atragă tineri voluntari în armată: Câți bani ar urma să primească participanții. Nou proiect legislativ
Proiectul de Hotărâre de Guvern care stabilește normele de aplicare ale Legii privind pregătirea populației pentru apărare și introduce programul de pregătire militară pentru soldați și gradați voluntari în termen a fost pus a pus în transparență decizională de către Ministerul Apărării Naționale (MApN).
„Demersul se înscrie în procesul de implementare a obiectivelor de dezvoltare și consolidare a capacității de apărare a României, stabilite prin documentele de planificare a apărării aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării și de Parlamentul României. Actualizarea cadrului normativ urmărește asigurarea resurselor umane necesare îndeplinirii acestor obiective, prin dezvoltarea și consolidarea rezervei operaționale a Armatei României”, a precizat MApN vineri, 13 noiembrie 2026, într-un comunicat.
Programul se adresează cetățenilor români, femei și bărbați, cu vârste între 18 și 35 de ani, care nu au efectuat serviciul militar activ sau în rezervă:
„Una dintre principalele măsuri introduse este instituirea programului de pregătire militară de bază pentru soldați și gradați voluntari în termen, destinat cetățenilor români, femei și bărbați, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, care nu au îndeplinit serviciul militar activ sau în rezervă. Programul, cu o durată de până la patru luni, va permite participanților să dobândească deprinderile și cunoștințele militare de bază necesare îndeplinirii unor misiuni specifice”.
Pe durata instruirii, voluntarii vor beneficia de toate drepturile prevăzute de lege, inclusiv cazare, hrană, echipament și asistență medicală.
La finalizarea programului, participanții vor putea opta pentru continuarea unei cariere militare, în condițiile legii, sau vor fi luați în evidența rezervei operaționale a Armatei României, mai precizează MApN.
„Prin implementarea acestui program, Ministerul Apărării Naționale urmărește dezvoltarea unei rezerve de personal instruit, capabil să contribuie la completarea structurilor militare și la susținerea efortului național de apărare, inclusiv în cadrul obligațiilor asumate de România în sistemul de apărare colectivă al NATO”, se mai arată în comunicat.
Ministerul Apărării Naționale subliniază că programul are caracter exclusiv voluntar și nu reprezintă o măsură de reintroducere a serviciului militar obligatoriu. Armata României este o armată profesionistă, iar recrutarea personalului militar se realizează în continuare pe bază de voluntariat.
Proiectul de act normativ poate fi consultat pe pagina oficială a Ministerului Apărării Naționale, în secțiunea dedicată transparenței decizionale, persoanele interesate având posibilitatea de a transmite propuneri și observații în condițiile legii Secretariatul general al Ministerului Apărării Naționale
11 săptămâni de pregătire
Pregătirea voluntară cuprinde 11 săptămâni în care participanții dobândesc cunoștințele militare de bază și cinci săptămâni de pregătire de specialitate, prin trageri, marșuri și exerciții în teren, iar jurământul militar este depus la finalul primei luni.
„Pentru întregul program, participanții primesc o indemnizație echivalentă cu trei salarii medii brute stabilite prin lege, împărțită în patru tranșe lunare. La nivelul anului 2026, aceasta înseamnă 4.033 de lei net pe lună, la care se adaugă 217 lei lunar pentru gradul de soldat sau 239 de lei pentru gradul de fruntaș”.
Detalii despre program și condițiile de înscriere sunt disponibile pe site-ul Direcției generale management resurse umane: www.recrutaremapn.ro/sgvt.php.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Bărbat din Alba, reținut după ce a fost prins de două ori băut la volan, în Cluj-Napoca: Nu are permis de conducere
Bărbat din Alba, reținut după ce a fost prins de două ori băut la volan, în Cluj-Napoca: Nu are permis de conducere Un bărbat în vârstă de 32 de ani, din județul Alba, a ajuns în arestul poliției după ce a fost depistat de două ori, în decursul aceleiași zile, conducând sub influența alcoolului pe […]
Ministrul Dezvoltării le cere primarilor să susțină comasarea voluntară a localităților: „Au şansa de a se dezvolta mai repede şi mai bine!”
Ministrul Dezvoltării le cere primarilor să susțină comasarea voluntară a localităților: „Au şansa de a se dezvolta mai repede şi mai bine!” Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, susține că reforma administrativă trebuie realizată prin consultare și dialog cu reprezentanții comunităților locale. În acest context, oficialul s-a întâlnit sâmbătă, la Botoșani, cu mai mulți primari, prefecți și […]
Ce ne spun, de fapt, cifrele ștampilate pe ouă: Diferența dintre un produs ecologic, unul „de țară” și unul provenit din fermele cu găini crescute în cuști
Ce ne spun, de fapt, cifrele ștampilate pe ouă: Diferența dintre un produs ecologic, unul „de țară” și unul provenit din fermele cu găini crescute în cuști La prima vedere, par simple șiruri de cifre și litere, imprimate discret pe coaja ouălor. Puțini consumatori știu însă că acest cod oferă informații importante despre modul în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum vrea Ministerul Apărării Naționale să atragă tineri voluntari în armată: Câți bani ar urma să primească participanții. Nou proiect legislativ
Cum vrea Ministerul Apărării Naționale să atragă tineri voluntari în armată: Câți bani ar urma să primească participanții. Nou proiect...
Bărbat din Alba, reținut după ce a fost prins de două ori băut la volan, în Cluj-Napoca: Nu are permis de conducere
Bărbat din Alba, reținut după ce a fost prins de două ori băut la volan, în Cluj-Napoca: Nu are permis...
Știrea Zilei
829 de kilometri de drumuri județene din Alba, pregătiți pentru iarna 2026-2027: Cinci sectoare vor fi închise, iar 20.752 de tone de material antiderapant sunt planificate
829 de kilometri de drumuri județene din Alba, pregătiți pentru iarna 2026-2027: Cinci sectoare vor fi închise, iar 20.752 de...
România câștigă definitiv războiul juridic de la Roșia Montană! Gabriel Resources pierde ultima șansă de a obține 6,5 miliarde de dolari
România câștigă definitiv războiul juridic de la Roșia Montană! Gabriel Resources pierde ultima șansă de a obține 6,5 miliarde de...
Curier Județean
Care vor fi tarifele la gunoi în Alba Iulia de la 1 ianuarie 2027: Cât vor fi plăti cetățenii și firmele. Propuneri în consultare publică
Care vor fi tarifele la gunoi în Alba Iulia de la 1 ianuarie 2027: Cât vor fi plăti cetățenii și...
Foto | Credința și valorile militare, unite la Alba Iulia: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”, locul I la prima ediție a Concursului „Biblia – Cuvânt viu pentru toate generațiile”
Credința și valorile militare, unite la Alba Iulia: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”, locul I la prima ediție a Concursului...
Politică Administrație
Un nou pas pentru un Blaj mai verde: Proiectul de amenajare a malurilor râului Târnava Mare, în consultare publică
Un nou pas pentru un Blaj mai verde: Proiectul de amenajare a malurilor râului Târnava Mare, în consultare publică Unitatea...
Video | Noi lucrări de modernizare la Blaj: Intrarea dinspre Mănărade și Cergău, într-un amplu proces de reabilitare. Rețeaua pluvială, mutată în subteran, drum lărgit și locuri de parcare
Noi lucrări de modernizare la Blaj: Intrarea dinspre Mănărade și Cergău, într-un amplu proces de reabilitare. Rețeaua pluvială, mutată în...
Opinii Comentarii
12 noiembrie – Zi cu triplă semnificație pentru Armata României: Ziua Statului Major al Apărării, Ziua Cercetașilor Militari și Ziua Geodezilor Militari
12 noiembrie – Zi cu triplă semnificație pentru Armata României: Ziua Statului Major al Apărării, Ziua Cercetașilor Militari și Ziua...
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela!
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela! Felicitări de Sfinții Mihail și Gavril • Urări pentru Mihai și...