Care vor fi tarifele la gunoi în Alba Iulia de la 1 ianuarie 2027: Cât vor fi plăti cetățenii și firmele. Propuneri în consultare publică

Primăria Municipiului Alba Iulia a anunțat deschiderea procedurii de transparență decizională pentru proiectul de hotărâre nr. 497/2026. Documentul propune ca primarul Gabrie Pleșa, reprezentantul municipiului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Salubris Alba, să primească mandat special pentru a vota modificarea tarifelor de salubritate din Zona 1 – Lot 1 Alba Iulia. Serviciul este prestat de asocierea RER Vest SA / Retim Ecologic Service SA, în baza contractului de concesiune nr. 61/18.04.2019. Noile tarife ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027.

De unde vine modificarea

Schimbarea nu pornește de la operatorul de colectare, ci de la tarifele instalațiilor de tratare și depozitare. Pe 22 octombrie 2026, Consiliul Județean Alba a adoptat Hotărârea nr. 282, care ajustează tarifele din contractul de operare a instalațiilor din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor. Ajustarea a fost calculată pe baza indicelui prețurilor de consum.

Printre noile tarife județene, valabile din 2027:

*transfer deșeuri reziduale: 59,51 lei/tonă (față de 59,35);

*sortare: 474,47 lei/tonă (față de 473,43);

*tratare mecano-biologică: 78,30 lei/tonă (față de 78,13);

*depozitare: 73,04 lei/tonă (față de 68,79), una dintre cele mai vizibile creșteri, de circa 6%.

Aceste costuri se regăsesc apoi în tarifele de facturare din Zona 1, care au fost recalculate de aparatul tehnic al ADI Salubris Alba, conform normelor ANRSC (Ordinul 640/2022).

Tarifele propuse

Se propun spre aprobare tarifele de salubritate, după cum urmează:

1. TARIFELE DISTINCTE DE GESTIONARE A DEȘEURILOR

1.1. Tarif distinct de gestionare a deșeurilor reziduale:

1.1.1. Pentru populația din mediul urban: 609,46 lei/tonă, fără TVA, respectiv 12,74 lei/persoană/lună, fără TVA;

1.1.2. Pentru populația din mediul rural: 609,44 lei/tonă, fără TVA;

1.1.3. Pentru utilizatorii noncasnici: 800,21 lei/tonă, fără TVA, respectiv 200,07 lei/mc, fără TVA.

1.2. Tarif distinct de gestionare a deșeurilor din hârtie, carton, metal, plastic și sticlă:

1.2.1. Pentru populația din mediul urban: 1.269,83 lei/tonă, fără TVA, respectiv 4,93 lei/persoană/lună, fără TVA (nu sunt incluse reducerile din valorificare);

1.2.2. Pentru populația din mediul rural: 944,12 lei/tonă, fără TVA (nu sunt incluse reducerile din valorificare);

1.2.3. Pentru utilizatorii noncasnici: 1.739,27 lei/tonă, fără TVA, respectiv 121,74 lei/mc, fără TVA.

2. TARIFELE DE FACTURARE

Se aprobă modificarea tarifelor de facturare, care cuprind atât tarifele de colectare și transport, cât și tarifele pentru tratarea și eliminarea la instalațiile de gestionare a deșeurilor municipale și care se vor regăsi în facturile utilizatorilor, după cum urmează:

2.1. Tarif (T1) pentru colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere din deșeurile municipale de la utilizatorii casnici din mediul urban:

16,82 lei/persoană/lună, fără TVA, respectiv 20,35 lei/persoană/lună, cu TVA, din care:

2.1.1. Tarif pentru colectare separată și transport separat al deșeurilor reziduale din deșeurile municipale de la utilizatorii casnici din mediul urban: 12,74 lei/persoană/lună, fără TVA, respectiv 15,41 lei/persoană/lună, cu TVA;

2.1.2. Tarif pentru colectare separată și transport separat al deșeurilor reciclabile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale de la utilizatorii casnici din mediul urban (inclusiv reducerile din valorificare): 4,08 lei/persoană/lună, fără TVA, respectiv 4,94 lei/persoană/lună, cu TVA.

2.2. Tarif (T2 – rezidual) pentru colectare separată și transport separat al deșeurilor reziduale din deșeurile municipale de la utilizatorii casnici din mediul rural: 609,44 lei/tonă, fără TVA.

2.3. Tarif (T2 – reciclabil) pentru colectare separată și transport separat al deșeurilor reciclabile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale de la utilizatorii casnici din mediul rural (inclusiv reducerile din valorificare): 658,36 lei/tonă, fără TVA.

2.4. Tarif (T3 – rezidual) pentru colectare separată și transport separat al deșeurilor reziduale din deșeurile municipale de la utilizatorii noncasnici: 800,21 lei/tonă, respectiv 200,07 lei/mc, fără TVA.

2.5. Tarif (T3 – reciclabil) pentru colectare separată și transport separat al deșeurilor reciclabile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale de la utilizatorii noncasnici: 1.739,27 lei/tonă, respectiv 121,74 lei/mc, fără TVA.

Toate detaliile sunt disponibile AICI.

foto – cu rol ilustrativ

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