Un nou pas pentru un Blaj mai verde: Proiectul de amenajare a malurilor râului Târnava Mare, în consultare publică

Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Blaj, cu sediul în Blaj, 515.400, Piața 1848, nr.16, anunță publicul interesat de aprobarea proiectului de hotărâre de consiliu local privind procedura de aprobare a PUZ (Plan Urbanistic de Zonă) “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII VERZI – ALBASTRE ȘI CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII URBANE PRIN AMENAJAREA MALURILOR RÂULUI TÂRNAVA MARE ÎN MUNICIPIUL BLAJ”, că întreaga documentație, așa cum este prevăzută de art.7 alin (13) din legea nr.52/2003, privind transparența decizională în admnistrația publică, cu modificările și completările ulterioare, poate fi consultată la sediul Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Blaj (Primăria Municipiului Blaj) din Blaj, 515.400, Piața 1848, nr.16, județul Alba – Compartimentul Urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat al municipiului Blaj din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Blaj sau la Arhitectul Șef al Municipiului Blaj – Sorin-Nicolae Săbăduș sau pe pagina de internet a Municipiului Blaj : www.municipiulblaj.ro.

Luând act de faptul că documentația de urbanism a parcurs fără observații perioada de informare și consulare a publicului, 23.10.2026 – 09.11.2026, cât și faptul că la dezbaterea publică organizată pentru această perioadă nu s-a prezentat vreo persoană fizică sau juridică, persoanele interesate sunt invitate să transmită în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea: PUZ (Plan Urbanistic de Zonă) „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII VERZI – ALBASTRE ȘI CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII URBANE PRIN AMENAJAREA MALURILOR RÂULUI TÂRNAVA MARE ÎN MUNICIPIUL BLAJ”, până la data de 15.11.2026, la adresa Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Blaj (Primăria municipiului Blaj), Blaj, 515.400, Piața 1848, nr.16, județul Alba, la nr. fax : (004) 0258710014, sau pe adresele de e-mail : [email protected] sau [email protected] sau [email protected].

Persoana desemnată din cadrul UAT- Municipiul Blaj, responsabilă pentru relația cu societatea civilă, care va primi propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ (Plan Urbanistic de Zonă) – “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII VERZI – ALBASTRE ȘI CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII URBANE PRIN AMENAJAREA MALURILOR RÂULUI TÂRNAVA MARE ÎN MUNICIPIUL BLAJ”, este Sorin Nicolae Săbăduș – Arhitectul Șef al Municipiului Blaj.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ (Plan Urbanistic de Zonă) „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII VERZI – ALBASTRE ȘI CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII URBANE PRIN AMENAJAREA MALURILOR RÂULUI TÂRNAVA MARE ÎN MUNICIPIUL BLAJ”, va fi supus aprobării Consiliului local al Municipiului Blaj în ședință de consiliu local din data de 16.11.2026.

PRIMAR,

Gheorghe Valentin Rotar

SECRETAR GENERAL,

Sergiu Ștefănescu

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