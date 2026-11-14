România câștigă definitiv războiul juridic de la Roșia Montană! Gabriel Resources pierde ultima șansă de a obține 6,5 miliarde de dolari
România câștigă definitiv războiul juridic de la Roșia Montană! Gabriel Resources pierde ultima șansă de a obține 6,5 miliarde de dolari
România a obținut victoria definitivă în dosarul Roșia Montană, după ce Comitetul ad-hoc al Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiții (ICSID) a respins integral cererea de anulare formulată de Gabriel Resources. Decizia închide definitiv disputa arbitrală și scapă statul român de plata unor despăgubiri de aproximativ 6,5 miliarde de dolari.
Hotărârea a fost pronunțată vineri, 13 noiembrie 2026 și menține integral sentința arbitrală din 8 martie 2024, prin care România câștigase procesul intentat de companiile Gabriel Resources Ltd. și Gabriel Resources (Jersey) Ltd.
Anunțul a fost făcut sâmbătă, 14 noiembrie 2026, de Ministerul Finanțelor. Instituția precizează că decizia Comitetului ad-hoc reprezintă ultima etapă procedurală de contestare prevăzută de Convenția ICSID. Prin urmare, hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie.
Pretenții de 6,5 miliarde de dolari, respinse definitiv
Miza procesului a fost uriașă pentru România. Gabriel Resources solicitase despăgubiri de aproximativ 6,5 miliarde de dolari, acuzând statul român că ar fi încălcat obligațiile asumate prin tratatele bilaterale de protejare a investițiilor încheiate cu Canada și Regatul Unit.
Companiile au susținut că modul în care autoritățile române au gestionat proiectul minier de la Roșia Montană le-ar fi prejudiciat investiția.
La 8 martie 2024, tribunalul arbitral ICSID a respins însă toate pretențiile, stabilind că România nu a încălcat obligațiile internaționale invocate de reclamanți.
Nemulțumită de verdict, Gabriel Resources a cerut ulterior anularea hotărârii, într-o ultimă încercare de a obține despăgubirile solicitate.
De ce a încercat Gabriel Resources să anuleze verdictul
În cererea depusă la ICSID, companiile au invocat mai multe presupuse nereguli în desfășurarea arbitrajului. Printre motive s-au numărat constituirea necorespunzătoare a tribunalului, abateri grave de la regulile fundamentale de procedură și depășirea competențelor arbitrale.
Reclamanții au contestat inclusiv motivarea hotărârii și au solicitat, în subsidiar, anularea parțială a acesteia.
Comitetul ad-hoc, prezidat de dr. Eduardo Zuleta și avându-i ca membri pe prof. Lawrence Boo și prof. Maxi Scherer, a respins însă toate argumentele companiilor.
Procedura de anulare s-a desfășurat între iulie 2024 și noiembrie 2026 și a inclus schimburi ample de documente și o audiere a părților.
Potrivit articolului 53 din Convenția ICSID, hotărârea arbitrală nu mai poate fi atacată printr-o altă cale de atac în cadrul acestui sistem.
Roșia Montană rămâne sub protecția patrimoniului UNESCO
Dincolo de miza financiară, verdictul are o importanță majoră și pentru protejarea patrimoniului cultural și natural de la Roșia Montană, localitate inclusă în 2021 pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.
Ministerul Finanțelor susține că decizia confirmă legalitatea conduitei autorităților române și faptul că măsurile adoptate pentru protejarea mediului, patrimoniului cultural și comunităților locale au respectat obligațiile internaționale ale statului.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a descris rezultatul drept o victorie obținută în urma unui efort instituțional și juridic susținut timp de peste zece ani.
Oficialul a subliniat că apărarea interesului public, a mediului și a resurselor naționale a reprezentat prioritatea statului român pe parcursul întregului litigiu.
România vrea să recupereze și cheltuielile de judecată
După victoria definitivă, Ministerul Finanțelor anunță că va continua demersurile pentru recuperarea integrală a cheltuielilor de judecată cuvenite României.
Instituția a mulțumit echipei de avocați coordonate de dr. Veijo Heiskanen și prof. univ. dr. Crenguța Leaua, precum și specialiștilor din cadrul Direcției Generale Juridice și tuturor instituțiilor care au contribuit la apărarea statului român.
Documentele oficiale ale procedurii vor putea fi consultate în dosarul ICSID ARB/15/31.
După mai bine de un deceniu de confruntare juridică internațională, România obține astfel verdictul definitiv în unul dintre cele mai costisitoare litigii din istoria sa. Cele 6,5 miliarde de dolari solicitate de Gabriel Resources nu vor fi plătite de statul român.
sursa: News.ro, Adevărul
foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
O comună de munte din Alba caută firmă pentru deszăpezire în iarna 2026-2027: În cât timp ar trebui să ajungă prestatorul pentru a acționa pe drumul către un important domeniu schiabil
O comună de munte din Alba caută firmă pentru deszăpezire în iarna 2026-2027: În cât timp ar trebui să ajungă prestatorul pentru a acționa pe drumul către un important domeniu schiabil Primăria Șugag, din județul Alba, a publicat caietul de sarcini pentru serviciile de deszăpezire și combatere a poleiului din iarna 2026–2027. Valoarea estimată a […]
Cum au scăpat doi artiști muzicieni de procesul penal într-un dosar privind indemnizații din pandemie: Unul dintre inculpați trebuie să achite AJPIS Alba suma de 12.126 de lei
Cum au scăpat doi artiști muzicieni de procesul penal într-un dosar privind indemnizații din pandemie: Unul dintre inculpați trebuie să achite AJPIS Alba suma de 12.126 de lei Judecătoria Alba Iulia a dispus încetarea procesului penal în cazul a doi artiști muzicieni, judecați pentru falsuri și înșelăciune în dosarul indemnizațiilor plătite în timpul pandemiei. Motivul […]
Încă un fost angajat al Poliției Locale Alba Iulia, concediat în urma restructurării din 2021, a câștigat procesul cu Primăria Alba Iulia. Va fi reangajat și va fi primi despăgubiri de peste 200.000 de lei
Încă un fost angajat al Poliției Locale Alba Iulia, concediat în urma restructurării din 2021, a câștigat procesul cu Primăria Alba Iulia. Va fi reangajat și va fi primi despăgubiri de peste 200.000 de lei Un alt fost angajat al Poliției Locale Alba Iulia, concediat în urma restructurării ce a avut loc în anul 2021, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Video | Târgul de Crăciun 2026 din Piața Mare a Sibiului și-a deschis porțile: Atracții spectaculoase, 120 de expozanți și o ediție cu ambiții europene
Târgul de Crăciun 2026 din Piața Mare a Sibiului și-a deschis porțile: Atracții spectaculoase, 120 de expozanți și o ediție...
Circulația pe Valea Oltului se redeschide de luni, 16 noiembrie 2026, mai devreme decât era prevăzut. Anunț pentru șoferi
Circulația pe Valea Oltului se redeschide de luni, 16 noiembrie 2026, mai devreme decât era prevăzut. Anunț pentru șoferi Circulația...
Știrea Zilei
România câștigă definitiv războiul juridic de la Roșia Montană! Gabriel Resources pierde ultima șansă de a obține 6,5 miliarde de dolari
România câștigă definitiv războiul juridic de la Roșia Montană! Gabriel Resources pierde ultima șansă de a obține 6,5 miliarde de...
O comună de munte din Alba caută firmă pentru deszăpezire în iarna 2026-2027: În cât timp ar trebui să ajungă prestatorul pentru a acționa pe drumul către un important domeniu schiabil
O comună de munte din Alba caută firmă pentru deszăpezire în iarna 2026-2027: În cât timp ar trebui să ajungă...
Curier Județean
Foto | Cățelușa Pinko, ambasadoarea blândeții: O lecție despre iubire, respect și responsabilitate, la Grădinița cu Program Prelungit Vințu de Jos
Cățelușa Pinko, ambasadoarea blândeții: O lecție despre iubire, respect și responsabilitate, la Grădinița cu Program Prelungit Vințu de Jos La...
14 – 15 noiembrie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
14 – 15 noiembrie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de...
Politică Administrație
Un nou pas pentru un Blaj mai verde: Proiectul de amenajare a malurilor râului Târnava Mare, în consultare publică
Un nou pas pentru un Blaj mai verde: Proiectul de amenajare a malurilor râului Târnava Mare, în consultare publică Unitatea...
Video | Noi lucrări de modernizare la Blaj: Intrarea dinspre Mănărade și Cergău, într-un amplu proces de reabilitare. Rețeaua pluvială, mutată în subteran, drum lărgit și locuri de parcare
Noi lucrări de modernizare la Blaj: Intrarea dinspre Mănărade și Cergău, într-un amplu proces de reabilitare. Rețeaua pluvială, mutată în...
Opinii Comentarii
12 noiembrie – Zi cu triplă semnificație pentru Armata României: Ziua Statului Major al Apărării, Ziua Cercetașilor Militari și Ziua Geodezilor Militari
12 noiembrie – Zi cu triplă semnificație pentru Armata României: Ziua Statului Major al Apărării, Ziua Cercetașilor Militari și Ziua...
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela!
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela! Felicitări de Sfinții Mihail și Gavril • Urări pentru Mihai și...