România câștigă definitiv războiul juridic de la Roșia Montană! Gabriel Resources pierde ultima șansă de a obține 6,5 miliarde de dolari

România a obținut victoria definitivă în dosarul Roșia Montană, după ce Comitetul ad-hoc al Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiții (ICSID) a respins integral cererea de anulare formulată de Gabriel Resources. Decizia închide definitiv disputa arbitrală și scapă statul român de plata unor despăgubiri de aproximativ 6,5 miliarde de dolari.

Hotărârea a fost pronunțată vineri, 13 noiembrie 2026 și menține integral sentința arbitrală din 8 martie 2024, prin care România câștigase procesul intentat de companiile Gabriel Resources Ltd. și Gabriel Resources (Jersey) Ltd.

Anunțul a fost făcut sâmbătă, 14 noiembrie 2026, de Ministerul Finanțelor. Instituția precizează că decizia Comitetului ad-hoc reprezintă ultima etapă procedurală de contestare prevăzută de Convenția ICSID. Prin urmare, hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie.

Pretenții de 6,5 miliarde de dolari, respinse definitiv

Miza procesului a fost uriașă pentru România. Gabriel Resources solicitase despăgubiri de aproximativ 6,5 miliarde de dolari, acuzând statul român că ar fi încălcat obligațiile asumate prin tratatele bilaterale de protejare a investițiilor încheiate cu Canada și Regatul Unit.

Companiile au susținut că modul în care autoritățile române au gestionat proiectul minier de la Roșia Montană le-ar fi prejudiciat investiția.

La 8 martie 2024, tribunalul arbitral ICSID a respins însă toate pretențiile, stabilind că România nu a încălcat obligațiile internaționale invocate de reclamanți.

Nemulțumită de verdict, Gabriel Resources a cerut ulterior anularea hotărârii, într-o ultimă încercare de a obține despăgubirile solicitate.

De ce a încercat Gabriel Resources să anuleze verdictul

În cererea depusă la ICSID, companiile au invocat mai multe presupuse nereguli în desfășurarea arbitrajului. Printre motive s-au numărat constituirea necorespunzătoare a tribunalului, abateri grave de la regulile fundamentale de procedură și depășirea competențelor arbitrale.

Reclamanții au contestat inclusiv motivarea hotărârii și au solicitat, în subsidiar, anularea parțială a acesteia.

Comitetul ad-hoc, prezidat de dr. Eduardo Zuleta și avându-i ca membri pe prof. Lawrence Boo și prof. Maxi Scherer, a respins însă toate argumentele companiilor.

Procedura de anulare s-a desfășurat între iulie 2024 și noiembrie 2026 și a inclus schimburi ample de documente și o audiere a părților.

Potrivit articolului 53 din Convenția ICSID, hotărârea arbitrală nu mai poate fi atacată printr-o altă cale de atac în cadrul acestui sistem.

Roșia Montană rămâne sub protecția patrimoniului UNESCO

Dincolo de miza financiară, verdictul are o importanță majoră și pentru protejarea patrimoniului cultural și natural de la Roșia Montană, localitate inclusă în 2021 pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Ministerul Finanțelor susține că decizia confirmă legalitatea conduitei autorităților române și faptul că măsurile adoptate pentru protejarea mediului, patrimoniului cultural și comunităților locale au respectat obligațiile internaționale ale statului.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a descris rezultatul drept o victorie obținută în urma unui efort instituțional și juridic susținut timp de peste zece ani.

Oficialul a subliniat că apărarea interesului public, a mediului și a resurselor naționale a reprezentat prioritatea statului român pe parcursul întregului litigiu.

România vrea să recupereze și cheltuielile de judecată

După victoria definitivă, Ministerul Finanțelor anunță că va continua demersurile pentru recuperarea integrală a cheltuielilor de judecată cuvenite României.

Instituția a mulțumit echipei de avocați coordonate de dr. Veijo Heiskanen și prof. univ. dr. Crenguța Leaua, precum și specialiștilor din cadrul Direcției Generale Juridice și tuturor instituțiilor care au contribuit la apărarea statului român.

Documentele oficiale ale procedurii vor putea fi consultate în dosarul ICSID ARB/15/31.

După mai bine de un deceniu de confruntare juridică internațională, România obține astfel verdictul definitiv în unul dintre cele mai costisitoare litigii din istoria sa. Cele 6,5 miliarde de dolari solicitate de Gabriel Resources nu vor fi plătite de statul român.

sursa: News.ro, Adevărul

foto: arhivă

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