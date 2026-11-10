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Foto: Volei Alba Blaj, nou transfer: Yanileydis Sanchez, extremă din Cuba | Miercuri, meci în „Alba Blaj” Arena, cu „U” Cluj

Dan HENEGAR

Publicat

acum 14 minute

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Volei Alba Blaj a rezolvat nou transfer: Yanileydis Sanchez, extremă din Cuba, ultima dată în Rusia. Jucătoarea poate debuta în partida cu „U” Cluj, miercuri, 11 noiembrie, ora 18.00, în „Alba Blaj” Arena

Echipa din „Mica Romă” a înregimentat o nouă jucătoare, extrema cubaneză Yanileydis Sanchez (30 de ani, ultima dată la Amurskie Tigritsy, Rusia).

Petrecerea Divorțaților

Vicecampioana României a fost obligată la această mutare din pricina problemelor din efectiv și a situației deificitare în preluare, motiv pentru care în ultimele două partide pe postul de extremă a jucat libero-ul Diana Vereș

Nou-venita a mai jucat în Albania (KS Tirana), Aalwa Alsabah SC (Kuwait) și Ho Chi Minh City (China), având la Blaj o conațională, coordonatoarea Gretell Moreno.

Un start complicat de campionat pentru Volei Alba Blaj, cu 3 eșecuri consecutive, două în minimum de seturi cu rivalele CSO Voluntari (în Supercupa României) și Dinamo (acasă), plus în 2-3 la Brașov, a avut la bază și dificultăți de efectiv.

În pimul rând, la echipa din „Mica Romă” a ajuns, foarte târziu rusoaica Ksenia Oprya – a debutat etapa trecută la Rapid (cu 15 puncte), așteptată din luna august!

Apoi s-a accidentat coordonatoarea Kenya Malachias (Brazilia) se va opera la genunchi și a venit, înaintea startului stagiunii Kristina Besman (30 ani, 1.84 m), titulara naționalei Azerbaidjanului.

A urmat o nouă accidentare gravă, la Tulcea, în Supercupa României, extrema Nelmaira Váldez (Venezuela), la genunchiul stâng, o absență îndelungată.

Mai mult, pe lista absențelor a intrat, de două săptămâni, o altă extremă, argentinianca Elina Rodriguez, situația complicându-se teribil.

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