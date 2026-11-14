829 de kilometri de drumuri județene din Alba, pregătiți pentru iarna 2026-2027: Cinci sectoare vor fi închise, iar 20.752 de tone de material antiderapant sunt planificate

Consilierii județeni Alba vor vota joi, 19 noiembrie 2026, în ședință ordinară, proiectul de hotărâre privind aprobarea „Planului operativ de acțiune privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor județene în perioada de iarnă 2026-2027”.

Planul, întocmit de S.C. Drumuri și Poduri Locale Alba S.A. împreună cu Serviciul Administrare Drumuri Județene, acoperă o rețea de 829,521 km de drumuri județene. Potrivit Normativului AND 525-2013, acestea sunt împărțite astfel:

*Nivel I (legături cu gări, aprovizionarea centrelor economice): 8 sectoare, 103,130 km;

*Nivel II (legături cu centrele de comună): 35 de sectoare, 451,473 km;

*Nivel III (drumuri ce trebuie menținute viabile): 23 de sectoare, 200,510 km;

*Nivel IV (trafic redus): 15 sectoare, 74,408 km.

Activitatea de deszăpezire se organizează pe cinci zone: Alba Iulia (233,182 km), Sebeș (148,447 km), Aiud (195,633 km), Blaj (111,890 km) și Câmpeni (140,369 km).

Cinci sectoare, închise pe timpul iernii

Un număr de cinci sectoare, însumând 26,21 km, vor fi închise între 19 noiembrie 2026 și 24 martie 2027, din cauza traficului foarte redus. Documentul arată că întreținerea lor ar costa mai mult decât deviarea circulației pe trasee ocolitoare. Sunt vizate porțiuni din:

*DJ 704A, între Strungari și Răchita (2,5 km);

*DJ 705H, Cheile Cibului (2,335 km);

*DJ 750C, între Râmeț și Valea Mănăstirii (13,26 km);

*DJ 762, între Valea Vidrișoarei și limita cu județul Hunedoara (5,7 km);

*DJ 742, între Roșia Montană și Piatra Corbului (2,415 km).

Pentru DJ 762 și DJ 742, planul menționează că nu există variantă ocolitoare. Pentru celelalte trei sunt indicate rute alternative, de exemplu DN 67C, cu acces din DN 1 la Sebeș, pentru DJ 704A.

Materiale și combustibil

Cantitatea totală de material antiderapant prevăzută este de 20.752 de tone: 16.419 tone de nisip și 4.333 tone de sare (clorură de sodiu). În raportul de specialitate se precizează că, având în vedere starea tehnică a drumurilor (îmbrăcăminți degradate, cu etanșeitate slabă) și necesitatea protejării lor la dezgheț, se va folosi în principal nisip, iar fondanții chimici vor reprezenta între 10% și maximum 35%.

Normativul impune stocuri etapizate: 35% (7.263,2 tone) până la 1 noiembrie, 50% (10.376 tone) până la 1 decembrie și 75% (15.564 tone) până la 31 decembrie, completarea până la 100% făcându-se în funcție de meteo și stocuri. Pentru utilajele proprii se vor asigura carburanți pentru minimum 14 zile de acțiune, adică 16,09 tone de motorină.

Cât de repede trebuie să se intervină

În Anexa 5 se fixează termene maxime diferențiate pe niveluri. Pe drumurile de Nivel I, deszăpezirea pe cel puțin o bandă trebuie încheiată în 8 ore de la sfârșitul ninsorii sau viscolului, iar pe toată partea carosabilă în 24 de ore. Pentru Nivel II termenele sunt de 12, respectiv 36 de ore, iar pentru Nivel III de 16, respectiv 48 de ore. Pentru Nivel IV, intervenția se face fără prioritate, doar când este necesar să se asigure circulația. Răspândirea de materiale pentru combaterea lunecușului trebuie începută în cel mult 3 ore de la semnalarea fenomenului pe Nivel I, 5 ore pe Nivel II și 7 ore pe Nivel III.

Cum se acționează

Prevenirea înzăpezirii se face prin patrulare cu utilaje în timpul ninsorilor liniștite și al viscolelor slabe, cu vânt sub 30 km/h. Se folosesc autogredere, utilaje semipurtate sau autobasculante echipate cu lamă, iar în zonele montane sunt obligatorii autovehicule cu două osii motoare. Acolo unde utilajele nu pot ajunge, de pildă pe trotuarele podurilor, la rampe sau în curbe, zăpada se îndepărtează manual.

Coordonarea va fi asigurată de un Comandament de iarnă constituit la nivelul Consiliului Județean. Informațiile circulă de la bazele de deszăpezire către centrele zonale și apoi către Direcția gestionarea patrimoniului a instituției.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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