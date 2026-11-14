Foto-video | CSM Unirea Alba Iulia – CIL Blaj 2-1 (0-0), în derby „de Alba”! Liderul, revanșă și a noua victorie consecutivă!
CSM Unirea Alba Iulia – CIL Blaj 2-1 (0-0), în derby „de Alba”! Liderul, revanșă și a noua victorie consecutivă în Seria 7!
Liderul CSM Unirea Alba Iulia s-a impus, în derby „de Alba”, cu CIL Blaj, pe „Cetate”, scor 2-1 (0-0), primul gol al „pedepsitului” Cl. Bălan (63), revenit după mai bine de două luni în formula lui Pustai, avantaj majorat de Amidu (84). O a treia rezervă, Y. Beza (88) a stabilit rezultatul final!
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O confruntare încinsă, prefațată de acuze dinspre Blaj, s-a încheiat cu o victorie justă a primei clasate, chiar dacă la limită. Albaiulienii defilează în Seria 7, cu golaveraj 32-2 în aceste 9 partide adjudecate.
Oaspeții fără Boldea, Macarie și Câșlariu-Câmpean (accidentați) și Jica suspendat, dar cu Nistor la primul joc, au mizat pe ex-uniriștii R. Pîntea, Tineiu și Blănaru, plus albaiulianul S. Bran în formula de start.
Un meci precedat de o săptămână tensionată, iscate de acuzele venite dinspre „Mica Romă”, pe tema contactării căpitanul Blănaru, a strâns o asistență de peste 1000 de spectatori.
Chiorean (5) – șut parat de Păduraru, Radu (17) – reluare modestă cu capul și Donca (19) – șut puțin peste. O nouă intervenție excelentă Păduraru (23) – la șut Chiorean, a treia fiind în fața lui Vaida (31) – șut din 12 metri. Un prim act dominat clar de „alb-negri” (a ieșit, accidentat, Chiorean, unul dintre cei mai buni jucători), care au mai irosit ocazii prin Cordeiro (37) – a prins Păduraru, MVP-ul reprizei și Donca (41), liberă puțin alături.
*Bălan, inspirația lui Pustai!
Actul secund a debutat pe aceleași coordonate, asediu la buturile lui Păduraru care a mai scos la capul lui Cordeiro (48). S. Bran (57) – șut de la 18 metri, deviat, prins de Cutean, a fost ocazia Blajului, apoi a înscris Ayeni (59) – anulat pentru ofsaid. În ultima jumătae de oră, Pustai apelează și la pedepsitul Bălan, revenit pe gazon, precedenul joc fiind tocmai la Blaj! Și atacantul oltean a marcat la prima atingere de balon, șut sub bară, la corner Donca și deviere Prejmerean, Bălan marcând la fel ca în partida tur! Ghanezul Amidu, o altă rezervă, intrat în prima repriză, a finalizat superb cu un șut în vinclul stâng, după o acțiune individuală (84). În minuutl 88, o altă rezervă Y. Beza, a marcat din apropiere, la eroarea lui Cutean, ce a scăpat balonul la o fază fixă.
*Asistent înlocuit de rezervă în minutul 73!
Asistentul Ilie Slavu, care a acuzat probleme medicale de la pauză, a fost înlocuit în minutul 73, de rezerva Narcis Bodocan, asistentul nemaiputând continua, o fază rară pe arene.
Arbitri M. Salomir, I. Sabou, I. Slavu, rezervă P. Bodocan (toți Cluj) Observatori Fl. Marcu (Bihor), M. Nădășan (Cluj)
Foto: Peter SZILAGYI
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