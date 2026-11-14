Viitorul Arad – CS Universitar Alba Iulia 1-2 (0-2)! Universitarii, ce lovitură!!! Al doilea succes consecutiv sub comanda lui Manea

CS Universitar Alba Iulia a dat lovitura la Cermei, 2-1 (2-0) cu Viitorul Arad, a doua victorie consecutivă sub comanda lui Mihai Manea!

Studenții au reputat primul succes extern al stagiunii, deși au jucat în inferioritate numeric din 59, când a fost eliminat B. Pop, fault în postura de ultim apărător la Larosa

Vizitatorii au început tare, cu ocazii Velțan (5), Tamaș (15), replica venind de la Ghergar (21). Stănilă (22) a deschis scorul la pasa printre Velțan, oaspeții mai marcând prin Tamaș (28, faut în atac la Rusu). Până la finalul reprizei mai periculoși au fost tot albaiulienii, Pandor (38) și Adawi (42), șuturi parate de Rusu, iar Pandor a făcut 0-2 (45+1, din 7 metri). La reluare, partida capătă accente dramatice, după ce Butar a redus ecartul (54) și a inflamat disputa, pe fondul inferiorității numerice a oaspeților.

În final, Hlistei (86) a lovit transversala!

Arbitri R. Dan, R. Teodorescu, R. Stana, rezervă Al. Manea (toți Timiș) Observatori Cr. Bologan (Bihor), L. Hotico (Timiș)

Secțiune Știri sub articolul principal