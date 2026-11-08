Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela!
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela! Felicitări de Sfinții Mihail și Gavril • Urări pentru Mihai și Gavril
În 8 noiembrie, îi sărbătorim pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril. În această zi peste 1,3 milioane de români îşi serbează ziua de naştere. ziarulunirea.ro vă oferă mai jos mesaje, urări, sms-uri şi felicitări pe care poţi să le trimiţi celor care poartă numere Sfinţilor Mihail şi Gavril.
Ce nume se sărbătoresc de Sfinții Mihail și Gavriil
Ce nume derivate se sărbătoresc de Sfântul Mihail și Gavriil. Cei care poartă numele de Mihail, Gavril, Mihai, Mihaela, Michi, Mişa, Mihăiţă, Mişu, Mihnea, Mihăilă, Mihalache, Mihalcea, Mihu, Gabriel, Gabriela, Gabi, Gabiță, Gavriil, Gavrilă sau alte derivate își serbează duminică, 8 noiembrie, ziua numelui.
Credincioşii ortodocşi şi greco-catolici îi prăznuiesc âpe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, consideraţi, în tradiţia creştină, conducătorii cetelor de îngeri şi călăuze ale sufletelor în drumul spre Rai.
Mesaje de Sfinții Mihail și Gavriil pentru prieteni și familie
„Sper ca ziua numelui tău să îți aducă multe motive de a sărbătorii. La mulți ani, Mihai!”
„De ziua numelui tău cele mai frumoase dorințe să devină realitate. La multi ani, Gabriel!”
„Fie ca Sfinții ce te protejază să-ți aducă mult noroc, fericire și împliniri. Să ai o zi minunată!”
„Ziua numelui să-ți fie plină de realizari și să te bucuri mereu de orice lucru frumos din viața ta! La mulți ani, Gabi!”
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„Pentru că astăzi este o zi specială pentru tine, mă alătur și eu celor ce-ți doresc din adâncul sufletului numai bine. La mulți ani, Gabriela!”
„Dacă toată lumea îți dorește ca această zi să fie una minunată, eu iți urez ca toate zilele ce urmează să fie pline de bucurii și realizări și să îți umple sufletul de voie bună. La mulți ani, Mihai!”
„Trandafirii pe care i-ai adunat în cununa vieții tale, lasă-i astăzi să se împletească într-un buchet al implinirii. Fie ca florile iubirii să-ți împodobească viața și să-ți vezi împlinite toate dorințele. La mulți ani, Mihaela!”
„Gabriel(a) te felicit cu ocazia zilei de naștere și îți urez un cer senin, un soare strălucitor, fericire deplină și tot ceea ce este mai pur și mai luminos. Fie ca această sărbătoare să-ți aducă în dar realizarea tuturor visurilor.”
„Scumpă Mihaela, îți doresc să îți sărbătorești ziua numelui înconjurată de sănătate, fericire și de privirile pline de iubire ale celor dragi ție!”
„Îţi urez să ai o zi a numelui la fel de colorată precum aripile unui fluture, la fel de fericită precum cântecul privighetoarei şi la fel de frumoasă precum o gradină plină cu flori.”
“De Sfântul Mihail și Gavriil, fie ca cei dragi să te înconjoare cu caldura sufletelor lor într-o seară magică, iar fericirea să te ia în brațele ei în acest moment special!”
Mesaje religioase de Sfântul Mihail și Gavriil
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„La mulți ani, de Sfinții Mihail și Gavriil! Să ai parte de multă sănătate, bucurii, împliniri și să te bucuri de această zi frumoasă mereu!”
„Îngerul Gavril, înger al Bunei Vestiri, să îţi călăuzească paşii Gabriel/Gabriela şi să ai parte de o zi la fel de frumoasă ca tine “La mulţi ani!””
„Arhanghelul Mihail, înger al adevărului şi al dreptăţii, să-ţi stea alături mereu, la bine şi la greu, să-ţi lumineze calea şi să-ţi arate destinul. La mulţi ani Mihai/Mihaela!”
„Azi fiind o mare sărbătoare, Sfinții Mihail și Gavriil și ziua numelui tău, primește din partea mea multe urări de bine, fericire, mult noroc și împlinirea tuturor dorințelor!”
„Fie ca din această zi Sfântă, în drumul lin al vieţii tale să răsară mereu câte-o rază de soare care să-ţi aducă fericire şi bucurie. Multă sănătate şi un sincer La mulţi ani!”
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La mulți ani Mihaela, Mihai, Gabriel, Gabi
De Sf. Mihail si Gavriil, fie ca cei dragi sa te inconjoare cu caldura sufletelor lor intr-o seara magica, iar fericirea sa te ia in bratele ei in acest moment special!
De ziua ce-ti surade-n prag Si-i porti frumosul nume, Eu iti doresc tot ce-i mai drag Si mai frumos pe lume.
De ziua numelui tau, iti doresc ca toate lucrurile bune si frumoase sa te copleseasca si sa straluceasca in calea ta catre fericire. La multi ani!
De ziua numelui tau, iti doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sanatate si sa ti se indeplineasca macar jumatate din dorintele pe care o sa ti le pui!
FIE CA SFINTII CE TE PROTEJEAZA SA-TI ADUCA MULT NOROC, FERICIRE SI IMPLINIRI.
La multi ani, de Sfintii Mihail si Gavril! Sa ai parte de multa sanatate, bucurii si impliniri cat cuprinde si sa te bucuri de aceasta zi frumoasa mereu!
La multi ani, dragul meu Mihai! Ziua numelui tau sa-ti fie luminoasa si fericita si sa te bucuri mereu de orice lucru frumos din viata ta!
O zi frumoasa si o viata plina de bucurii! La multi ani, Gabriel!
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Scumpa Mihaela, iti doresc sa iti sarbatoresti ziua numelui inconjurata de sanatate, fericire si de privirile pline de iubire ale celor dragi tie!
Scumpa Gabriela, iti doresc sa iti sarbatoresti ziua numelui inconjurata de sanatate, fericire si de privirile pline de iubire ale celor dragi tie!
De Sf. Mihail si Gavriil, fie ca cei dragi sa te inconjoare cu caldura sufletelor lor intr-o seara magica, iar fericirea sa te ia in bratele ei in acest moment special!
Scumpa Mihaela, iti doresc sa iti sarbatoresti ziua numelui inconjurata de sanatate, fericire si de privirile pline de iubire ale celor dragi tie!
Felicitari de Sfinții Mihail și Gavriil
Ziua de 8 noiembrie a început a fi prăznuită în Biserică ca sărbătoare a îngerilor, în veacul al cincilea şi s-a răspândit repede în tot Răsăritul creştin. Vorbind despre îngeri, Biserica ne învaţă că sunt duhuri slujitoare, slugi credincioase lui Dumnezeu, trimişi de acesta să fie prieteni şi ocrotitori ai oamenilor.
La început toţi îngerii au fost buni şi înţelepţi. După încercarea la care i-a supus Dumnezeu, înainte de Facerea Lumii, o parte dintre ei, adică cei conduşi de Lucifer, s-au răzvrătit,
SFINŢII MIHAIL ŞI GAVRIIL. In popor, ziua de 8 noiembrie mai poarta si numele de “vara arhanghelilor”. Vremea in aceasta zi este mai calda decat ar trebui sa fie in aceasta perioada a lunii. Nu numai ca este pacat sa nu cinstesti vara arhanghelilor sau sa o petreci facand diverse treburi in gospodarie, se spune… Munca in aceasta zi este considerata a fi un semn de sfidare a puterii divine. Se crede ca cel care incalca aceasta traditie se va chinui mult in ceasul mortii sale. Pe langa aceasta zi calda, traditia spune ca intre sfintii Mihail si Gavriil si ziua de Craciun trebuie sa aiba loc si “vara iernii”, adica vreo 3-4 zile caldute si binevoitoare.
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