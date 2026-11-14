Live Video | CSM Unirea Alba Iulia – CIL Blaj, derby „de Alba” încins pe „Cetate”: Vezi AICI cum se desfășoară ostilitățile
CSM Unirea Alba Iulia – CIL Blaj, derby „de Alba” încins pe „Cetate”, sâmbătă, 14 noiembrie 2026, de la ora 14.00, pe „Cetate”
CSM Unirea Alba Iulia și CIL Blaj se înfruntă, sâmbătă, 14 noiembrie 2026, de la ora 14.00, într-un derby „de Alba” încins pe „Cetate”, în etapa a 13-a a Ligii 3, Seria 7.
Partida este transmisă în direct în format LIVE VIDEO pe YouTube.
Se întâlnesc liderul seriei, gruparea albaiuliană, cu 8 victorii consecutive și echipa din „Mica Romă”, clasată pe locul 4, cu 7 puncte mai puțin, vizitatorii reușind să câștige duelul din runda precedentă, un altul cu o conjudețeană, 2-0 cu Metalurgistul Cugir, după 6 etape sterile.
E rost de revanșă pentru marea favorită la promovare, după unicul eșec stagional, 1-2, la Tiur, în etapa a doua. Acum mai bine de două luni, în 5 septembrie, la inaugurarea Bazei sportive „Târnavele” elevii lui Daniel Tătar au dat marea lovitură și au învins cu 2-1 (0-1). Gazdele au întors scorul în actul secund, ultima reușită fiind semnată de ex-uniristul Răzvan Pîntea, asta după ce brazilianul Cordeiro a fost eliminat prostește, cu două galbene în câteva zeci de scunde, în startul reprizei a doua. Și asta după 4 victorii consecutive la zero ale uniriștilor în meciurile directe.
Arbitri M. Salomir, I. Sabou, I. Slavu, rezervă P. Bodocan (toți Cluj) Observatori Fl. Marcu (Bihor), M. Nădășan (Cluj)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Sport
CSM Unirea Alba Iulia – CIL Blaj, duel de foc pe Stadionul „Cetate” între cele două echipe din Alba: Formule de start
CSM Unirea Alba Iulia – CIL Blaj, duel de foc pe Stadionul „Cetate” între cele două echipe din Alba: Formule de start Derby-ul dintre CSM Unirea Alba Iulia și CIL Blaj, programat sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 14:00, pe Stadionul „Cetate”, se anunță unul dintre cele mai interesante dueluri ale etapei a 13-a din […]
Foto: SuperLiga Alba, etapa a 12-a: în primul meci, CSM Sebeș – victorie clară în Curbă, cu Inter Unirea
SuperLiga Alba, etapa a 12-a: CSM Sebeș – victorie clară în Curbă, cu Inter Unirea, în primul meci Citește și: Video | SuperLiga Alba, etapa a 11-a, a doua a returului Industria Galda de Jos și Viitorul Sântimbru merg ceas! CSM Sebeș s-a împiedicat de Spicul Daia Română, „lanterna roșie” *Inter Unirea – CSM Sebeș 0-3 […]
Foto: Mihaela Blaga (CSU Alba Iulia/Mica Romă Blaj) – campioană balcanică la Under 23, în Bulgaria, la Cross Country! România, cu Lenuța Constantin și Roxana Cordea, bronz la Under 20
Mihaela Blaga (CSU Alba Iulia/Mica Romă Blaj) – campioană balcanică la Under 23, în Bulgaria, la Cross Country | România, cu Lenuța Constantin și Roxana Cordea, bronz la Under 20 Rezultat excelent realizat de atleta Mihaela Maria Blaga (CSU Alba Iulia/Mica Roma Blaj, care a cucerit medalia de aur la campionatele Balcanice de Cross Country, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ce ne spun, de fapt, cifrele ștampilate pe ouă: Diferența dintre un produs ecologic, unul „de țară” și unul provenit din fermele cu găini crescute în cuști
Ce ne spun, de fapt, cifrele ștampilate pe ouă: Diferența dintre un produs ecologic, unul „de țară” și unul provenit...
România câştigă definitiv în dosarul Roşia Montană. Premierul Luca Niculescu: „Este o victorie importantă pentru țara noastră”
România câştigă definitiv în dosarul Roşia Montană. Premierul Luca Niculescu: „Este o victorie importantă pentru țara noastră” România a obţinut...
Știrea Zilei
829 de kilometri de drumuri județene din Alba, pregătiți pentru iarna 2026-2027: Cinci sectoare vor fi închise, iar 20.752 de tone de material antiderapant sunt planificate
829 de kilometri de drumuri județene din Alba, pregătiți pentru iarna 2026-2027: Cinci sectoare vor fi închise, iar 20.752 de...
România câștigă definitiv războiul juridic de la Roșia Montană! Gabriel Resources pierde ultima șansă de a obține 6,5 miliarde de dolari
România câștigă definitiv războiul juridic de la Roșia Montană! Gabriel Resources pierde ultima șansă de a obține 6,5 miliarde de...
Curier Județean
Accident la Câmpeni: Un șofer din Bistra, cu alcool la bord, a acroșat mașina condusă de o tânără din Gârda de Sus și a plecat de la locul faptei. A fost găsit de polițiști și reținut
Accident la Câmpeni: Un șofer din Bistra, cu alcool la bord, a acroșat mașina condusă de o tânără din Gârda...
VIDEO | Șofer din Sebeș, prins de polițiști ,,mort de beat” la volan: Avea o alcoolemie de 1,69 mg/l și a fost reținut
Șofer din Sebeș, prins de polițiști ,,mort de beat” la volan: Avea o alcoolemie de 1,69 mg/l și a fost...
Politică Administrație
Un nou pas pentru un Blaj mai verde: Proiectul de amenajare a malurilor râului Târnava Mare, în consultare publică
Un nou pas pentru un Blaj mai verde: Proiectul de amenajare a malurilor râului Târnava Mare, în consultare publică Unitatea...
Video | Noi lucrări de modernizare la Blaj: Intrarea dinspre Mănărade și Cergău, într-un amplu proces de reabilitare. Rețeaua pluvială, mutată în subteran, drum lărgit și locuri de parcare
Noi lucrări de modernizare la Blaj: Intrarea dinspre Mănărade și Cergău, într-un amplu proces de reabilitare. Rețeaua pluvială, mutată în...
Opinii Comentarii
12 noiembrie – Zi cu triplă semnificație pentru Armata României: Ziua Statului Major al Apărării, Ziua Cercetașilor Militari și Ziua Geodezilor Militari
12 noiembrie – Zi cu triplă semnificație pentru Armata României: Ziua Statului Major al Apărării, Ziua Cercetașilor Militari și Ziua...
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela!
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela! Felicitări de Sfinții Mihail și Gavril • Urări pentru Mihai și...