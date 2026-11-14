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Live Video | CSM Unirea Alba Iulia – CIL Blaj, derby „de Alba” încins pe „Cetate”: Vezi AICI cum se desfășoară ostilitățile

Dan HENEGAR

Publicat

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CSM Unirea Alba Iulia – CIL Blaj, derby „de Alba” încins pe „Cetate”, sâmbătă, 14 noiembrie 2026, de la ora 14.00, pe „Cetate”

CSM Unirea Alba Iulia și CIL Blaj se înfruntă, sâmbătă, 14 noiembrie 2026, de la ora 14.00, într-un derby „de Alba” încins pe „Cetate”, în etapa a 13-a a Ligii 3, Seria 7.

Petrecerea Divorțaților

Partida este transmisă în direct în format LIVE VIDEO pe YouTube.

Se întâlnesc liderul seriei, gruparea albaiuliană, cu 8 victorii consecutive și echipa din „Mica Romă”, clasată pe locul 4, cu 7 puncte mai puțin, vizitatorii reușind să câștige duelul din runda precedentă, un altul cu o conjudețeană, 2-0 cu Metalurgistul Cugir, după 6 etape sterile.

E rost de revanșă pentru marea favorită la promovare, după unicul eșec stagional, 1-2, la Tiur, în etapa a doua. Acum mai bine de două luni, în 5 septembrie, la inaugurarea Bazei sportive „Târnavele” elevii lui Daniel Tătar au dat marea lovitură și au învins cu 2-1 (0-1). Gazdele au întors scorul în actul secund, ultima reușită fiind semnată de ex-uniristul Răzvan Pîntea, asta după ce brazilianul Cordeiro a fost eliminat prostește, cu două galbene în câteva zeci de scunde, în startul reprizei a doua. Și asta după 4 victorii consecutive la zero ale uniriștilor în meciurile directe.

Arbitri M. Salomir, I. Sabou, I. Slavu, rezervă P. Bodocan (toți Cluj) Observatori Fl. Marcu (Bihor), M. Nădășan (Cluj)

foto: arhivă

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