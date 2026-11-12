12 noiembrie – Zi cu triplă semnificație pentru Armata României: Ziua Statului Major al Apărării, Ziua Cercetașilor Militari și Ziua Geodezilor Militari

12 noiembrie ocupă un loc important în calendarul tradițiilor militare românești, fiind data la care sunt marcate Ziua Statului Major al Apărării, Ziua Cercetașilor Militari și Ziua Geodezilor Militari. Cele trei aniversări au un reper istoric comun: 12 noiembrie 1859, momentul în care domnitorul Alexandru Ioan Cuza a pus bazele unor structuri esențiale pentru organizarea, conducerea și dezvoltarea armatei naționale.

Prin Înaltul Ordin de Zi nr. 83 din 12 noiembrie 1859, Alexandru Ioan Cuza a dispus înființarea Corpului de Stat Major General al Principatelor Unite. Decizia a reprezentat un pas important în procesul de unificare și modernizare a celor două armate, după Unirea Principatelor Române. Noua structură avea rolul de a asigura coordonarea activităților militare, planificarea operațiilor și organizarea unei conduceri unitare, adaptate cerințelor unui stat aflat în plin proces de consolidare instituțională.

În 2026 se împlinesc 167 de ani de la acest moment istoric, care a contribuit la dezvoltarea conducerii militare moderne din România. De-a lungul timpului, instituția a trecut prin numeroase reorganizări și schimbări de denumire, de la Corpul de Stat Major General la Marele Stat Major și, ulterior, Statul Major General. Din anul 2017, poartă denumirea de Statul Major al Apărării.

Astăzi, Statul Major al Apărării reprezintă structura centrală de conducere militară responsabilă de planificarea apărării, coordonarea operațională și pregătirea forțelor armate pentru îndeplinirea misiunilor constituționale și a angajamentelor asumate de România în cadrul NATO și al altor organizații internaționale. Evoluția sa reflectă transformările prin care a trecut Armata României, de la organizarea instituțională a statului modern până la integrarea în arhitectura de securitate euroatlantică.

Data de 12 noiembrie are o semnificație aparte și pentru cercetarea militară românească. În cadrul Corpului de Stat Major General înființat în 1859 a fost organizată Secția a II-a, considerată un reper în constituirea cercetării militare ca activitate specializată. De atunci, cercetașii militari au avut un rol important în obținerea informațiilor necesare fundamentării deciziilor comandamentelor, în cunoașterea terenului și a mediului operațional și în sprijinirea desfășurării acțiunilor militare.

În condițiile conflictelor contemporane, cercetarea militară a devenit o activitate complexă, bazată pe utilizarea unor mijloace și tehnologii moderne, pe colectarea și analiza informațiilor și pe asigurarea unei imagini cât mai complete asupra situației din teren. Experiența și profesionalismul personalului specializat contribuie direct la capacitatea structurilor militare de a anticipa evoluțiile și de a răspunde eficient provocărilor operaționale.

Tot la 12 noiembrie sunt sărbătoriți geodezii militari, a căror tradiție este legată de organizarea Serviciului Topografic Militar în anul 1859. Activitatea acestora a contribuit, de-a lungul generațiilor, la realizarea hărților și documentelor topografice necesare armatei, la măsurarea și reprezentarea precisă a terenului și la dezvoltarea capacităților de sprijin geografic pentru operațiile militare.

În prezent, geodezia militară înseamnă mai mult decât cartografie și măsurători topografice. Informațiile geospațiale, sistemele digitale de reprezentare a terenului, tehnologiile de poziționare și analiza datelor geografice constituie instrumente importante pentru planificarea și desfășurarea operațiilor. Agenția de Informații Geospațiale a Apărării „General de divizie Constantin Barozzi” asigură acest tip de suport specializat, inclusiv în contextul cooperării și interoperabilității cu structurile NATO.

Semnificația celor trei aniversări este cu atât mai relevantă în actualul context de securitate regională. Războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, evoluțiile din zona Mării Negre și incidentele de securitate din apropierea granițelor României evidențiază importanța planificării militare, a supravegherii, a cercetării și a utilizării informațiilor geospațiale. Pentru o țară aflată pe flancul estic al NATO, capacitatea de a cunoaște mediul operațional, de a evalua riscurile și de a coordona eficient forțele reprezintă elemente esențiale ale apărării naționale.

De asemenea, apropierea datei de 12 noiembrie de Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, marcată anual la 11 noiembrie, oferă un prilej de reflecție asupra responsabilităților și sacrificiilor asociate profesiei militare. Dacă ziua veteranilor este dedicată recunoașterii celor care au participat la misiuni în afara teritoriului național și a celor care și-au pierdut viața sau au fost răniți în aceste operații, aniversările din 12 noiembrie evidențiază instituțiile și specialitățile care contribuie la pregătirea, organizarea și conducerea forțelor armate.

La 167 de ani de la înființarea Corpului de Stat Major General, 12 noiembrie rămâne un reper al continuității și evoluției instituționale a Armatei României. Statul Major al Apărării, cercetașii militari și geodezii militari reprezintă componente complementare ale sistemului de apărare, reunite printr-o misiune comună: asigurarea capacității de apărare a țării și îndeplinirea responsabilităților asumate la nivel național și aliat.

Aniversarea este, în același timp, un moment de recunoaștere a contribuției generațiilor de militari și specialiști care au construit aceste structuri și au adaptat activitatea lor la cerințele fiecărei epoci.

foto – cu rol ilustrativ

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