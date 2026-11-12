Video | Noi lucrări de modernizare la Blaj: Intrarea dinspre Mănărade și Cergău, într-un amplu proces de reabilitare. Rețeaua pluvială, mutată în subteran, drum lărgit și locuri de parcare
Noi lucrări de modernizare la Blaj: Intrarea dinspre Mănărade și Cergău, într-un amplu proces de reabilitare. Rețeaua pluvială, mutată în subteran, drum lărgit și locuri de parcare
Municipalitatea blăjeană continuă seria investițiilor în infrastructură, un nou șantier fiind deschis pe strada Alexandru Borza. Primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, a anunțat începerea lucrărilor de reabilitare și modernizare a acestei artere importante, care reprezintă o poartă majoră de intrare în oraș dinspre Mănărade și Cergău.
Deși condițiile meteorologice nu sunt tocmai prielnice, intervențiile au demarat deja pentru a rezolva probleme mai vechi de sistematizare și infrastructură din zonă. Proiectul vizează un tronson de aproximativ 500 de metri și presupune mutarea rețelei pluviale în subteran.
„Ne aflăm pe strada Alexandru Borza, chiar dacă vremea nu este foarte prielnică. Am început de ieri lucrările pentru reabilitarea și relocarea canalizării pluviale în subteran. Deci este vorba de un tronson de aproximativ 500 de m aici la ieșire pe care vom reloca în subteran canalizarea pluvială”, a afirmat joi, 12 noiembrie 2026, primarul Gheorghe Valentin Rotar într-o postare în mediul online.
Pe lângă lucrările subterane, proiectul aduce beneficii majore pentru participanții la trafic și pentru riverani, prin lărgirea drumului și amenajarea de noi spații de parcare.
„Vom extinde carosabilul cu aproximativ 3 m și pe partea cealaltă vom face parcări pentru locuitorii din această zonă. Este o poartă de intrare în Blaj, poarta de intrare dinspre Mănărade și Cergău. Deci o arteră importantă pe care era absolut necesar să executăm aceste lucrări atât pentru fluidizarea traficului cât și pentru aspectul pe care nu îl avea corespunzător”, a explicat edilul.
Investiția se ridică la aproximativ 1 milion de lei. Autoritățile locale speră ca vremea să permită finalizarea intervențiilor în termenul estimat de două săptămâni, urmând ca întregul tronson să beneficieze de un nou strat de asfalt.
„Este o lucrare de aproximativ 1 milion de lei pe care încercăm și sper ca vremea să fie prielnică, să îl finalizăm în acest an, adică respectiv în următoarele două săptămâni, cât am prognozat că este posibil să lucrăm. O să turnăm un strat asfaltic pe întreaga suprafață la sfârșit și o să avem o intrare ca și celelalte intrări, corespunzătoare pentru comunitatea noastră”, a adăugat primarul municipiului Blaj.
Reprezentanții primăriei dau asigurări că ritmul lucrărilor se va menține ridicat, activitatea pe șantierele din oraș urmând să continue atât timp cât condițiile meteo vor fi favorabile.
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