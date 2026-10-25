Foto: Medalii de aur pentru Roxana Cordea (Mica Romă Blaj/CSȘ Blaj) și ștafefa mixtă a CSU Alba Iulia, la naționalele de cros! Plus calificare la CE al cluburilor

Medalii de aur pentru Roxana Cordea (Mica Romă Blaj/CSȘ Blaj) și ștafefa mixtă a CSU Alba Iulia, la naționalele de cros!

Rezultatele deosebite înregistrate de sportivii din Alba la Campionatele Naționale de cros de la Sânmartin (Băile Felix) au continuat și în a doua zi a întrecerii atletice, când elevii antrenoarei Cristina Man au cucerit alte două distincții de aur! În plus, ștafeta CS Universitar Alba Iulia a reușit calificarea la Campionatul European al Cluburilor (februarie 2027, în Portugalia).

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„Nu pot să spun că rezultatele mă surprind, este sunt rodul muncii și seriozității din acest sezon. Ne dorim enorm ca aceste performanțe interne să fie completate și de altele, la nivel internațional”, a spus antrenoarea Cristina Man.

*Patru sportivi la Balcaniadă!

Aceasta are 4 sportivi calificați la Campionatele Balcanice de cros, în Bulgaria, la Koyonare (14 noiembrie), respectiv Mihaela Blaga, Lenuța Constantin, Roxana Cordea și Rareș Miklos. În funcție de rezultatele din Bulgaria, se decid atletții calificați la Campionatul Europeam de Cros, la Belgrad (Seribia), în 13 decembrie

Roxana Maria Cordea (AC Mica Romă Blaj/ CSȘ Blaj) a devenit campioană națională la categoria Under 18, cu rezultatul 15:57.69, pe distanța de 4 kilometri. La Under 18, masculin, pe 6 kilometri, Viorel Ioan Medeșan (AC Mica Romă Blaj/CSȘ Blaj) a încheiat pe locul 12, cu timpul 22:36.68.

De asemenea, în proba de ștafetă 4×1,5 kilometri, seniori, CS Universitar Alba Iulia a devenit campioană națională, cu totalul de 18:04.77, în componența Lenuța Constantin,. David George Cozma, Mihaela Maria Blaga și Lucian Florin Ștefan.

Zestrea la aceste naționale cuprinde 4 medalii de aur și 3 medalii de argint. Competitorii din Alba au realizat o performanțe excelente la Campionatele Naționale de cros. Astfel, Mihaela Blaga (Under 23) și Lenuța Constantin (Under 20) – au devenit campioane naționale, urcând pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Medalii de argint au cucerit Roxana Cordea – la Under 20, Lucian Ștefan – la Under 23 și echipa feminină Under 20 a AC „Mica Romă Blaj”.

Rezultate: *Under 20, feminin, 4 km: 1. Lenuța Constantin (CSU Alba Iulia/ AC „Mica Romă” Blaj) – timp 14:59.11; 2. Roxana Maria Codrea (Mica Romă Blaj/CSȘ Blaj) – timp 16:07.55; locul 14: Denisa Maria Komives (CSȘ Blaj) – timp 18:20.23; Echipe: 1. Politehnica Iași, 2. Atletic Club Mica Romă Blaj (Constantin, Codrea, Komives), 3. LPS Vaslui CSM Vaslui;

*Under 20, masculin, 6 km: locul 6: Anddei Casian Crașovean (CSȘ Caransebeș/ Mica Romă Blaj) – timpul 21:11.97; locul 13: David George Cozma (CS Universitar Alba Iulia/ AC Mica Romă Blaj) – timpul 22:04.00; locul 15: David Bercheu (CS Unirea Alba Iulia) – timpul 22:16.43; locul 23: Stelian Man (CS Unirea Alba Iula) – timpul 23:39.68; locul 26: Viorel Ioan Medeșan (AC Mica Romă Blaj/CSȘ Blaj) – timpul 23:46.50; locul 28: Vlad Babin (CS Unirea Alba Iulia) – timpul 23:55.88; locul 31: Fabian Floca Dragoș (CS Unirea Alba Iulia) – timpul 24:28.78; echipe: Mica Romă Blaj – locul 4, CS Unirea Alba Iulia – locul 6;

*Under 23, feminin, 6 km: 1. Mihaela Maria Blaga (Mica Romă Blaj/CSU Alba Iulia) – timpul 22:32.39

*seniori, 10 km: Rareș Imre Mikloș (antrenor Mica Romă Blaj/CSȘ Blaj) – locul 2 (CSM Sighișoara/CSM Cluj). David Cozma și Lucian Florin nu au mai luat startul. (H.D.M.)

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