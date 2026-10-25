Cum este caracterizat generalul de brigadă Nicolae-Gabriel Oros în propunerea de acordare a titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia”: „Responsabilități de cel mai înalt nivel”

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Alba Iulia de luni, 26 octombrie 2026 se află și un proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia” generalului de brigadă Nicolae-Gabriel Oros.

Acesta urmează să fie răsplătit astfel pentru cariera militară de excepție și promovarea valorilor comunității albaiuliene la cel mai înalt nivel.

„Prin adresa Asociației Națională a Cadrelor Militare în rezervă și în retragere „Alexandru Ioan Cuza”, Filiala Județeană Alba „Gemina” cu nr. 53/21.09.2026, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 113542/21.09.2026, , se propune conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia” domnului general de brigadă Oros Nicolae-Gabriel.

Demersul pentru conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia”, cea mai înaltă distincție pe care comunitatea noastră o poate acorda, își găsește astăzi un purtător pe deplin merituos în persoana domnului general de brigadă Nicolae-Gabriel Oros.

Născut la 3 iulie 1971 în Alba Iulia, domnul general este un produs autentic al școlii militare românești și al valorilor acestui oraș. Absolvent al Liceului Militar „Mihai Viteazul”, promoția 1989, și-a construit de-a lungul deceniilor o carieră impresionantă, clădită pe disciplină, excelență academică și un profund simț al datoriei față de patrie.

Cariera domnului general este marcată de responsabilități de cel mai înalt nivel. A ocupat funcții de comandă de la nivel de subunitate, batalion și brigadă, inclusiv comanda prestigioasei Brigăzi 61 Vânători de Munte. În prezent, îndeplinește funcția de locțiitor al comandantului Diviziei 4 Infanterie „Gemina” din Cluj-Napoca, una dintre cele mai importante structuri ale Armatei Române. De numele său se leagă și un moment de profundă încărcătură simbolică pentru Alba Iulia: 1 Decembrie 2018, când, la Centenarul Marii Uniri, a avut onoarea de a-i da onorul Președintelui României, îndeplinind rolul de locțiitor al comandantului paradei și comandant al blocului de tehnică militară.

Dincolo de granițele țării, domnul general a demonstrat că România este un partener de încredere în structurile de securitate euro-atlantice. Este un veteran al teatrelor de operații, cu participări deosebit de complexe în trei misiuni în Afganistan (2005, 2006–2007, 2011), unde a contribuit direct la eforturile internaționale de stabilizare și reconstrucție. Această experiență l-a recomandat pentru cea mai înaltă responsabilitate internațională: în perioada septembrie 2024 – septembrie 2025, a condus Misiunea Uniunii Europene de Instruire din Republica Centrafricană (EUTM RCA), un rol esențial pentru consolidarea securității regionale. Recunoașterea valorii sale a fost consfințită de autoritățile din Republica Centrafricană, care l-au numit consilier prezidențial pentru apărare națională și i-au conferit Ordinul Național pentru Merit în grad de Comandor, cea mai înaltă distincție a statului.

Meritele domnului general au fost recunoscute la cel mai înalt nivel, atât în țară, cât și peste hotare. Printre numeroasele distincții care îi împodobesc uniforma se numără Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler, Medalia Uniunii Europene pentru servicii excepționale, Medalia pentru Apărarea Națională a Franței și Crucea pentru Merit Militar a Spaniei. Acestea nu sunt simple decorații, ci dovada unui angajament neclintit față de valorile libertății, păcii și securității, purtate cu demnitate sub drapelul României.

Pentru întreaga carieră prin care a demonstrat excelență, propun conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia” domnului general de brigadă Oros Nicolae-Gabriel”, se arată în referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, semnat de primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.

foto: arhivă

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