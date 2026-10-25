Vânătoare în fiecare sâmbătă pe Dealul Mamut, până în mai 2027. Albaiulienii, revoltați: „Cum vă permiteți să limitați accesul în natură?”
Vânătoare în fiecare sâmbătă pe Dealul Mamut, până în mai 2027. Albaiulienii, revoltați: „Cum vă permiteți să limitați accesul în natură?”
Albaiulienii care obișnuiesc să alerge, să facă drumeții sau să meargă cu bicicleta pe Dealul Mamut sunt avertizați să evite traseele turistice și căile de acces prin pădure în fiecare zi de sâmbătă, între orele 08:00 și 16:00. Măsura anunțată de Primăria Alba Iulia, la solicitarea gestionarului fondului cinegetic, a stârnit nemulțumiri în rândul unor localnici, care contestă limitarea accesului într-o zonă folosită pentru recreere.
Potrivit unui anunț publicat pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Alba Iulia, dar și pe site-ul oficial al administrației locale, Asociația de Vânătoare și Pescuit „Mamut”, în calitate de gestionar al Fondului Cinegetic nr. 39 Alba Iulia, va organiza acțiuni de vânătoare colectivă în fiecare zi de sâmbătă, până la încheierea sezonului de vânătoare, respectiv 14 mai 2027.
Partidele de vânătoare sunt programate în intervalul orar 08:00–16:00 și vizează suprafața fondului cinegetic, care include zona Dealului Mamut, frecventată de albaiulieni pentru alergare, drumeții și ciclism.
În acest context, administrația locală recomandă persoanelor care se deplasează în zonă să rămână strict în perimetrul pistei de biciclete și să evite traseele turistice și celelalte căi de acces prin pădure pe durata acțiunilor de vânătoare. Pietonii, alergătorii și bicicliștii sunt îndemnați să respecte semnalizările și indicațiile din teren.
„Cum vă permiteți să limitați accesul în natură?” Nemulțumiri în rândul localnicilor
Anunțul a provocat reacții critice din partea unor albaiulieni, care se întreabă de ce accesul într-o zonă naturală folosită pentru activități recreative ar trebui restricționat în mod repetat pentru organizarea partidelor de vânătoare.
„De când au devenit administratorii de fond cinegetic stăpâni pe păduri și pământ?”, a comentat o localnică, punând sub semnul întrebării dreptul gestionarilor de a limita accesul publicului în natură.
Aceasta a criticat și diferența de tratament pe care o percepe între vânătoare și celelalte activități desfășurate în zonă, afirmând: „Cum vă permiteți să limitați accesul în natură? Cu ce e mai presus hobby-ul vostru macabru față de orice hobby de-al nostru?”
Nemulțumirile vizează și faptul că acțiunile sunt programate în fiecare sâmbătă, o zi în care mulți localnici aleg să petreacă timp în aer liber, pe traseele Dealului Mamut.
foto: arhivă
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