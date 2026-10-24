Video | Albaiulianul Tiberiu Mureșan, vicecampion mondial la powerlifting: Medalii de aur, argint și bronz la Campionatul Mondial Masters 2026 din SUA
Albaiulianul Tiberiu Mureșan, vicecampion mondial la powerlifting: Medalii de aur, argint și bronz la Campionatul Mondial Masters 2026 din SUA
Performanță de excepție pentru sportul românesc! Tiberiu Mureșan, sportiv din Alba Iulia, a obținut rezultate remarcabile la Campionatul Mondial de Powerlifting Masters, desfășurat la Reno, în statul Nevada, SUA. Albaiulianul a cucerit medalii de aur, argint și bronz și a devenit vicecampion mondial la total.
La finalul competiției, sportivul a transmis un mesaj de mulțumire tuturor celor care i-au fost alături și au contribuit la această performanță.
„Mulțumesc, în primul rând, lui Moise George și lui Oproiu Cristian pentru implicarea maximă în obținerea acestor rezultate la concurs. Le mulțumesc soției mele, Ileana, fiului meu, Norbert, și antrenorului meu, Pănăzan Ovidiu!
Mulțumesc, de asemenea, tuturor celor care au contribuit, într-un fel sau altul, la obținerea acestei performanțe: Antonio, Dan, Ciprian și Marius din Mangalia, precum și Arion, Marius, Vasile, Paul, Andrei, Dan, Bogdan și Daniel, o parte dintre colegii mei din Alba.
HAI, ROMÂNIA!!!”, se arată într-un mesaj postat în mediul online de Tiberiu Mureșan.
sursa foto-video: Tiberiu Mureșan
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Sport
CSM-CSU Alba Iulia, 111-19 la Brașov, a doua victorie clară în Liga I de baschet feminin!
CSM-CSU Alba Iulia, 111-19 la Brașov, a doua victorie clară în Liga I de baschet feminin CSM-CSU Alba Iulia a câștigat fără emoții în prima deplasare stagională, cu CSU Brașov, meci contând pentru etapa a treia a Ligii I de baschet feminin (al doilea eșalon competițional) Citește și: CSM-CSU Alba Iulia, prima victorie în Liga […]
În „Alba Blaj” Arena, Volei Alba Blaj – Dinamo 0-3! Echipa din „Mica Romă”, eșec dureros în derby-ul rundei
În „Alba Blaj” Arena, Volei Alba Blaj – Dinamo 0-3! Echipa din „Mica Romă”, eșec dureros în derby-ul rundei! Volei Alba Blaj a pierdut, scor 0-3 (25-27, 18-25, 16-25), în „Alba Blaj” Arena, derby-ul rundei secunde din Divizia A1 la volei feminin, cu Dinamo, echipă ce are pretenții în actuala stagiune! Citește și: Volei Alba […]
Video: CSM Unirea Alba Iulia – Progresul Pecica 4-0 (2-0) | Liderul, a șasea victorie consecutivă!
CSM Unirea Alba Iulia – Progresul Pecica 4-0 (2-0), în Seria 7 din Liga 3: Liderul, a șasea victorie consecutivă! CSM Unirea Alba Iulia a repurtat a șasea victorie consecutivă, 4-0 (2-0) pe „Cetate”, în disputa cu Progresul Pecica, meci precedat de un moment de reculegere în memoria fostului portaru unirist Florin Cotora. „Alb-negrii” se […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Video | Florin Manole, despre menținerea CASS pentru pensii în 2027: „Subiectul nu este epuizat, încă nu a fost abordat la nivelul Guvernului”
Florin Manole, despre menținerea CASS pentru pensii în 2027: „Subiectul nu este epuizat, încă nu a fost abordat la nivelul...
Video | Crește salariul minim de la 1 ianuarie 2027? Ce spune ministrul Muncii, Florin Manole
Crește salariul minim de la 1 ianuarie 2027? Ce spune ministrul Muncii, Florin Manole Salariul minim brut pe economie va...
Știrea Zilei
Incident la sediul Poliției Municipiului Alba Iulia: Un bărbat cu o armă de tip airsoft și o grenadă ar fi amenințat polițiștii
Incident la sediul Poliției Municipiului Alba Iulia: Un bărbat cu o armă de tip airsoft și o grenadă ar fi...
Ajutor pentru pensionari în decembrie 2026: Vor primi românii bani în plus? Ce spune ministrul Muncii
Ajutor pentru pensionari în decembrie 2026: Vor primi românii bani în plus? Ce spune ministrul Muncii Pensionarii cu venituri de...
Curier Județean
Video | Vin, delicatese și voie bună în inima Alba Iuliei! Festivalul din Țara Vinului 2026, în curtea Palatului Principilor
Vin, delicatese și voie bună în inima Alba Iuliei! Festivalul din Țara Vinului 2026, în curtea Palatului Principilor Vinuri alese,...
Foto | Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Alba Iulia: Au fost finalizate lucrările de consolidare a iconostasului
Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Alba Iulia: Au fost finalizate lucrările de consolidare a iconostasului În cursul zilei de vineri,...
Politică Administrație
Video | La Blaj a început construcția depoului destinat autobuzelor electrice: Când se estimează că va fi funcțional noul sistem de transport din „Mica Romă”
La Blaj a început construcția depoului destinat autobuzelor electrice: Când se estimează că va fi funcțional noul sistem de transport...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional superior: Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional...
Opinii Comentarii
23 octombrie 1956: A început Revoluția Ungară. Insurecție împotriva regimului comunist și a dominației sovietice
23 octombrie 1956: A început Revoluția Ungară. Insurecție împotriva regimului comunist și a dominației sovietice O demonstrație studențească pornită pe...
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026. Urări și felicitări pentru cei ce își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026 • Urări și felicitări de bine care pot fi transmise prin SMS pentru Sf. Paraschiva,...