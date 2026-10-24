Video | Albaiulianul Tiberiu Mureșan, vicecampion mondial la powerlifting: Medalii de aur, argint și bronz la Campionatul Mondial Masters 2026 din SUA

Albaiulianul Tiberiu Mureșan, vicecampion mondial la powerlifting: Medalii de aur, argint și bronz la Campionatul Mondial Masters 2026 din SUA

Performanță de excepție pentru sportul românesc! Tiberiu Mureșan, sportiv din Alba Iulia, a obținut rezultate remarcabile la Campionatul Mondial de Powerlifting Masters, desfășurat la Reno, în statul Nevada, SUA. Albaiulianul a cucerit medalii de aur, argint și bronz și a devenit vicecampion mondial la total.

La finalul competiției, sportivul a transmis un mesaj de mulțumire tuturor celor care i-au fost alături și au contribuit la această performanță.

„Mulțumesc, în primul rând, lui Moise George și lui Oproiu Cristian pentru implicarea maximă în obținerea acestor rezultate la concurs. Le mulțumesc soției mele, Ileana, fiului meu, Norbert, și antrenorului meu, Pănăzan Ovidiu!

Mulțumesc, de asemenea, tuturor celor care au contribuit, într-un fel sau altul, la obținerea acestei performanțe: Antonio, Dan, Ciprian și Marius din Mangalia, precum și Arion, Marius, Vasile, Paul, Andrei, Dan, Bogdan și Daniel, o parte dintre colegii mei din Alba.

HAI, ROMÂNIA!!!”, se arată într-un mesaj postat în mediul online de Tiberiu Mureșan.

sursa foto-video: Tiberiu Mureșan

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