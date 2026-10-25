Cine comandă în fapt în Armata Română? De la soldat la mareșal, cum arată ierarhia militară
Cine comandă în fapt în Armata Română? De la soldat la mareșal, cum arată ierarhia militară
De la soldații și gradații profesioniști până la generalii cu patru stele și mareșal, Armata Română are o ierarhie bine stabilită prin lege. Care sunt gradele militare, cine ocupă pozițiile de conducere și de ce cel mai înalt grad rămâne unul excepțional?
În Armata Română, gradele militare nu sunt doar însemne purtate pe uniformă. Ele reflectă poziția militarului în ierarhie, pregătirea profesională și nivelul de responsabilitate asociat carierei sale. Sistemul este organizat în mai multe categorii, fiecare cu propria succesiune de grade.
Cadrul legislativ este stabilit în principal prin Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare și Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști.
Citește și: Cine comandă, de fapt, în Armata Română? Care este ierarhia gradelor militare, de la soldat la mareșal
Deși expresia „de la soldat la mareșal” sugerează o singură scară ierarhică, în realitate există corpuri militare distincte, iar gradele acestora nu se succed întotdeauna direct unele după altele.
De la soldat la caporal: baza ierarhiei militare
La baza structurii se află soldații și gradații profesioniști, care participă la activitățile operative, la instruire și la îndeplinirea misiunilor specifice unităților militare.
Gradele acestora, în ordine crescătoare, sunt:
*Soldat
*Fruntaș
*Caporal clasa a III-a
*Caporal clasa a II-a
*Caporal clasa I
Aceste grade formează o categorie distinctă de personal militar, cu un statut reglementat separat de cel al cadrelor militare.
Subofițerii, veriga esențială dintre execuție și comandă
Subofițerii au un rol important în funcționarea unităților militare. Aceștia pot coordona personalul, pot participa la instruirea militarilor și pot ocupa funcții de conducere sau de execuție, în funcție de pregătire și de postul deținut.
În ierarhie gradele subofițerilor sunt:
*Sergent major
*Plutonier
*Plutonier major
*Plutonier adjutant
*Plutonier adjutant-șef
Gradul indică poziția în ierarhie, însă atribuțiile concrete depind și de funcția ocupată în unitatea militară.
Maiștrii militari: specialiștii care asigură funcționarea tehnicii
Maiștrii militari constituie un corp distinct de cadre militare, cu atribuții importante în domeniile tehnice și de specialitate. Activitatea lor poate viza exploatarea, întreținerea și gestionarea echipamentelor și tehnicii militare.
Gradele acestui corp, în ordine crescătoare, sunt:
*Maistru militar clasa a IV-a
*Maistru militar clasa a III-a
*Maistru militar clasa a II-a
*Maistru militar clasa I
*Maistru militar principal
Prin urmare, maiștrii militari nu reprezintă pur și simplu o treaptă intermediară între subofițeri și ofițeri, ci o categorie cu propria ierarhie profesională.
De la sublocotenent la colonel: gradele ofițerilor
Ofițerii ocupă funcții de execuție și de conducere la diferite niveluri ale structurii militare. În funcție de experiență, pregătire și funcția încredințată, aceștia pot avea responsabilități de comandă asupra personalului și structurilor militare.
Gradele ofițerilor inferiori sunt:
*Sublocotenent
*Locotenent
*Căpitan
Urmează gradele ofițerilor superiori:
*Maior
*Locotenent-colonel
*Colonel
În Forțele Navale și în anumite specialități militare sunt folosite denumiri specifice pentru grade echivalente. De exemplu, în marină, aspirantul corespunde sublocotenentului, iar comandorul corespunde colonelului.
Generalii și amiralii, în vârful ierarhiei obișnuite
Deasupra gradelor de ofițer superior se află generalii, respectiv amiralii în Forțele Navale. Aceștia pot ocupa unele dintre cele mai importante funcții de conducere din sistemul militar.
În ierarhia obișnuită a generalilor din Forțele Terestre, succesiunea gradelor este:
*General de brigadă — o stea
*General-maior — două stele
*General-locotenent — trei stele
*General — patru stele
În marină există grade corespunzătoare, precum contraamiral, viceamiral și amiral. În aviația militară sunt utilizate, de asemenea, denumiri specifice.
Este important de precizat că gradul militar și funcția de comandă nu sunt același lucru. Gradul arată poziția militarului în ierarhia gradelor, în timp ce funcția stabilește responsabilitățile concrete pe care acesta le exercită în cadrul instituției.
Mareșalul, cel mai înalt grad militar: cine îl poate primi?
La vârful ierarhiei se află mareșalul, cel mai înalt grad militar prevăzut de legislația românească. Acesta nu este însă un grad obișnuit și nu reprezintă o etapă pe care orice general o poate atinge în cursul unei cariere normale.
Potrivit reglementărilor privind statutul cadrelor militare, gradul de mareșal poate fi acordat în condiții excepționale, în timp de război, pentru merite militare deosebite, în condițiile prevăzute de lege.
Prin urmare, generalul cu patru stele reprezintă nivelul superior al ierarhiei obișnuite a ofițerilor, în timp ce mareșalul se află deasupra acestuia, într-o categorie excepțională.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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